무크 '민족과 교육' 창간사

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역사적으로 볼 때 새로운 교육이념의 대두는 사회체제가 내부모순으로 인하여 위기에 처해있을 때라 할 것입니다. 그것은 교육이 한 사회의 정치·경제적 모순을 반영하면서도 한편으론 인간으로 하여금 객관적 모순을 극복케 하며 그것과의 대결을 피하지 않고 일정한 가치를 실현하도록 작용하기 때문입니다.



이같은 교육의 일반적 기능은 한반도라는 특수성 속에서도 예외없이 발현되리라 생각합니다. 제국주의와 식민지간의 모순, 남북분단을 고착화시키기 위한 온갖 이데올로기, 그리고 계급모순으로서의 노사간 갈등은 서로 긴밀히 유착되어 한반도의 정치·경제적 제현상을 규정하고, 아울러 그 속에 내재한 교육의 파행성을 심화시켰습니다. 따라서 한국사회에서의 교육에 관련된 작은 문제조차 논의적 수준에서 해결하려는 시도는 한국사회 모순의 극복에 별 도움을 주지 못할 것입니다. 왜냐하면 그러한 문제들의 해결은 곧 사회적 실현을 내포하기 때문입니다.



교육의 내·외적 모순을 개선하기 위하여 무엇을 할 것인가, 그리고 어떻게 할 것인가 하는 문제에 대한 답은 쉽게 얻을 수 없을 것입니다. 그러나 적어도 우리는 이 같은 것들에 대한 문제제기는 끝없이 해야 하며 그것이 실천적 행위와 연결될 수 있도록 버팀목을 세워 나가야만 합니다.



<민족과 교육>이라 이름 붙인 이 책은 원래 교육의 민주화를 위해 의롭게 싸우다 돌아가신 민주교사 고 이순덕 선생님의 1주기 추모집으로 꾸며질 예정이었습니다. 그러나 기획에 착수하여 일을 진행하는 동안, 교육 부정기간행물로 하는 것이 어떠냐는 의견제시가 있었고 이에 동감하여 그렇게 하기로 하였습니다. 그것은 80년 이후 어느 정도 단절성을 극복하며 성숙해 가고 있는 교육운동이 아직 이념적 차원에서나 운동론적 차원에서 혼선을 빚고 있음을 감안하여 나름대로 그러한 입장을 수렴·정리해 보는 것도 좋겠다는 의미에서였고, 다른 하나는 한반도 사회에 내재하는 여러 모순 가운데 가장 규정적이라 할 수 있는 민족모순이 교육현실에 어떻게 반영되고 있는가를 제시해 보는 것도 의미있는 일이라는 생각에서였습니다. 그러나 뭐니 뭐니 해도 본격 교육 부정기간행물로 발간하려는 데에는 <민중교육>지가 나온 이후 거의 3년간 교육에 관한 본격 부정기간행물이 나오지 않았다는 점에 대한 반성에서였습니다.



사실 교육 부정기간행물의 발간작업은 교육의 자주화와 민주화를 위하여 꾸준히 실천해 오신 더 많은 분들에 의해 이루어져야 할 것으로 생각합니다. 그렇게 될 때 책의 내용 역시 충분한 현실성을 갖게 될 것이고 그러한 바탕 위에서 도출되는 이론들이 축적될 때 우리 현실에 알맞은 교육론 및 교육운동론으로 발전될 수 있을 것이기 때문입니다.



교육현장에서 부딪친 여러 문제들을 통하여 교육현장 내부의 구조적 모순을 정확히 인식하고 또 그러한 문제들을 어떻게 해결해 나가는가 하는 실천적 검증으로보다 많이 소개하려 하였으나 그렇지 못함이 아쉽습니다. 그것은 바로 우리 교육운동의 역량이 그만큼 일천함을 드러내주는 결과라 할 것입니다. 따라서 개인적 양심적 차원의 현장실천 활동이 아닌, 조직적이고 목적의식적 차원의 실천과정을 통하여 풍부한 사례들이 정리될 수 있을 때 그리하여 그것이 교육운동의 실천적 검증물로 제시될 수 있을 때 민족·민주교육 이념은 관념적 구호가 아닌 실질적 내용을 담을 수 있을 것입니다.



바쁜 가운데에도 좋은 글을 써주신 여러 선생님들께 감사드리며 부족하기만 한 내용들이 이순석 선생님의 영전에 부끄럼이 없길 기원합니다.



많은 질책과 비판을 바랍니다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

충남 대전 소재 도서출판 남녘에서 1988년 2월 무크 <민족과 교육>을 창간했다.'교육출판 기획실'편, 펴낸이 권태원이다. 창간 1호에는 좌담 '교육현실과 실천적 교육운동을 위하여', 기획논문 '민족·민주교육 이념에 관한 연구', '농촌지역에서의 교사의 역할' 등이, 현장사례, 이순덕 교사 추모특집이 소개되었다.'편집자 일동' 명의의 '책머리에'란 창간사다.