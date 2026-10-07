'당선무효형' 백성현 논산시장 첫 항소심… "명함 동봉 경위" 집중 심리 예정

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 6일 논산 시민운동장에서 열린 제30회 어르신의 날 기념행사에서 축사를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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명절 선물을 배포해 1심에서 당선무효형에 해당하는 벌금 150만 원을 선고받은 백성현 충남 논산시장의 항소심 재판이 시작됐다.대전고법 제1-3형사부는 7일 공직선거법 위반 혐의로 기소된 백성현 시장에 대한 항소심 첫 공판을 열었다. 백 시장은 2023년부터 2024년 설·추석 명절을 앞두고 관내 선거구민 등에게 시장 명함이 동봉된 농산물 선물 세트를 배포한 혐의(불법 기부행위)로 재판에 넘겨졌다.앞서 1심 재판부(대전지법 논산지원)는 "공모 관계가 없었고 관행이었다"는 백 시장 측 주장을 배척하고, 시장직 상실형에 해당하는 벌금 150만 원을 선고한 바 있다.양측 주장을 보면, 검찰이 배포 대상을 500명으로 보았으나 1심 법원이 100~150명 수준만 인정한 점은 백 시장에게 유리한 정황으로 꼽힌다. 반면, 선물 명단이 변경되는 과정과 발송 작업에 비서진이 직접 관여한 점은 백 시장의 의사가 개입되었음을 의심하게 하는 불리한 정황으로 작용하고 있다.백 시장은 '일부 선물에 시장 명함이 동봉된 것도 담당 실무자 판단에 따른 것으로 별도 보고나 승인이 없었다'고 주장하고 있다.백 시장 측이 자신의 직접적인 개입과 사전 인지 혐의를 강하게 부인함에 따라, 항소심 재판부는 향후 '선물 내 명함 동봉 경위 및 피고인의 실제 개입 여부 확인'에 심리를 집중할 방침이다.이번 항소심에서는 추가적인 신규 증거 제출이 없어 재판 절차가 속도감 있게 진행될 전망이다. 재판부는 오는 28일 오후 5시 피고인 측 증인신문을 진행한 뒤, 검찰 구형과 피고인 최후진술을 듣는 결심 공판을 이어가기로 했다.재판부는 이날 " 오는 28일 오후 5시 다음 공판을 열고 변론을 종결하겠다"고 밝혔다.한편, 이날 대전고법 법정은 백 시장의 항소심 진행 경과를 직접 확인하려는 논산시민 50여 명 등 수많은 방청객이 몰려 큰 관심을 실감케 했다.