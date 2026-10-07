"올공 무법천지 124일째, 극우 놀이터 왜 놔두나" 지적에 한숨 쉰 선관위

윤건영 더불어민주당 의원: "올림픽공원이 무법천지가 된 지 며칠째인지 아십니까, 124일째입니다. 선관위가 그동안 뭐 하셨습니까?"
강동완 중앙선관위 사무총장 직무대리: "하... 저희들도 그 부분 드릴 말씀은 없습니다마는..."
윤건영 의원 : "책임을 통감하십니까?"
강동완 사무총장 직무대리 : "그렇습니다."
윤건영 민주당 의원이 7일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 이어진 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄 시위와 관련해 중앙선거관리위원회를 강하게 질타했다.
행안위 전반기 여당 간사를 지낸 윤 의원은 이날 중앙선관위에 "경찰에 적극적으로 의견을 전달하고 행동에 나서야 한다"고 지적했고, 선관위는 한숨을 내쉬며 "드릴 말씀이 없다"고 하는 등 해당 지적에 동의했다.
윤 의원은 이날 올림픽공원에 보관된 투표용지 재검표가 연기된 데 대해서도 선관위에 따져 물었다. 그는 "얼마 전 특검과 선관위가 재검표를 하기로 했다가 연기가 됐는데 그 이유를 아느냐"고 묻고 강 직무대리가 "분명한 이유는 잘 모른다"고 답하자, "(그럼) 선관위는 왜 특검 쪽에 재검표를 요청하지 않느냐"라고 재차 물었다.
"(투표용지 부족사태 관련) 책임이 선관위에 오롯이 남아 있는데, 올림픽공원을 무법천지로 만든 지 100일이 넘어가고 수백억 손해를 보고 있으면, 선관위가 '이렇게 하자'고 의견을 낼 수 있는 거 아니냐"라는 지적이다.
선관위 측은 이에 "저희들이 직접 요청은 하지 않았다"면서도 "특검 측으로부터 송파구 내 핸드볼 경기장에 보관되는 투표지를 현장 보존을 해 달라는 요청이 있었다", "특검과 저희(선관위)가 면밀하게 협의하면서 검증을 조만간 할 것"이라고 답변했다.
"왜 보고만 있냐" 소극적 행동 지적에... 선관위 "빠른 시일 내 협의
·검증하겠다"
윤 의원은 "선관위는 올림픽공원의 무법천지 상황을 해소하고 투표용지를 재검표 하는 데 대해서 절대적으로 찬성하는 입장인 게 맞느냐"고 물었고, 이에 선관위가 "그렇다"고 답하자 직후 다음과 같이 목소리를 높였다.
"그럼 행동으로 나서야죠, 왜 124일 동안 가만히 보고만 있습니까? 대한민국 경찰을 향해 '중국 공안'이라고 하는, 올림픽공원이 일부 극우세력의 놀이터가 돼가는 걸 왜 그냥 두고 보십니까? 국가 공권력이 그걸 (그냥) 보고만 있습니까?"
선관위 측은 올림픽공원 내 보관된 투표용지 검증을 서두르겠다고 밝혔다. 강 직무대리는 표정이 다소 굳은 채로 "특검과의 협의를 통해, 최대한 빠른 시간 내에 검증될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
같은 당 양부남 의원은 중앙선관위 측의 투표용지 인쇄 매수 결정을 강하게 비판했다. 양 의원은 "인쇄 매수 기준은 참정권에 중대한 영향을 미치기 때문에 선관위 의결로 해야 한다고 요구했지만, '사무총장 전결'을 '구·시·군 선관위 의결'로 바꿨을 뿐"이라며 "선관위는 인쇄 매수 기준을 의결할 권한이 없고, 보고만 받도록 돼 있다"고 했다.
양 의원은 "선관위가 자기 권한을 스스로 포기하고 있지 않느냐. 이번에 투표용지 부족한 데 대해서도 무슨 책임을 졌느냐"며 "개선의 의지, 일을 제대로 할 의지가 전혀 없는 것"이라고 비판했다. 이에 강 직무대리는 "투표용지 인쇄기간이 10일 정도로 매우 짧기에 감안한 것", "중앙선관위원들도 책임을 지겠다는 각오는 분명히 있다"면서도 지적을 추가 검토하겠다고 답변했다.
한편 올림픽공원 시위 장기화로 인한 비용 지출은 커지고 있다. <오마이뉴스>는 앞서 박은정 조국혁신당 의원이 경찰청에서 제출받은 자료를 토대로, 6월 5일부터 9월 17일까지 올림픽공원 시위 현장에 고정 투입된 경찰기동대의 수당이 최소 32억6748만 원으로 추산된다고 보도한 바 있다(관련 기사: [단독] 100일 훌쩍 넘긴 올공 시위, 형장 투입 경찰 수당만 최소 32억 https://omn.kr/2jxxd
).