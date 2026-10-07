농지 전수조사 후폭풍... 송미령 "비경작·투기농지 중심 전환 검토"

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 7일 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲7일 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 국민의힘 위원들이 "농민 몰아내서 결국 태양광이냐"라고 쓰인 피켓을 앞에 걸어두고 있다. 농해수위는 피켓을 떼어낼 것을 요구하는 더불어민주당 위원들의 요구로 한때 정회됐다가 피켓 제거 후 본격적인 국감을 시작할 수 있었다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부가 추진 중인 '농지 전수조사'를 둘러싼 현장의 혼란과 사전 준비 부족에 대해 여야 의원들의 질타가 쏟아졌다. 이에 송미령 농림축산식품부 장관은 비경작 농지와 수도권 투기용 농지를 중심으로 조사하는 대안을 "살펴보겠다"고 답했고, 정책 추진 과정의 미흡함에 대해서도 책임을 인정했다.7일 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회의 농식품부 국정감사에서 여야 의원들은 정부의 농지 전수조사가 충분한 사전 협의와 후속 대책 없이 추진돼 농촌 현장의 불신과 사회적 혼란을 키웠다고 일제히 비판했다.먼저 이개호 더불어민주당 의원이 비경작 농지와 수도권 투기용 농지 중심으로 농지 전수조사를 대체할 용의가 있느냐고 물었다. 이에 송 장관은 "살펴보겠다"고 답했다.조승환 국민의힘 의원은 조사와 제도 개선의 순서가 뒤바뀌었다고 지적하며 전수조사 중단을 요구했다. 그는 "지금이라도 전수조사를 중단한다고 발표하고, 농민들이 안심할 수 있도록 농지법이나 특별조치법 같은 후속 대책을 먼저 만든 뒤 농지 데이터 구축을 위한 조사는 그 이후에 늦지 않다고 본다"고 주장했다.그러자 송 장관은 "위원님 말씀도 일리가 있다"며 "7월에 기본조사를 마치면서 위원님이 말씀하신 것과 같은 취지로 이야기를 한 바 있다"고 말했다.특히 신장식 조국혁신당 의원은 농민들의 반감 원인을 단순한 '홍보 부족'으로 설명해서는 안 된다고 강하게 비판했다. 신 의원은 농지은행 대기 물량이 3320㏊(헥타르)에 달하고, 강원·충북은 26~27개월, 충남 16개월, 제주 17개월, 경남 18개월가량 대기해야 한다고 실정을 지적했다. 농지연금 역시 일부 지역에서 대기자가 급증하고 있다며 전수조사에 앞서 관련 대책을 마련했어야 한다고 주장했다.신 의원은 "이것은 홍보의 부족이 아니다"며 "농지 전수조사 전에 농지은행과 농지연금, 농업금융에 어떤 부담과 어려움이 발생할지를 미리 조사했어야 한다"고 목소리 높였다.이어 그는 "농지 전수조사하기 전에 이런 대책을 마련해야 한다고 얘기했는데 왜 준비하지 않았느냐"며 "특별조치법도 먼저 내놓고 이미 (국회) 입법조사처에서 했던 얘기를 왜 농식품부에서는 하나도 안 하고 일을 거꾸로 하느냐"고 따졌다. 그러면서 "농민의 신뢰가 떨어지면 회복되기 어렵다. 한 번 돌아선 농심은 제대로 회복되지 않는다"면서 책임 있는 자세를 촉구했다.송 장관은 내년 농지은행 예산을 올해보다 25% 늘리고 농지연금 예산도 역대 최고 수준으로 편성했지만 충분하지 않다는 점을 알고 있다며 국회 심의 과정에서 추가 예산 확보에 노력하겠다고 밝혔다. 재차 신 의원이 책임 있는 태도를 요구하자 "잘못한 부분에 대해선 당연히 그 책임을 느낀다"고 답했다.여당에서도 조사 목적과 결과에 대한 설명이 부족했다는 지적이 나왔다. 이재관 민주당 의원은 조사 결과가 '적합·부적합'으로 구분되면서 처분명령이나 이행강제금 부과에 대한 농민들의 불안이 커지고 있다고 지적했다.송 장관은 "좀 더 세심히 챙겼어야 했는데, 그렇게 하지 못한 부분이 있다"고 인정하면서도 "현실과 맞지 않는 농지제도를 개선하는 것이 조사의 가장 중요한 목적"이라고 강조했다.농지가격 하락과 거래 위축을 놓고도 공방이 벌어졌다. 강승규 국민의힘 의원은 농지 규제 강화와 가격 하락의 연관성을 지적했다. 송 장관은 2021년 한국토지주택공사(LH) 사태 이후 강화된 농지 규제와 금리 상승 등이 농지가격에 영향을 미쳤다고 설명하면서도 "농지조사 때문에 거래가 줄고 가격이 떨어졌다"는 주장에는 동의하지 않는다고 밝혔다.송 장관은 관행적 위반과 투기를 구분해 처리하겠다는 입장도 거듭 밝혔다. 고령이나 질병으로 직접 경작하기 어려워 임대한 경우와 상속 농지 등은 정상화·양성화하고, 현장 조사는 이달 말 완료한 뒤 연내 특별조치법 제정과 후속 농지법 개정을 추진한다는 계획이다.이 외에도 이날 농어촌 기본소득 사업과 관련해 국가 부담 비율 상향 및 지자체 부담 완화 요구도 나왔다. 주철현 민주당 의원의 관련 질문에 송 장관은 예산 당국과의 이견이 해소돼 조만간 법사위에서 의결될 것으로 본다며 지방 재정 부담을 감안해 당국과 적극 협의하겠다고 답변했다.한편 이날 농식품부 국감은 시작 전부터 농지 전수조사와 태양광 정책을 둘러싼 여야의 피켓(손팻말) 공방으로 파행을 빚었다.국민의힘 의원들은 국감장 의석 앞 노트북에 '농민 몰아내고 결국 태양광이냐'는 피켓을 일괄 부착했다. 국민의힘 간사인 김선교 의원은 "정부는 농민들에게는 직접 농사지으라며 농지 전수조사까지 하고 있는데 대통령은 국무회의에서 거듭 농지의 태양광 활용을 언급하고 있다"며 "정부의 농정이 앞뒤가 맞는지 강력히 묻고자 한다"고 설명했다.이에 여당인 민주당 간사 윤준병 의원은 "농지 전수조사는 조사를 통해 농민을 보호하고 농지를 농업적 이용에 활용할 수 있는 기본적인 틀을 만들자는 취지"라며 "농민을 몰아낸다고 평가하는 것은 잘못된 평가"라고 반박했다. 임미애 민주당 의원도 구호 피켓 제거를 촉구했다.국민의힘은 영농형 태양광과 농지 전용 태양광을 구분해야 한다며 정부의 농정 원칙을 묻기 위한 것이라고 맞섰다. 결국 여야가 피켓 철거 여부를 놓고 충돌하면서 위원장이 정회를 선포했고, 국감은 20분간 중단된 끝에 재개됐다.