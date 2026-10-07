하남시 내년 세출요구 1272억원 초과...국·도비 확보 나선다

큰사진보기 ▲경기 하남시가 2027년도 본예산 편성을 앞두고 각 부서에서 요구한 세출 규모가 예상 세입보다 1272억원 많은 것으로 나타났다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

경기 하남시가 2027년도 본예산 편성을 앞두고 각 부서에서 요구한 세출 규모가 예상 세입보다 1272억원 많은 것으로 나타났다.세입 전망에 맞춰 실제 예산안을 편성하려면 사업 구조조정이나 자체 세입 확대, 국·도비 등 외부재원 확보를 통해 1000억원이 넘는 차이를 줄여야 하는 상황이다.7일 하남시에 따르면 2027년도 본예산 요구액을 조사한 결과 세출 추계가 세입 추계를 1272억원, 13.1% 초과한 것으로 집계됐다.시는 자체세입 증가세 둔화와 경기도의 도비 보조율 축소, 복지와 기반시설 등에 들어가는 경직성 경비 증가 등이 동시에 영향을 미친 것으로 분석하고 있다.이에 따라 시는 국비와 도비, 특별교부세, 특별조정교부금 등 외부재원 확보를 내년도 예산 편성의 주요 재원 대책으로 추진하기로 했다.국회와 중앙부처, 경기도를 상대로 주요 사업의 국·도비 반영을 요청하고 공모사업과 국비 보조금, 특별교부세 확보에도 나설 계획이다.특히 경기도의 보조율 축소로 시비 부담이 증가한 사업에 대해서는 도와 협의를 통해 특별조정교부금 등 추가 재원을 확보하고 재원 변경에 따른 시비 부담을 낮추는 방안을 추진한다.신규 사업에 대한 예산 편성 방식도 바꾼다. 시는 신규 사업을 추진하는 부서가 국·도비나 공모사업 등 외부재원과 연계할 수 있는 방안을 함께 제시하도록 했다.세출 구조조정도 병행한다. 사업 효과가 낮거나 유사·중복되는 사업은 통폐합하고 자체 세입 측면에서는 체납액 징수를 강화하는 한편 유휴 공유재산 활용 등을 통해 추가 재원을 마련한다는 방침이다.다만 외부재원 확보만으로 1272억원의 재정 격차를 어느 정도 해소할 수 있을지는 아직 구체적으로 제시되지 않았다.국·도비는 사업별 지원 대상과 보조율이 정해져 있고 상당수 보조사업에는 지방비 매칭이 수반되는 만큼, 실제 본예산 편성 과정에서는 세출 구조조정 규모와 자체재원 확보 방안도 함께 제시돼야 할 것으로 보인다.이현재 하남시장은 "엄중한 재정 상황을 극복하기 위해 내부 혁신과 함께 외부재원 확보에 나설 것"이라며 "지역 정치권, 중앙정부, 경기도와 협의해 국·도비 확보에 노력하겠다"고 말했다.하남시는 향후 국·도비 등 외부재원 확보와 사업별 조정을 거쳐 2027년도 본예산안을 확정해 시의회에 제출할 예정이다.