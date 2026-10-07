총성 없는 전쟁의 시작... 러시아가 꺼내든 '하이브리드 전쟁'

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲오늘날 전쟁은 더 이상 전선에서 총과 포탄으로만 치러지지 않는다. 적국의 통신망을 마비시키고, 사회관계망서비스(SNS)에 허위정보를 퍼뜨리며, 주요 시설을 파괴하거나 상대 사회 내부의 갈등을 키우는 방식으로도 전쟁의 목적을 추구한다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

최근 유럽이 러시아의 이른바 '하이브리드 전쟁'을 경계하며 대응 수위를 높이고 있다. 우크라이나 전쟁이 장기화하는 가운데 군사적 충돌이 전선에만 머물지 않고 사이버 공격과 사보타주, 드론 침투, 허위정보 유포 등으로 확산하고 있기 때문이다.지난 5일(현지시각) 카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표는 최근 몇 주 사이 유럽에서 러시아의 하이브리드 공격과 사보타주 시도, 영공 침범이 증가했다고 밝혔다. 러시아 미사일과 드론이 몰도바 영공을 다시 침범한 사실도 거론했다.독일의 프리드리히 메르츠 총리 역시 러시아가 하이브리드 공격과 선전·선동, 극단주의 세력 지원 등을 통해 독일과 유럽의 안보를 위협하고 있다고 비판했다. 독일 정보당국은 사이버 공격과 드론을 이용한 위협 등을 거론하며 러시아의 '그림자 전쟁'이 새로운 국면에 들어섰다고 경고했다. 다만 러시아는 서방의 관련 의혹을 부인하고 있다.이처럼 오늘날 전쟁은 더 이상 전선에서 총과 포탄으로만 치러지지 않는다. 적국의 통신망을 마비시키고, 사회관계망서비스(SNS)에 허위정보를 퍼뜨리며, 주요 시설을 파괴하거나 상대 사회 내부의 갈등을 키우는 방식으로도 전쟁의 목적을 추구한다. 군사적 공격과 비군사적 수단을 결합해 상대를 흔드는 전략, '하이브리드 전쟁'은 구체적으로 무엇이며 이의 역사는 어떻게 될까.하이브리드 전쟁의 핵심은 여러 수단을 결합해 상대의 취약점을 공략하는 데 있다. 군사적 공격 뿐 아니라 사이버 공격, 허위정보 유포, 경제적 압박, 외교적 고립, 사회 내부의 갈등 조장 등이 함께 동원될 수 있다. 가령 적국의 전력망이나 통신망을 사이버 공격으로 마비시키고, 동시에 온라인에서 정부의 대응 능력을 의심하게 만드는 허위정보를 퍼뜨린다고 가정해보자. 여기에 주요 기반시설에 대한 사보타주까지 더해진다면 상대 국가는 군사적 피해뿐 아니라 경제적 혼란과 사회적 불신에도 직면하게 된다.이러한 방식은 공격 주체와 책임 소재를 명확히 밝히기 어렵다는 특징도 갖는다. 전통적인 전쟁에서는 군복을 입은 병력과 군사시설, 무력 충돌이 공격의 단서가 된다. 반면 하이브리드 전쟁에서는 민간인으로 위장한 공작원이나 대리 세력, 익명의 온라인 계정, 국경을 넘나드는 사이버 공격 등이 활용될 수 있다. 이는 공격을 당한 국가가 배후를 확정하고 대응 방식을 결정하는 데 시간이 걸리는 이유다.다만 모든 사이버 공격이나 허위정보, 정치적 갈등을 하이브리드 전쟁으로 규정하는 것은 경계해야 한다. 하이브리드 전쟁은 개별 행위 하나보다 여러 수단이 특정한 전략적 목적 아래 조율되는 양상에 주목하는 개념이다. 공격의 배후와 의도, 행위 사이의 연관성을 확인하는 작업이 중요한 이유다. 북대서양조약기구(NATO) 역시 하이브리드 위협의 수단 자체는 과거에도 존재했으며, 최근에는 기술 발전과 상호 연결성으로 공격의 속도와 규모가 커졌다고 설명한다.하이브리드 전쟁이라는 용어가 널리 사용되기 시작한 것은 비교적 최근이지만, 그 전략적 발상은 오래전부터 존재했다. 군사력만으로 상대를 제압하기보다 속임수와 심리전, 내부 분열을 활용해 목적을 달성하려는 시도는 전쟁의 역사에서 반복됐다.대표적인 사례가 고대 그리스의 트로이 전쟁이다. 그리스군은 거대한 목마를 남겨두고 철수하는 것처럼 꾸몄고, 트로이인들은 이를 성안으로 들였다. 목마 안에 숨어 있던 병사들이 성문을 열면서 트로이는 함락됐다. 다만 트로이 목마 이야기는 고대 서사시를 통해 전해지는 전승으로, 실제 전쟁의 구체적인 경위를 입증하는 역사적 기록과는 구분할 필요가 있다.근대에 들어서는 선전과 심리전이 국가 간 대결의 중요한 수단으로 자리 잡았다. 제1·2차 세계대전에서는 적군의 사기를 떨어뜨리고 자국민의 전쟁 의지를 결집하기 위해 라디오 방송과 전단, 영화 등 다양한 매체가 활용됐다. 냉전기에는 여기에 정보기관의 비밀공작과 정치적 영향력 확대, 경제적 압박 등이 더해졌다.오늘날 하이브리드 전쟁은 이 같은 수단을 군사작전과 유기적으로 결합한다는 점에서 주목받는다. 과거에도 존재했던 선전·기만·공작이 디지털 기술과 결합하면서 공격의 속도와 범위가 크게 달라진 것이다. 하이브리드 전쟁이라는 개념이 현대 안보 담론에서 본격적으로 주목받은 계기는 2014년 러시아의 크림반도 병합이다. 당시 러시아는 군사적 압박과 함께 신원 표식이 없는 무장 병력, 정보전, 정치적 혼란 등을 복합적으로 활용했다. 이후 북대서양조약기구(NATO)와 유럽연합(EU)은 전통적인 군사적 위협만으로 설명하기 어려운 국가안보 문제를 다루면서 이 개념을 적극적으로 사용하기 시작했다.하이브리드 전쟁이 오늘날 국제사회에 던지는 가장 큰 시사점은, 전쟁의 시작과 끝을 어떻게 규정할 것인가 하는 문제다. 과거에는 전쟁 선포와 군대의 국경 침범, 대규모 무력 충돌 등이 전쟁의 시작을 알리는 주요 신호였다. 그러나 사이버 공격과 정보 조작, 기반시설 파괴가 반복되는 상황에서는 어느 시점부터 이를 전쟁으로 봐야 하는지 판단하기가 쉽지 않다. 평시와 전시의 경계가 흐려지는 것이다.특히 민주주의 국가는 개방된 정보환경과 표현의 자유, 정치적 다양성을 보장해야 한다. 동시에 외부 세력이 허위정보와 사회적 갈등을 이용해 선거와 여론, 국가기관에 영향을 미치려 할 경우 이를 막아야 한다. 안보를 이유로 정보 통제를 강화하면 민주적 권리가 위축될 수 있고, 반대로 대응이 지나치게 느슨하면 사회적 신뢰와 제도적 안정성이 흔들릴 수 있다.경제와 일상생활도 더 이상 전쟁의 바깥에 놓여 있지 않다. 전력망과 해저 통신케이블, 금융시스템, 물류망 등이 공격 대상이 되면 군인뿐 아니라 일반 시민이 직접 피해를 입는다. 전쟁의 결과가 전선의 승패만이 아니라 사회의 회복력과 시민의 일상에 의해 좌우될 수 있다는 뜻이다.결국 하이브리드 전쟁에 대한 대응은 군사력 강화만으로 완성되지 않는다. 사이버 보안과 정보기관의 역량, 핵심 기반시설 보호, 국제 공조가 필요하다. 동시에 허위정보를 판별할 수 있는 시민의 미디어 리터러시와 언론에 대한 신뢰, 위기 상황에서도 유지되는 사회적 연대 역시 중요한 방어 수단이다.러시아와 유럽의 대치가 보여주듯 하이브리드 전쟁은 단순히 새로운 무기가 등장했다는 의미가 아니다. 전쟁의 무대가 군사기지와 국경에서 데이터망과 여론, 경제와 사회 내부로 확장되고 있다는 의미다. 과거의 전쟁이 상대의 영토를 점령하는 데 집중했다면, 오늘날의 하이브리드 전쟁은 상대가 스스로 판단하고 행동하는 능력까지 흔들려 한다. 총성이 들리지 않는다고 해서 전쟁이 없는 것은 아니다. 보이지 않는 공격을 식별하고 민주사회의 개방성을 지켜내는 일, 그것이 하이브리드 전쟁 시대의 새로운 과제가 되고 있다.