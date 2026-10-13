무크 '민족민주운동' 창간사

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<민족민주운동>은 첫째로, 주 독자를 활동가와 운동에 관심 있는 사람들로 설정하고, 둘째, 정세와 동향연구 및 그 속에서 제기되는 이론적, 실천적 쟁점들에 대한 분석에 우선 대처하되, 운동론, 사회이론(주로 토대에 관한 연구)상의 쟁점들에 대해서도 보다 체계적 실천적인 접근과 해결을 모색해 나갈 것이다. 아울러 대중적 실천성과 수렴, 체계화와 함께 전문연구자들의 연구 성과를 실천부문과 접맥시키는 데도 노력할 것이다. 셋째로, 연구소활동의 성과를 위주로 하되, 전국 각 부문의 활동가와 정책연구자들에게 참여를 개방하고, 의식적으로 논의와 참여를 촉진키 위해 노력할 것이며, 넷째로, 공식적 출판물로서의 한계는 있으나 쟁점적 문제들에 대해서는 연구소의 분명한 입장을 제시하는 데 노력하되, 부정확하고 실천적 책임성이 부족한 논의가 가져올지 모를 오해와 부작용을 최대한 방지하기 위해 정당하고 건설적인 반론의 기회의 제공과 함께 운동 내에 존재하는 다양한 입장과 의견의 수렴을 위한 지면할애에 인색치 않을 것이다.



이상과 같은 문제의식과 원칙을 가지고 앞으로 <민족민주운동>의 발행에 임하려 하며, 범람하는 출판물 속에 흔한 책 하나를 더 보태는 결과가 되지 않도록 노력할 것이다. 다만 의욕에 비해 부족한 능력 때문에 창간호로서는 내용이 전반적으로 부족한 느낌이나, 앞으로 더욱 배전의 노력을 기울일 수 있도록 뜻있는 분들의 날카로운 비판과 함께 많은 관심과 격려, 그리고 적극적인 참여를 간절히 부탁드린다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

해방 이래 진보진영의 열쇳말은 '민족민주'에 함축되었다. 특히 1987년 6월의 민중항쟁 이후 이 용어는 시대정신으로 고양되었다. 민주정부가 수립되고 부분적이나마 과거청산 작업이 진행되었으나 독재의 잔재는 여전히 무성했다. 그만큼 뿌리가 깊고 비호세력이 강력한 때문이다.6월항쟁 과정에서 큰 역할을 한 민주화운동청년연합이 부설로 민족민주운동연구소를 차리고 1989년 4월 무크 <민족민주운동>을 창간했다. "과학적 사상이론의 정립과 올바른 실천지침 수립을 위한 정론지"를 내세웠다. 도서출판 아침이 출판을 맡았다.창간호는 특집 '한국민족민주운동의 현황과 과제', 기획좌담 '한국경제의 성장과 민족민주운동의 진로'를 다루고 권두에 문익환의 시 '잠꼬대 아닌 잠꼬대'를 실었다. 전말에 '두꺼비 이야기'도 상징성이 많은 글이다.민족민주운동연구소 명의로 쓴 '민족민주운동 발간에 부쳐' 제목의 창간사 뒷 부분이다.