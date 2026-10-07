"다음 참사 지금 막아요"

2025년 9월 11일 법원이 나서서 국책 사업의 취소를 판결한 '새만금 국제공항 기본계획 취소 소송'의 항소심이 10월 14일 선고를 앞두고 있다(원고측이 변론 재개를 신청해 선고일은 재지정될 수 있다). 선고를 앞두고 본 재판에 국민소송인단으로 참여한 1296명의 원고들이 항소심 재판부에 전하는 마음을 나누어 싣는다.

큰사진보기 ▲수라갯벌 위를 날으는 기러기떼가을에 날아온 기러기떼가 수라갯벌 위를 날아오르고 있다. ⓒ 한선남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수라갯벌의 저어새여름을 알리는 수리갯벌의 저어새. 저어새 뒤로 군산미공군기지 풍경이 펼쳐져있다. ⓒ 한선남 관련사진보기

큰사진보기 ▲다음 참사 지금 막아요성미산학교 초등학생이 고등법원에 보내는 탄원서 ⓒ 성미산학교 관련사진보기

수라갯벌에는 일년 내내 새들이 들고 나며 철을 알린다.기럭기럭 기러기가 아침 저녁으로 줄을 지어 머리 위로 날아간다면 가을이다. 농민들은 추수를 시작하고, 벼를 벤 논들은 짚 냄새를 풍긴다. 수라갯벌 물끝선에서 수천의 기러기가 잠을 자고, 동이 트면 날아올라 군산 미군 기지를 가로질러 만경강 주변 논으로 나락을 주우러 간다.화산습지에서 하얀 섬처럼 큰고니가 물 위를 떠다니면 겨울이다. 큰고니가 노는 물가에서 물닭이 특별한 왕발(판족)로 얼음 위를 걸어다닌다. 수라갯벌로 검독수리가 모여들어 무슨 작당을 하는 듯 머리를 모았다가 흩어져 날고, 오리들도 날아든다.빛이 좋아 따뜻한 공기가 도는 날, 쇠제비갈매기가 부지런히 물을 차면 봄이다. 우리는 뉴질랜드에서 날아오는 큰뒷부리도요새가 무사히 도착하기를 빌며, 기다린다.물이 든 수라갯벌에서 가만히 서 있는 백로들 사이를 겅충겅충 뛰면서, 고개를 휘휘 저어가며 저어새가 먹이활동을 하고 있다면 여름이다. 저어새가 뛰는 모습은 꼭 말 같다.정부는 군산미군기지 옆, 수라갯벌에 새만금신공항을 짓겠다며 2022년 6월 30일 기본계획을 고시했다. 새들의 수라갯벌이 그대로 남기를 바라는 나는 그해 9월 22일 시작한 새만금신공항 기본계획 취소소송 국민소송 재판에 원고로 참여했다. 법원을 오가며 재판을 방청했다. 많은 이들이 재판을 주시하고 있다는 걸 보여주기 위해 가능한 한 많은 사람들과 함께 갔다. '여기 세 명의 판사는 어떤 자격으로 수라갯벌의 운명을 쥐게 됐을까? 인간의 결정에 어쩌지 못하는 수라갯벌을 두고 벌이는 재판이 불행하다.' 생각했다.재판을 방청하면서 느껴지는 불균형이 참 억울했달까, 법원의 판결만 기다리고 있을 수 없어 우리는 새, 사람 행진에 나섰다. 1심 판결이 있기 한 달 전 전북지방환경청부터 서울행정법원까지 행진하며 '법이 큰뒷부리도요를 구할 수 있느냐' 물었다. 서울을 향할수록 함께 행진하는 이들이 점점 늘었다. 법원의 판결은 기대하지 않았으나 큰뒷부리도요를 살리고 싶은 이들의 마음이 모여드는 걸 보니 '우리가 큰뒷부리도요를 살릴 수 있겠다'는 희망이 생겼다.2025년 9월 11일 서울행정법원은 새만금신공항 기본계획을 취소하라는 판결을 했다. 수십 년에 걸쳐 새만금 개발로 죽어간 어민과 파괴된 공동체, 죽어간 조개와 상괭이와 도요새 등 수많은 생명들, 갯벌과 바다를 지키기 위해 무수히 싸우고 패배한 시간들 그리고 무안공항 제주항공 참사의 희생자들, 유가족들이 떠올라 엉엉 울었다.국토부는 지체없이 항소했고, 서울지방항공청과 전북도가 각각 법률대리인을 내세워 항소심에 뛰어들었다.지난 8월 26일 최종 변론 재판에서 피고 국토부는 "무안공항 제주항공 참사 이후 공항의 안전을 최우선 과제로 삼고 있다"며 "새만금신공항은 안전할 것"이라 말했다. 정말일까. 무안공항은 참사 2년이 다가오지만 아직도 유해 수습을 마무리하지 못했고, 유가족은 공항을 떠나지 못하고 있다. 콘크리트 둔덕이 규정 위반이 아니라며 책임을 축소하고 은폐하려던 국토부는 올해 3번이나 압수수색을 받았다. 정부가 진행하는 국내 15개 공항에 대한 '공항 주변 조류 조사' 결과 군산공항의 조류 개체수, 밀집도가 가장 높게 나타났다고 한다. 공항을 짓기 전 위험을 따지지 않고, 공항을 짓겠다는 국토부 그리고 안전하게 운영하겠다는 국토부를 신뢰할 수 있을까? 안전하게 음주운전 할테니 술 마시게 해달라는 말로 들린다. 말만으로 모든 걸 이룰 수 없다.피고 보조참가인으로 나선 전북도는 "새만금신공항 건설은 지역 발전을 바라는 전북 도민의 염원"이라고 했다. 하지만 도민들은 안다. 그건 도민이 아니라 더 많은 권력을 오래 누리고 싶은 정치인들의 염원이라는 것을. 송하진 전 도지사 시절 전북도는 세계잼버리대회를 유치해야하기 때문에 공항이 필요하다고 했다. 잼버리는 끝났다. 송하진의 뒤를 이은 김관영 전 도지사는 32년 하계 올림픽이라는 1회성 행사를 치르기 위해(심지어 유치가 결정된 것도 아니다) 8천억 세금이 드는 공항을 지어야 한다고 했다.지금의 이원택 도지사는 도민의 염원, 국가균형발전을 내세우고 있다. 새만금신공항이 지어질 수라갯벌 바로 옆에서 운영중인 군산공항은 연간 50억~58억 원의 운영 적자를 내고 있으며, 2025년 기준으로 전북도와 군산시가 16억 원의 보조금을 투입해 제주 노선 하나를 겨우 유지하고 있다.2025년 감사원의 감사 결과 새만금신공항은 매년 200억 적자가 발생하는데도 이에 대한 대책을 마련하지 않았다 지적했다. 새만금신공항을 짓는 것은 공항의 적자를 대폭 늘이는 것, 전북도와 군산시의 경제적 부담은 커질 뿐인데 이를 놓고 국가균형발전을 운운한다는 것은 거짓말이다. 개발이 곧 국가균형발전이라는 등식은 틀리다. 새만금을 둘러싼 거짓말을 두고 도민은 말한다. "새만금이 사골이냐, 언제까지 새만금만 우려먹을 것이냐."성미산학교의 한 초등학생은 법원에 보내는 탄원서에 이렇게 적었다."판사님, 갯벌이 살면 인간도 살아요. 그러니 건물을 짓지 마세요."갯벌이 살아야 사람도 산다. 유례 없는 폭염과 홍수 등 기후 재앙이 관통하는 2026년. 곧 새만금신공항 취소소송 항소심이 선고를 앞두고 있다. 35년의 개발이 이뤄지는 동안 수라갯벌로 밀려나, 전투기의 위협과 소음 속에서 죽고 살기를 반복해 온 생명들을 생각한다.가을이 왔다고, 수라갯벌의 하늘에 기러기가 난다. 자신의 운명을 가늠하지 않으며 하늘을 나는 기러기의 가을을 기쁘게 맞이할 수 있기를 간절히 바란다.