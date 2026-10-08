'김건희'가 차기 대통령 유력? 이런 나라가 있습니다

▲2019년 8월 10일, 브라질 브라질리아에서 열린 ‘예수를 위한 행진(March for Jesus)’이라는 기독교 행사에서 한 남성이 성경을 들고 기도하고 있다. ‘예수를 위한 행진’은 브라질 복음주의 교회들이 주최했으며, 자이르 보우소나루 대통령이 참석했다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기