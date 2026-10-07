베트남 100조 고속철 수주전 '한·독·프' 3파전 격화

큰사진보기 ▲북남 고속철도베트남 북남 고속철도 노선도 ⓒ 국가철도공단 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲타코그룹-현대현대로템과 타코그룹간 철도차량 계약 체결 ⓒ 현대로템 제공 관련사진보기

베트남 정부가 총사업비 100조 원 규모의 초대형 국책사업인 '북남고속철도' 프로젝트를 본격화하면서 글로벌 철도 공룡들의 수주 경쟁이 격화되고 있다. 독일의 지멘스와 한국의 '팀코리아'에 이어, 최근 프랑스의 철도 거인 알스톰(Alstom)까지 베트남 대기업 빈그룹(Vingroup)과 손을 잡고 파격적인 조건으로 참여를 공식화하면서 베트남 철도 시장은 가히 '무한 경쟁' 구도로 접어들었다.프랑스 알스톰은 10월 6일 공식 보도자료를 통해 베트남 최대 기업인 빈그룹(자회사 빈홈즈)과 하노이 도시철도 프로젝트를 위한 핵심 협약을 체결했다고 밝혔다.이번 계약에 따라 알스톰은 프랑스 발랑시엔 프티포레(Valenciennes Petite-Forêt) 공장에서 차세대 도시철도 '메트로폴리스(Metropolis)' 5량 편성 열차 최대 83편성을 직접 설계·제조해 공급하게 된다.특히 이번 협약에는 파격적인 '기술 라이선스 및 기술 이전' 조항이 포함됐다. 알스톰은 추가 물량인 117편성의 열차에 대한 기술 라이선스를 빈그룹에 제공하여, 부품을 베트남 현지로 공급받아 빈그룹이 직접 조립·생산할 수 있도록 지원한다. 마르탱 시옹(Martin Sion) 알스톰 CEO와 디디에 르 브레(Didier Le Bret) 주베트남 프랑스 대사가 참석한 가운데 하노이 빈그룹 본사에서 체결된 이번 협약은 지난 9월 초 베트남 공산당 최고위급 인사의 프랑스 방문 이후 전격적으로 이뤄진 것으로 알려졌다.알스톰의 이 같은 파격적 기술 이전 카드는 베트남 정부가 철도 인프라 구축의 선결 조건으로 내걸고 있는 '기술 자립' 및 '현지 공급망 육성' 니즈를 정확히 겨냥한 포석으로 풀이된다.독일 역시 강력한 경쟁자로 기세를 올려왔다. 베트남 건설부 대표단이 독일을 방문해 기술 협력을 논의한 데 이어, 빈그룹의 철도 자회사인 빈스피드(VinSpeed)는 독일 지멘스 모빌리티(Siemens Mobility)와 최대 10억 유로(약 1조 5517억 원) 규모의 턴키(일괄) 계약을 체결한 바 있다.지멘스는 최고 시속 350㎞급 고속열차 '벨라로 노보(Velaro Novo)' 10편성과 전철화·신호 통신 시스템을 민자 고속철도 구간(하노이꽝닌, 호찌민껀저)에 공급할 예정이다. 특히 하노이~꽝닌 고속철도 노선에서 지멘스가 중국 철도 기업들을 제치고 사업을 따낸 것은 철도업계에서 이변으로 받아들여지고 있다. 강력한 국경 인접성을 무기로 삼던 중국을 상대로 베트남이 기술력과 독립성을 선택했다는 분석이다.독일 연방교통부와 연방경제에너지부, 독일철도공사(DB) 등 독일 정부 및 연방 기관들도 기술 표준 이전과 녹색금융, 수출신용 보증을 지원 사격하고 나섰다.베트남의 철도 인프라 수주전이 뜨거워지면서 고속철도 차량 라인업은 독일 지멘스의 벨라로(Velaro), 프랑스의 알스톰(Alstom), 그리고 한국의 현대로템간 3파전 양상으로 압축되는 모양새다.특히 한국 기업의 행보와 역할 구도도 한층 명확해지고 있다.차량 및 기술 이전 분야에서 현대로템은 베트남 대기업인 타코(THACO)그룹과 철도차량 기술 이전 및 현지화 계약을 체결한 바 있으며, 이어 빈그룹을 상대로도 추가적인 기술 이전을 타진하며 베트남 현지 생산 기반 확장에 박차를 가하고 있다.국내외 건설·엔지니어링 업계에서는 이번 베트남 프로젝트를 통해 기술 이전과 표준화, 투명성 강화라는 명제를 안고 세계 시장으로 뛰어드는 베트남 철도 시장에서 새로운 사업 인사이트를 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다.현재 베트남은 연 10% 수준의 폭발적인 경제 성장률 목표를 달성하기 위해 '북남고속철도'(총연장 1541km, 최고시속 350km, 2035년 완공 목표)를 비롯해 수도 하노이의 18개 노선(총연장 979km) 도시철도망 확충 등 대대적인 인프라 투자를 감행하고 있다.당초 중국은 수주전 선점을 위해 파격적인 '철도 외교'를 펼쳤다. 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석의 중국 방문 당시, 베이징에서 난닝까지 약 2400km에 이르는 거리를 중국 차세대 고속열차 '푸싱호(시속 350km)'로 직접 이동하게 하고 열차 내에서 기술 브리핑을 진행하는 등 공을 들였다. 베트남 역시 국경 연결 철도의 표준궤 전환 등에서는 중국과 협력하고 있으나, 부채의 덫 우려와 국민 정서, 기술 자립 등을 이유로 국책 핵심 노선에서는 특정 국가에 대한 의존도를 낮추는 전략을 취하고 있다.이처럼 한·중·일·독·프 등 글로벌 철도 강국들의 외교전이 치열하게 전개되는 가운데, 한국 역시 정·재계가 힘을 합친 '팀코리아'를 통해 반격을 준비 중이다. 지난 7월 이재명 대통령의 친서를 들고 베트남을 찾은 대한민국 정부 대표단은 설계, 건설, 차량 제조, 운영 및 유지보수에 이르는 전 주기에 걸친 세계 최고 수준의 K-철도 노하우를 적극 피력했다.초기 중국 철도 시장의 성장기를 연상시킬 만큼 기술 자립, 표준화, 투명성을 적극 추진 중인 베트남. 유럽 철도 공룡들의 맹공과 중국의 밀착 견제 속에서 대한민국 '팀코리아'가 선보일 파격적인 협력 카드가 베트남 북남고속철 수주전의 막판 변수로 떠오르고 있다.