메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

연재잡지 창간사  |  139화
26.10.16 13:17최종 업데이트 26.10.16 13:17

월간 '사담' 창간사

[잡지 창간사 139] "오늘을 사는 후배들에게 역사의식을 일깨워주고, 온 겨레의 일체감을 고취시켜 자아의식 혁신의 일역을 담당해 보겠다"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
1986년 2월 월간 <사담(史談)>이 창간되었다. 발행겸 편집인 김종완, 편집장 김정대, 희망출판사에서 발행했다. "3대가 함께 보는 읽을거리의 노적가리"를 자임하고, 창간호에는 '5인역작 시대소설선'에 김동리·정비석·박용구·송지영·장덕조의 작품을 실었다.

발행인이 쓴 '창간에 즈음하여'이다.

1951년 피난지 항도 부산에서 동아·조선·서울 등 일간지들이 속간의 엄두도 못 내고 있을 때, 무슨 맹랑한 생각이 들어 '희망'이란 잡지를 펴내기 시작했던 것입니다. 잡지발행이라는 자작란을 업으로 삼아 36개 성상, 실로 말로 표현키 어려운 고초를 겪어야 했으나 그에 못지않은 즐거움도 누렸던 것입니다.

그 수다한 잡지 중에서 8년여 동안 본인이 발행한 바 있는 <야담>지를 다시 개제, <사담>>이라 이름 하여 생의 마지막 작업으로 시작하는 뜻은, 슬기롭고 지혜로웠던 선조들의 실기, 일화, 전설 등을 소개하여 오늘을 사는 후배들에게 역사의식을 일깨워주고, 온 겨레의 일체감을 고취시켜 자아의식 혁신의 일역을 담당해 보겠다는 데 있습니다.

이 잡지의 성장을 위하여 관련분야 여러 어른들의 적극적이고 힘찬 협조를 바랍니다.

덧붙이는 글 |
김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.


#잡지창간사#잡지#창간사

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
연재

잡지 창간사
10만인클럽
10만인클럽 회원
김삼웅 (solwar) 내방

군사독재 정권 시대에 사상계, 씨알의 소리, 민주전선, 평민신문 등에서 반독재 언론투쟁을 해오며 친일문제를 연구하고 대한매일주필로서 언론개혁에 앞장서왔다. ---------------------------------------------

이 기자의 최신기사무크 '민족과 교육' 창간사


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기