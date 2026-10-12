무크 '녹두서평' 창간사

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① 우리의 사회현실을 이해하고자 하는 독자대중의 학문적·사상적 지향은 최근 들어 비약적으로 발전하였다. 이것은 분명히 우리 사회의 정치현실과 무관하지 않을 것이다.



지금까지 사회과학출판계는 외국의 선진적 이론서들을 번역소개하고, 출판물의 형태를 다양하게 개발함으로써 이러한 독자대중의 지향을 어느 정도 충족시켜 왔던 것이 사실이다. 그러나 최근들어 독자대중의 상당수가 복사물의 형태로 대량 유포되는 '팜플렛' 등과 같은 비합법 출판물을 통해 우리의 정치현실에 대한 그들의 학문적·사상적 지향을 충족 시킴으로써 사회과학출판물의 상당수가 독자대중으로부터 외면당하게 되는 결과를 낳았다.



'사회과학출판계의 위기'로 표현되는 이러한 현상은 사회과학출판계에 대해 '이데올로기 전쟁'을 선언하고 나온 외부적 억압에도 그 원인이 있겠지만, 내부적으로는 기존의 사회과학출판계가 독자대중의 요구와는 달리 여전히 번역서에 지나치게 의존하고 있고, 그나마 동일한 주제의 유사한 서적을 과당경쟁 출판함으로써 발생한 상대적인 시장 축소에서도 그 원인을 찾을 수 있을 것이다.



그러나 외부적 억압과 내부의 이러저러한 이유를 핑계삼아 근본적 문제해결을 방기할 경우, 우리는 그야말로 사회과학출판계의 존재 그 자체가 위협받을 상황에 직면하게 될 것이다. 지금까지 사회과학출판계가 재생산구조를 지닌 채 어느 정도 사회적으로 긍정적인 역할을 수행해 올 수 있었던 이유가 바로 '책을 사 읽는 독자'가 있었기 때문이었다고 한다면, 그러한 행위는 곧 독자에 대한 배신행위가 될 것이다. 따라서 우리는 우리의 사회현실에 따라 민감하게 변화하는 독자대중의 학문적·사상적 지향이 무엇인지를 항상 긴장된 마음으로 예의주시하고 그들의 지향을 충족시킬 수 있도록 배전의 노력을 경주해야 될 것이다.



그러한 노력들이 결실을 맺을 때 '사회과학출판계의 위기'는 말 그대로 '위기'로 끝나고, 우리는 책을 매개로 독자대중과 떳떳하게 다시 만날 수 있게 될 것이다.



독자대중은 우리의 사회현실과의 치열한 대결과정을 통해 구체화된 '논의'를 담은 출판물을 원하고 있다. 독자대중의 그러한 요구는 우리의 사회현실을 추상적이거나 반(反)역사적으로 바라보는 태도에 대한 명백한 거부이고, 자족적이고 현실에 대해 무기력한 아카데미즘에 대한 엄중한 경고이며, 나아가 타국의 이론에 대한 일방적인 '승인'의 강요가 아니라 그것의 우리 사회현실에의 올바른 '적용'에 대한 요구이다.



<녹두서평>은 독자대중의 이러한 요구에 따라 이러한 '논의'를 체계적으로 정립해 나가는 데 일조를 기할 목적으로 기획될 것이다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.



"사회과학 전문 부정기간행물"을 표방한 <녹두서평>이 1986년 3월 창간되었다. 발행인 김영호, 발행처 도서출판 녹두다.창간호는 특집 '민주주의혁명과 제국주의'에서 5인의 전문가 기고, 논단 '한국현대사연구(1)', 서평 '8.15 직후사를 바라보는 두가지 관점', '80년대 노동운동론의 평가' 등 5편이 실렸다.창간사 격인 편집부 명의의 '책머리에' 앞부분이다.