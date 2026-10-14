'계간사상' 창간사

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다행하게도 우리사회에는 아직도 폭력에 의한 좌·우의 현상타파를 거부하고 체제의 개혁을 통한 민주화의 방향으로 합의가 이루어질 수 있는 소지가 건재하고 있다. 이렇게 볼 때 우리사회가 요구하는 지식인의 사명은, 반이성, 반지성으로 줄달음칠지는 각종의 열광주의나 교조주의를 배격하고, 세계사의 경험에 대한 깊은 성찰과 우리민족사의 부정적 유산에 대한 철저한 자기비판을 통하여 새로운 활로를 개척해 나가는 것이다. 이를 위한 지적 작업으로서, 우리는 무엇보다도 초탁적인 문제의식을 보편적인 방법으로 풀어나갈 수 있는 새로운 사고, 새로운 사상의 지평을 열어나가야 할 것이다.



우리는 또한 세계질서의 변화에 주목하고자 한다.



2차 대전의 종식과 더불어 우리들에게 분단의 비극을 강요하였던 국제관계는 드디어 냉전의 구조를 극복하고 새로운 질서를 모색하는 단계에 이르렀다. 소련을 위시한 사회주의 국가들의 개혁을 위한 진통은 동서 관계의 근본적인 재조정을 불가피하게 만들고 있으며, 고도 자본주의 국가들의 정보사회화 현상은 주권국가의 미래에 근본적인 문제를 제기하고 있다.



이러한 국제관계 전환의 소용돌이 속에서 우리는 또다시 타율적 운명의 제물이 되어서는 안 된다. 그렇기 때문에 우리는 모든 안이한 이념적 유혹을 물리치고 날카로운 분석 능력과 깊은 통찰력을 배양하기 위하여 엄격한 지적 훈련을 거듭해야만 할 줄 안다.



이러한 시대적 요청에서 출발하는 <계간사상>은 우리사회에 엄존하는 위기상황을 현실로써 겸허하게 받아들여, 그것을 분석적으로 이해하고 끊임없는 이성적 대화를 통하여, 공론과 정론의 산실이 될 수 있도록 꾸준히 노력해 갈 것이다. 아무쪼록 관심과 성원을 기대하는 바이다.



끝으로 여기에 개진된 관점과 의견은 집필자 개인의 판단과 책임 아래 이루어진 것임을 밝혀둔다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

장준하의 월간 <사상계>의 주간을 맡았던 학병탈출 1호의 전 고려대학 총장 김준엽이 1989년 여름 계간 <사상>을 창간했다.발행인 김준엽, 편집위원 한승수·한상진·최정호·최상용·안병영·김인준·김경원, 발행처 사회과학원이다.창간호는 특집 '한국사회의 변동과 과제'의 주제로 편집위원들이 중심이 되어 7편의 논설과, '프랑스혁명 200주년에 생각한다'는 시론이 실렸다.발행인의 창간사 중후반이다.