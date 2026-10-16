월간 '사담' 창간사

1951년 피난지 항도 부산에서 동아·조선·서울 등 일간지들이 속간의 엄두도 못 내고 있을 때, 무슨 맹랑한 생각이 들어 '희망'이란 잡지를 펴내기 시작했던 것입니다. 잡지발행이라는 자작란을 업으로 삼아 36개 성상, 실로 말로 표현키 어려운 고초를 겪어야 했으나 그에 못지않은 즐거움도 누렸던 것입니다.



그 수다한 잡지 중에서 8년여 동안 본인이 발행한 바 있는 <야담>지를 다시 개제, <사담>>이라 이름 하여 생의 마지막 작업으로 시작하는 뜻은, 슬기롭고 지혜로웠던 선조들의 실기, 일화, 전설 등을 소개하여 오늘을 사는 후배들에게 역사의식을 일깨워주고, 온 겨레의 일체감을 고취시켜 자아의식 혁신의 일역을 담당해 보겠다는 데 있습니다.



이 잡지의 성장을 위하여 관련분야 여러 어른들의 적극적이고 힘찬 협조를 바랍니다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

1986년 2월 월간 <사담(史談)>이 창간되었다. 발행겸 편집인 김종완, 편집장 김정대, 희망출판사에서 발행했다. "3대가 함께 보는 읽을거리의 노적가리"를 자임하고, 창간호에는 '5인역작 시대소설선'에 김동리·정비석·박용구·송지영·장덕조의 작품을 실었다.발행인이 쓴 '창간에 즈음하여'이다.