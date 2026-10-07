강주엽 행복청장, 세종의사당·박물관단지·중앙공원 묶어 '세종판 내셔널 몰' 구상

큰사진보기 ▲7일 국회 국토교통위원회 행복청 국정감사 현장. ⓒ 국회방송 화면 캡처 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲행정중심복합도시건설청(행복청) 강주엽 청장이 7일 국회 국토교통위원회에서 업무보고를 하고 있다. ⓒ 국회방송 화면 캡처 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

행정중심복합도시건설청(행복청) 강주엽 청장은 7일 국회 국토교통위원회 업무보고에서 국회 세종의사당, 국립수목원, 국립박물관 단지, 중앙공원을 종합적으로 개발·관리해 미국 워싱턴 DC의 내셔널 몰처럼 행정수도의 문화·관광 자원으로 발전시키겠다는 구상을 밝혔다.강 청장은 이를 통해 해당 지역을 "새로운 녹색 산업의 동력으로 만들겠다"고 강조했다. 이번 구상은 행복청이 이날 보고한 3대 추진 방향 가운데 '지속 가능한 성장 기반 확충'의 하나로 제시됐다.이날 행복청은 3대 추진 방향의 첫째로 행정수도 완성 기반 마련을 꼽았다. 강 청장은 "행정수도 완성의 기반을 다지겠다"며 "대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립을 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.대통령 세종집무실은 현재 기본 및 실시설계가 진행 중이며, 내년 8월 착공에 차질이 없도록 공정을 꼼꼼하게 관리한다는 계획이다.국회 세종의사당은 2029년 착공, 2033년 준공을 목표로 건축 설계 공모와 기본·실시설계 등 건립 절차가 차질 없이 진행되도록 국회사무처를 적극 지원한다.행정수도 특별법과 관련해서는 "국회 심의 대응 및 관계기관 협의 등 입법 지원에도 만전을 기하겠다"고 했다. 중앙행정기관 추가 이전에 대해서도 청사 건립과 이전, 기관 종사자 정착 지원이 성공적으로 이뤄지도록 관계 부처와 철저히 준비하겠다는 방침이다.둘째 방향은 정주 여건 개선이다. 강 청장은 "정주 여건을 개선해 더 살기 좋은 도시를 만들겠다"고 말했다. 행복청은 도시 성장과 국가 중추 시설 건립, 중앙행정기관 추가 이전에 맞춰 올해 공동주택 4205호를 착공하는 등 주택 20만 호 공급을 차질 없이 추진한다.교통 분야에서는 장래 수요 증가에 선제적으로 대비해 도심 주요 병목 구간을 개선하고 도로를 신설·확장한다. 제4차 광역교통 개선대책 변경은 연말까지 마무리해 도시 안팎의 이동 편의를 높이겠다고 했다.교육·문화·복지 시설도 단계적으로 확충한다. 국내 최초 공유형 대학인 세종 공동캠퍼스, 국내 최대 규모의 국립박물관 단지, 생활권별 복합커뮤니티센터 등이 대상이다. 강 청장은 "시민의 삶을 더욱 풍요롭게 하겠다"고 강조했다.셋째 방향은 "도시의 지속 가능한 성장 기반을 더욱 확충하겠다"는 것이다. 행복청은 세종테크밸리 입주 기업에 대한 규제 완화 등을 통해 정보기술(IT), 환경기술(ET), 생명공학(BT) 등 첨단 기업을 추가로 유치하기로 했다.또 혁신 기업과 스타트업을 결합한 도심형 산학연 클러스터인 복합캠퍼스타운을 조성해 '세종의 실리콘밸리'로 육성하겠다고 밝혔다. 기존 기업 중심의 단지 개발에서 나아가, 도심 안에서 기업과 스타트업, 대학·연구기관이 함께 성장하는 구조를 만들겠다는 취지다.행복청은 행정수도 완성 기반 마련, 정주 여건 개선, 지속 가능한 성장 기반 확충이라는 3대 방향을 중심으로 주요 사업을 차질 없이 추진한다는 방침이다.