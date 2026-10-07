박충권 "통일부·민변, 탈북민 북송 회유"... 정동영 "있을 수 없는 일"

큰사진보기 ▲국민의힘 박충권 의원이 7일 서울 종로구 남북회담본부에서 열린 외교통일위원회 국정감사에서 정동영 통일부 장관에게 질의하고 있다. 2026.10.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 7일 서울 종로구 남북회담본부에서 열린 외교통일위원회 국정감사에서 무소속 한동훈 의원의 질의를 듣고 있다. 2026.10.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

7일 국회 외교통일위원회의 통일부 국정감사에서 야당 의원이 통일부가 민주사회를 위한 변호사모임(민변)과 연계해 국내에 정착한 북한이탈주민에게 재입북을 권유했다는 의혹을 제기했다.정동영 통일부 장관은 "그런 일은 있을 수 없다"고 부인했고, 통일부도 국감 이후 별도의 공식 입장을 내 "전혀 사실무근"이라고 반박했다.탈북민 출신인 박충권 국민의힘 의원은 이날 서울 종로구 남북회담본부에서 열린 국감에서 정 장관에게 "이재명 정부 들어 통일부 정착지원과와 민변이 손을 잡고 한국에 정착해 잘 살고 있는 탈북민들을 지속적으로 접촉해 '북한에 다시 가고 싶지 않느냐'는 취지로 북송을 회유하고 있다는 제보가 들어오고 있다"고 주장했다.또 박 의원은 제보 출처의 신빙성을 강조하면서 통일부 측이 접촉한 탈북민이 모두 11명이라고 주장하기도 했다.박 의원 질의 과정에서 정청래 더불어민주당 의원 등 일부 여당 의원들이 웃음을 보이면서 국감장에 한때 고성이 오갔다.박 의원은 "이게 웃기는 얘기인가"라며 "이 사람들이 이런 회유를 받으면 하루하루 불안해서 어떻게 살 수 있는지 생각해 봤느냐"고 반발했다.이에 민주당 의원들은 아직 사실관계가 확인되지 않은 주장이라는 취지로 문제를 제기했다. 여당 간사인 홍기원 의원은 상식적으로 납득하기 어려운 주장이라 자연스럽게 웃음이 나온 것이라고 설명했다.정청래 의원도 "사람의 기본적인 생리적 현상은 제어하기 어렵다"며 질의를 방해한 것도 아닌데 동료 의원의 표정까지 통제해서는 안 된다고 맞섰다.반면 김대식 국민의힘 의원은 박 의원이 제보 내용을 확인하기 위해 질의하고 있는 만큼 서로 존중해야 한다고 지적했다.송석준 외교통일위원장도 정 의원의 발언을 제지하면서 박 의원이 탈북민 출신이라는 점을 언급했다.박 의원은 의혹이 사실일 경우 당사자에게는 생명과 안전이 걸린 문제라며 2019년 탈북어민 북송 사건까지 거론했다.박 의원은 질의를 이어가면서 해당 사안을 단순한 제보 수준이 아니라고 주장했다. 통일부 담당자가 이미 고발돼 재판이 진행되고 있고 자신이 확보한 내용도 구체적이라는 취지로 말했다.이어 최근 국내로 들어온 우크라이나 전쟁 북한군 포로 문제로 질의를 확대했다. 박 의원은 정 장관에게 이들 북한군 포로에게도 북한으로 돌아갈 생각이 있는지를 직접 또는 간접적으로 물어보거나 북송을 회유한 사실이 있는지를 물었다.정 장관은 "그런 일은 있을 수 없다"고 답변했다. 북송을 회유하는 일은 있어서는 안 된다는 취지의 입장도 밝혔다.통일부는 국감 이후 별도의 입장을 내 박 의원의 주장을 정면으로 반박했다.통일부는 "통일부 담당 과가 민변과 연계하여 북향민을 대상으로 북송을 회유했다는 주장은 전혀 사실무근"이라며 "본인 의사에 반한 북송은 있을 수 없는 일"이라고 밝혔다.박 의원이 문제 삼은 통일부 직원과 탈북민 사이의 접촉에 대해서도 해명했다. 통일부는 국내에 정착한 북한이탈주민의 안정적인 정착을 지원하기 위해 주기적으로 정착 실태를 확인하는 면담을 진행해 왔다고 설명했다.과거 일부 북한이탈주민을 담당 부서가 직접 면담한 사실 자체는 인정했다. 다만 통일부는 해당 면담의 목적이 "북향민의 정착 실태 파악"이었다며 이를 북송을 위한 회유로 해석하는 것은 사실과 다르다고 밝혔다.통일부는 또 박 의원이 언급한 대상자가 정부를 상대로 국가배상소송을 제기해 현재 재판이 진행 중이라고 설명했다.한편 통일부는 우크라이나 전쟁에 투입됐다가 포로가 된 뒤 국내로 들어온 북한군 포로에 대해서도 기존 원칙을 재확인했다.통일부는 "우크라이나 북한군 포로는 당사자의 자유의사를 존중하고 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결한다는 원칙에서 조치해 왔다"고 밝혔다.이들이 국내에서 보호를 희망할 경우 관련 법률과 그동안의 사례에 따라 필요한 보호와 지원을 받게 된다는 설명이다.