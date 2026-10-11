월간 '독서생활' 창간사

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이 잡지는 출판공해로부터 선의의 독자를 지키기 위해 출판 부조리를 척결하는 데 과감할 것이고 양서를 선별해 내는 풍부한 상식을 제공하며 독서대중의 지적 의욕에 부응하기 위해 동서고금의 명저·역저 및 기본교양이 될 유익한 읽을거리를 폭넓게 지면에 반영시켜 나갈 것 입니다.



따라서 이 잡지는 일반적인 잡지의 성격을 뛰어넘어 실익위주의 종합문고적 성격을 그 뼈대로 할 것입니다. 바꿔 말하면 '책은 만인(萬人)의 것' 이라는 도서의 개념적 진리를 월간지라는 활자매체를 통해 일반화·생활화시키겠다는 것입니다.



이렇게 하여 바람직한 독서생활의 구현을 촉진하는 한편, 양식 있는 출판기업의 성장·발전을 위해 최선을 다함으로써 양서가 악서를 몰아내는 새로운 출판 풍토가 이 땅에 뿌리내리는 데 기여할 것입니다.



그동안의 경험으로 정기 간행물의 발간이 얼마나 어려운가를 충분히 알고 있는 폐사가 그 어려움을 떠맡고 나선 까닭은 바로 이러한 독서풍토, 출판풍토가 하루빨리 정비·개선되어야 한다는 사명의식 때문입니다.



이 잡지는 폐사의 사훈 그대로 오직 "창의(創意)·창달(暢達)·성실(誠實)"로 만들어질 것입니다. 오늘의 삼성출판사가 있기까지 끊임없이 베풀어주신 독서가족 여러분의 성원에 다시 한 번 감사드리며 여러분의 아낌이 한결같을 때, 이 잡지는 결코 외롭지 않을 것입니다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"교양인을 위한 사색의 등불"을 자임하면서 월간 <독서생활>이 1975년 12월 창간되었다. 발행인 김봉규, 편집인 김승환, 발행처 삼성출판사다.4.6 배판의 창간호는 특집 '한국사 연구', '칼라세계문학여행', '현대미술의 거장', '한국고전문학의 인간적 현장', '눈물젖은 졸업가운', '세기의 연서', '성냥파는소녀' 등 다양한 읽을거리를 마련했다.발행인 김봉규의 창간사 앞 부분이다.