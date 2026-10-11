무크 '한국인물사 연구' 창간사

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우리는 한국학 연구에 필요한 많은 문헌자료를 가지고 있다. 그 가운데서도 특히 개인의 문집에는 자신의 인생관과 세계관 등 삶의 철학이 담겨 있고, 그때그때 보고 느낀 정감을 표현한 문학이 있으며, 나아가 일생동안 활동해 온 발자취를 엿볼 수 있는 개인의 역사도 수록되어 있다. 이처럼 개개인의 문집은 당대 인물들의 철학과 문학, 그리고 역사가 담긴 귀중한 자료이지만, 이 땅에 수없이 반복된 전란으로 인해 그중 상당수가 전해지지 않는다.



그럼에도 불구하고 현재 남아있는 문집만 해도 5,000여 종에 달한다고 하니, 우리는 적어도 5,000여 명의 역사상 인물들을 총체적으로 연구할 수 있는 자료를 갖추고 있는 셈이다.



하지만 신학문이 도입된 이래 철학, 문학, 역사가 각기 독립된 학문으로 나뉘어졌고, 다시 각 분야마다 전공이 세분화되었다. 그 가운데 한국사 연구자들은 주로 각 시대 왕조정부가 편찬한 관찬사료를 이용하여 정치 제도사나 사회 경제사의 연구에 치중한 나머지 가장 부각되었어야 할 인간이 빠져버린 무미건조한 역사를 서술해 왔다. 역사의 행위주체가 인간인데도 그 시대를 살았던 인간들의 숨소리가 들리고 그들의 삶이 배어있는 역사를 복원해 놓지 못한 것이다.



그렇다고 한국사 연구자들이 개인의 문집을 전혀 이용하지 않았다는 것은 아니다. 일부 연구자들이 문집을 이용하였지만, 대개는 그 인물에 대한 종합적인 연구가 아니라 역사적 관점에서 본 부분적인 연구에 머물고 말았던 것이다. 오히려 개인 문집을 가장 많이 이용한 분야는 철학과 문학이다. 학문적 특성 때문이기도 하지만 한국 철학과 한국 문학 연구자들은 일찍부터 문집을 이용하여 개개인의 사상과 문학을 연구해 왔으며 적지 않은 성과를 내놓았다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

사단법인 한국인물연구소(소장 유승주)가 2004년 3월 무크 <한국인물사연구>를 창간했다. 편집·발행 유승주, 편집위원 김풍기·송양섭·유권종·이철성·한희숙·배항섭·신성현·이기순·장경화·홍성욱, 제작 판매 경인문화사다.창간호는 특집 '한국인물사 분야 연구의 현황과 과제'에서 ① 한국사연구 분야 ② 한국어문학사 분야 ③ 한국 철학·종교분야 인물을 다루었다. 각 분야에 전문가 필진이 참여했다.유승주의 창간사 앞 부분이다.