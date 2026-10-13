자원봉사자 1460명이 함께 부른 12년 전 노래

익숙한 이미지 너머, 지금의 자원봉사를 들여다보는 시리즈. 변화하는 사회 속 현장의 이야기와 기록을 통해 자원봉사의 새로운 모습과 이어지는 가치를 살펴본다.

큰사진보기 ▲‘행복합니다’를 함께 부르는 경상남도청년봉사단경상남도청년봉사단 단원들이 ‘모두의 목소리’ 캠페인에 참여해 녹음실에서 ‘행복합니다’를 함께 부르고 있다. 경상남도청년봉사단 오은엽 단원 제공. ⓒ 경상남도청년봉사단 오은엽 관련사진보기

"한 번에 끝날 줄 알았는데 계속 다시 부르게 되면서 오히려 단원들끼리 더 웃고 논의했던 기억이 납니다."

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"평소에는 직접 현장에 나가 몸을 움직이는 봉사활동을 많이 했는데, 이번에는 우리의 목소리로 봉사에 참여할 수 있다는 점이 새롭게 느껴졌습니다."

"몇 년 뒤에도 이 노래를 들으면 이번 활동뿐만 아니라 함께 봉사했던 시간과 그때의 사람들이 함께 떠오를 것 같습니다."

큰사진보기 ▲2016년 대구 ‘행복합니다’ 플래시몹 참가자들2016년 6월 16일 대구에서 열린 ‘행복합니다’ 플래시몹 참가자들이 함께 기념사진을 찍고 있다. 같은 노래에 맞춰 춤을 추는 플래시몹은 전국 곳곳의 자원봉사 현장에서 펼쳐졌다. 자료: 자원봉사아카이브. ⓒ 자원봉사아카이브 관련사진보기

큰사진보기 ▲각자의 자리에서 ‘행복합니다’를 부른 사람들‘모두의 목소리’ 캠페인에 참여해 각자의 자리에서 ‘행복합니다’를 부른 시민과 자원봉사자들의 일부 모습. 전국 각지와 호주에서 모인 1460명의 목소리가 새 음원의 코러스로 담겼다. 한국중앙자원봉사센터 제공. ⓒ 재단법인 한국중앙자원봉사센터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글 전홍석(한국중앙자원봉사센터)



〈참고자료〉

- 오은엽(경상남도청년봉사단 단원), 서면 인터뷰, 2026.

- 한국중앙자원봉사센터, 「자원봉사에도 ‘슈가송’이 있다면?」, ‘2026 세계 자원봉사자의 해’ 한국 홈페이지, 2026. 8. 27.

- 『2014 전국자원봉사자대회』 자료집, 2014, 18쪽.

- ‘행복합니다’ 댄스 버전 뮤직비디오 및 유튜브 댓글.

- 머스터즈 리트리트(Mustard’s Retreat), 공식 홈페이지 음반 소개 — ‘Let’s Hear It for the Volunteers’ 수록곡 안내.

- Thoraia Abou Bakr, 「Meen Fena: Volunteerism in a song」, 《Daily News Egypt》, 2013. 2. 12.

- 프란시스카 은제아구(Francisca Nzeagwu), 「Volunteers Anthem」, 유엔자원봉사단(UNV) 지식 포털, 2026. 8. 27.



지난 여름, 경남 진주의 한 녹음실에 여덟 명의 청년이 모였다. 각자 노래를 연습해 왔지만, 함께 음과 박자를 맞추는 것은 처음이었다. 목소리가 어긋나면 다시 불렀다. 좁은 녹음실은 더웠지만 녹음에 방해가 될까 봐 에어컨도 켜지 못했다.경상남도자원봉사센터 소속 경상남도청년봉사단(아래 경청봉) 오은엽 단원이 들려준 '행복합니다' 녹음 현장이다. 여덟 단원은 시민과 자원봉사자가 직접 부른 목소리로 이 노래를 다시 만드는 '모두의 목소리' 캠페인에 참여했다.시작은 오 단원의 제안이었다. SNS에서 참여 소식을 보고 단원들에게 함께해 보자고 했다. 노래에 춤까지 준비하자고 하면 부담스러워하지 않을까 걱정했다. 돌아온 말은 "재밌겠다.", "같이 해보자"는 것이었다.노래는 이미 알고 있었다. 2025년 경청봉에 입단하기 전, 선배 단원들이 '행복합니다'에 맞춰 춤추는 영상을 봤다. 직접 부르는 것은 이번이 처음이었다. 자신의 목소리가 실제 음원에 들어간다는 이야기에 단원들은 "우리 이름과 목소리가 계속 남는 것 아니냐"며 신기해했다.녹음은 진주에서 배리어프리(barrier free) 영화 제작 체험 교육을 받은 날 마련했다. 교육을 마친 뒤 녹음실을 써도 되는지 양해를 구했다. 주말에도 시간을 내준 직원의 도움으로 여덟 명이 한자리에 모여 노래를 불렀다.영상은 진주의 한 공원에서 찍었다. 여덟 명이 노래를 틀고 춤을 추자, 소풍을 나온 시민들이 바라봤다. 시선이 모이니 쑥스러웠다. 그래도 부끄러움은 잠깐이고 영상은 오래 남는다는 생각에 끝까지 춤췄다. 아이들이 가까이 와서 한참 구경했다. 함께 춰도 된다고 손짓하자 금세 도망갔다.완성된 음원에서는 하이키(H1-KEY)의 노래와 자신들의 목소리가 함께 들렸다. 오 단원은 '내가 부른 목소리가 이 노래 안에 있구나' 싶었다고 했다. 녹음할 때는 여덟 명의 음과 박자를 맞추느라 바빴다. 음원으로 듣고 나서야 자신도 이 곡의 일부가 됐다는 게 실감 났다.노래를 부르며 떠올린 사람들도 평소 함께 봉사하던 동료들이었다. 혼자라면 버거울 일을 같이 해내며 웃었던 경험이, 여덟 명이 서로 음을 맞추던 시간과 겹쳤다. 오 단원의 이야기에서 자원봉사는 누군가에게 도움을 주는 일이면서, 함께할 사람을 만나는 일이기도 하다는 걸 새삼 깨달았다.오래전 유튜브에 올라온 '행복합니다' 댄스 영상에는 "중1때 췄는데 벌써 23살이다…"라는 댓글이 남아 있다. 학교에서 율동을 배웠다는 사람, 플래시몹에 참여했다는 사람도 있다. 함께 춤췄던 친구들은 어떻게 지내는지 궁금해하는 이도 있다. 노래를 다시 들으러 왔다가 그 시절의 사람들을 떠올리는 것이다.'행복합니다'는 2014년 자원봉사 홍보대사인 작곡가 윤일상이 작사·작곡하고 배우 김유정이 부른 자원봉사 노래다. 이후 전국 곳곳에서 이 곡에 맞춰 플래시몹을 했다. 같은 동작을 익히고 함께 춤추던 노래에 어느덧 12년의 세월이 쌓였다.제목 속 '행복'의 의미는 당시 자료에도 남아 있다. 2014년 전국자원봉사자대회 자료집은 함께 봉사하는 순간의 행복한 마음을 이 노래에 담았다고 설명했다. 가사에서도 "우리가 함께할 수 있어서 정말 행복합니다"라고 노래한다.자원봉사는 활동이 끝난 뒤에도 일상에 남는다. 오래된 노래를 찾아와 친구를 떠올리는 댓글이 그 흔적이다. 자원봉사에도 '슈가송'이 있다면, 함께했던 시간을 다시 꺼내게 하는 이런 노래일 것이다.'2026 세계 자원봉사자의 해'를 맞아 다시 만든 '행복합니다'는 지난 8월 22일 공개됐다. 윤일상이 편곡하고 하이키가 노래했으며, 시민과 자원봉사자 1460명의 목소리가 코러스로 담겼다. 함께 춤추던 노래를 이번에는 함께 불러 만든 것이다.어린이집 아이들부터 중학생, 대학생과 청년 봉사단, 가족봉사단까지 노래를 보탰다. 혼자 부른 사람도, 친구나 동료와 함께 부른 사람도 있었다. 서로 다른 나이와 일상을 가진 사람들의 목소리가 한 곡에 담겼다.노래와 함께 짧은 글도 도착했다. 김민성 참여자는 "함께해서 더 행복한 세상을 꿈꾸며 노래했습니다"라고 썼다. 한 소절을 부르는 동안 떠올린 바람을 한 문장에 담았다.호주에 사는 한인 동포들도 카스 케어(CASS Care)를 통해 참여했다. 지난 5월 22일 보내온 음원에는 "세계 자원봉사자의 해를 축하하며 모든 자원봉사자님께 깊은 사랑과 존경을 표합니다!!"라는 메시지가 함께했다. 한국에서 시작된 노래에 호주에서 부른 목소리와 인사가 더해졌다.자원봉사를 노래한 해외 사례도 있다. 미국 포크 그룹 머스터즈 리트리트(Mustard's Retreat)의 '렛츠 히어 잇 포 더 볼런티어즈(Let's Hear It for the Volunteers)'는 자원봉사자들에게 박수를 보내는 곡이다. 이집트의 '민 피나(Meen Fena)'는 가수와 연주자, 작사가 등이 재능을 나눠 만들었다. 올해 나이지리아에서는 온라인 자원봉사 경험이 있는 프란시스카 은제아구(Francisca Nzeagwu)가 '모든 기여에는 의미가 있다'는 메시지를 담아 '볼런티어즈 앤섬(Volunteers Anthem)'을 썼다.한국에서는 '2026 세계 자원봉사자의 해'를 맞아 시민과 자원봉사자 1460명이 '행복합니다'를 함께 불렀다. 각자의 자리에서 보내온 목소리가 모여 12년 전의 노래를 새롭게 완성했다.2014년, 이 노래에 맞춰 춤췄던 사람들은 지금도 그 시절을 기억한다. 올해는 1460명이 자신의 목소리를 보태며 새로운 추억을 만들었다. 몇 년 뒤 '행복합니다'를 다시 들으면, 함께 노래했던 사람들과 웃었던 순간이 떠오를 것이다. 자원봉사를 하며 함께한 시간이 노래 한 곡에 남았다.