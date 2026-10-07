'당선무효형' 백성현 논산시장 첫 항소심… "명함 동봉 경위" 집중 심리 예정

명절 선물을 배포해 1심에서 당선무효형에 해당하는 벌금 150만 원을 선고받은 백성현 충남 논산시장의 항소심 재판이 시작됐다.
대전고법 제1-3형사부는 7일 공직선거법 위반 혐의로 기소된 백성현 시장에 대한 항소심 첫 공판을 열었다. 백 시장은 2023년부터 2024년 설·추석 명절을 앞두고 관내 선거구민 등에게 시장 명함이 동봉된 농산물 선물 세트를 배포한 혐의(불법 기부행위)로 재판에 넘겨졌다.
앞서 1심 재판부(대전지법 논산지원)는 "공모 관계가 없었고 관행이었다"는 백 시장 측 주장을 배척하고, 시장직 상실형에 해당하는 벌금 150만 원을 선고한 바 있다.
양측 주장을 보면, 검찰이 배포 대상을 500명으로 보았으나 1심 법원이 100~150명 수준만 인정한 점은 백 시장에게 유리한 정황으로 꼽힌다. 반면, 선물 명단이 변경되는 과정과 발송 작업에 비서진이 직접 관여한 점은 백 시장의 의사가 개입되었음을 의심하게 하는 불리한 정황으로 작용하고 있다.
백 시장은 '일부 선물에 시장 명함이 동봉된 것도 담당 실무자 판단에 따른 것으로 별도 보고나 승인이 없었다'고 주장하고 있다.
백 시장 측이 자신의 직접적인 개입과 사전 인지 혐의를 강하게 부인함에 따라, 항소심 재판부는 향후 '선물 내 명함 동봉 경위 및 피고인의 실제 개입 여부 확인'에 심리를 집중할 방침이다.
이번 항소심에서는 추가적인 신규 증거 제출이 없어 재판 절차가 속도감 있게 진행될 전망이다. 재판부는 오는 28일 오후 5시 피고인 측 증인신문을 진행한 뒤, 검찰 구형과 피고인 최후진술을 듣는 결심 공판을 이어가기로 했다.
재판부는 이날 " 오는 28일 오후 5시 다음 공판을 열고 변론을 종결하겠다"고 밝혔다.
한편, 이날 대전고법 법정은 백 시장의 항소심 진행 경과를 직접 확인하려는 논산시민 50여 명 등 수많은 방청객이 몰려 큰 관심을 실감케 했다.