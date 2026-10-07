울산시 '남신항 에너지허브 2단계' 추진, 대통령에게도 건의

큰사진보기 ▲신민식 울산시 경제부시장이 7일 울산시청 프레스센터에서 남신항 에너지허브 2단계 조성 추진 상황에 대해 설명하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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울산광역시 민선 9기가 에너지허브(에너지업 활동의 중심지 역할을 하는 곳) 2단계(1단계는 가동중인 북항)인 남신항 개발을 추진한다.에너지허브 2단계는 민선 9기 공약인 '동북아 에너지 물류허브 조성'과 연계해 울산의 에너지 산업과 항만 경쟁력을 강화하기 위한 핵심 기반사업이다.앞서 남신항 에너지허브는 지난 2017년 예비타당성조사를 통과했지만 이후 국제 에너지시장의 급변과 민간의 초기 투자부담 등으로 인해 오랫동안 주춤한 상태였다.7일, 신민식 울산시 경제부시장은 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 울산시 민선 9기가 남신항 에너지허브를 추진하는 이유를 설명했다.브리핑에 따르면, 지금 몇 가지 중요한 변화가 동시에 일어나고 있는데 그 첫째가 국제 에너지 시장의 변화다.2017년 남신항 사업이 예비타당성조사를 받을 당시와 달리 최근 국제사회는 중동의 지정학적 불안과 주요 해상수송로의 차질을 경험하면서, 에너지를 안정적으로 공급할 수 있는 공급망의 중요성에 크게 주목하고 있다는 것에 울산시가 주목한 것.남신항 개발은 특히 오는 11월 김상욱 시장이 사우디아라비아와 UAE를 방문하는 것과도 연관이 있다. 사우디에서는 아람코 최고경영진을 만나고, UAE에서도 새로운 투자협력 가능성을 찾을 예정인데 남신항 투자유치는 이번 방문의 핵심 의제인 것.신민식 부시장은 "사우디 아람코의 계열사인 S-OIL의 샤힌 프로젝트는 이제 막바지 단계"라며 "울산과 사우디의 대규모 투자협력이 결실을 맺는 시점이라 그 다음 투자협력을 준비해야 하고, 우리는 남신항을 주목하고 있다"고 설명했다.남신항 개발은 또 현재 제2차 공공기관 지방이전과 공공기관 기능개혁이 진행 중인 것과 맞물려 있다. 울산시는 에너지 중심도시에 부합하는 에너지 관련 공기업들의 유치에 힘쓰고 있고, 통합 발전 공기업과 에너지 공사의 유치에도 힘쓰고 있다. 이에 정부가 추진중인 공공기관 기능개혁이 우리나라 에너지 산업의 새로운 핵심이 될 울산 남신항 투자를 늦추지 않을 것으로 기대하고 있는 것.앞서 김상욱 울산시장은 지난 9월 30일 HD 현대중공업에서 열린 대호 김종서함 진수식에서 이재명 대통령을 만나 울산 지역 주요 현안 사업에 대한 정부의 적극적인 지원을 요청하면서 울산항 에너지 허브 2단계 사업 지속 추진을 건의한 바 있다.신민식 부시장은 남신항의 청사진에 대해 "기본구상은 울주군 온산읍 앞바다에 약 35만 ㎡의 부지를 조성하고, 재화중량 7만 톤급 선박이 접안할 수 있는 액체화물 부두 두 선석을 확보하는 것"이라고 밝혔다.재원 구조에 대해서는 "과거처럼 대규모 기반시설의 부담까지 모두 민간에 맡기는 방식에서 벗어나고자 한다"고 했다.또 하부 기반시설과 상부시설에 데해서는 "매립과 접안시설 등 공공성이 강한 하부 기반시설은 국가재정으로 조성하고, 그 위에 기업이 실제로 필요로 하는 저장탱크와 공급시설 등 상부시설에 민간투자를 유치하는 방향으로 정부와 협의하겠다"고 밝혔다.그러면서 "예비타당성조사 등 사전절차도 추진일정을 단축시킬 수 있는 방향으로 관계기관과 협의하겠다'고 덧붙였다.신 부시장은 "남신항의 기능도 과거의 원유 저장기지에만 머물게 하지 않겠다'며 "수소와 암모니아 등 미래 친환경 에너지 수요를 함께 검토해 앞으로 이런 부분들을 설계에 반영, 확장형 에너지허브로 준비하겠다"고 강조했다.이어 "세계 에너지기업의 사업영역도 이미 변화하고 있다"며 "전통적인 원유뿐 아니라 LNG, 수소와 저탄소 암모니아 등으로 사업을 확대하고 있어 울산도 이러한 변화에 맞춰야 한다"고 밝혔다.한편 김상욱 시장은 오는 11월 사우디아라비아와 UAE 방문에서 남신항의 가능성을 설명한다는 구상이다.이에 신 부시장은 "우리가 가진 에너지허브 2단계 남신항의 청사진과 경쟁력을 보여주고, 그들의 수요를 파악하고자 한다"며 "특히 아람코와 소통이 중요하다. 즉, 글로벌 에너지 기업들이 울산에서 어떤 사업을 할 수 있는지, 어떤 시설을 필요로 하는지, 투자 의향이 있는지 소통해보는 것"이라고 밝혔다.이어 "이러한 계기에 아람코의 계열사인 S-Oil 본사의 울산 이전도 제안해 보겠다"고 덧붙였다.한편 한편 울산항은 액체화물 처리 규모 국내 1위, 세계 4위 수준의 항만으로, 원유와 석유제품 등 국가 에너지 수출입과 울산의 주력산업을 뒷받침하고 있다.지난해의 경우 울산항 전체 화물 약 1억 9700만 톤 가운데 유류 등 액체화물이 약 1억5800만 톤으로 전체 물동량의 80%가량을 차지했다.