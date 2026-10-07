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정치

26.10.07 15:09최종 업데이트 26.10.07 16:39

"올공 무법천지 124일째, 극우 놀이터 왜 놔두나" 지적에 한숨 쉰 선관위

[국감-행안위] 선관위 향해 질타... "경찰과 특검, 국회 측에 적극 의견 전달하고 행동 나서야"

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강동완 중앙선관위 사무총장 직무대리가 7일 국회 행정안전위원회에서 열린 중앙선관위에 대한 국정감사에서 답변 자료를 보고 있다.
강동완 중앙선관위 사무총장 직무대리가 7일 국회 행정안전위원회에서 열린 중앙선관위에 대한 국정감사에서 답변 자료를 보고 있다. ⓒ 남소연

윤건영 더불어민주당 의원: "올림픽공원이 무법천지가 된 지 며칠째인지 아십니까, 124일째입니다. 선관위가 그동안 뭐 하셨습니까?"

강동완 중앙선관위 사무총장 직무대리: "하... 저희들도 그 부분 드릴 말씀은 없습니다마는..."

윤건영 의원 : "책임을 통감하십니까?"

강동완 사무총장 직무대리 : "그렇습니다."

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윤건영 민주당 의원이 7일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 이어진 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄 시위와 관련해 중앙선거관리위원회를 강하게 질타했다.

행안위 전반기 여당 간사를 지낸 윤 의원은 이날 중앙선관위에 "경찰에 적극적으로 의견을 전달하고 행동에 나서야 한다"고 지적했고, 선관위는 한숨을 내쉬며 "드릴 말씀이 없다"고 하는 등 해당 지적에 동의했다.

윤건영 민주당 의원이 7일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 이어진 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄 시위와 관련해 중앙선거관리위원회를 강하게 질타했다.
윤건영 민주당 의원이 7일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 이어진 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄 시위와 관련해 중앙선거관리위원회를 강하게 질타했다. ⓒ 화면갈무리

윤 의원은 이날 올림픽공원에 보관된 투표용지 재검표가 연기된 데 대해서도 선관위에 따져 물었다. 그는 "얼마 전 특검과 선관위가 재검표를 하기로 했다가 연기가 됐는데 그 이유를 아느냐"고 묻고 강 직무대리가 "분명한 이유는 잘 모른다"고 답하자, "(그럼) 선관위는 왜 특검 쪽에 재검표를 요청하지 않느냐"라고 재차 물었다.

"(투표용지 부족사태 관련) 책임이 선관위에 오롯이 남아 있는데, 올림픽공원을 무법천지로 만든 지 100일이 넘어가고 수백억 손해를 보고 있으면, 선관위가 '이렇게 하자'고 의견을 낼 수 있는 거 아니냐"라는 지적이다.

선관위 측은 이에 "저희들이 직접 요청은 하지 않았다"면서도 "특검 측으로부터 송파구 내 핸드볼 경기장에 보관되는 투표지를 현장 보존을 해 달라는 요청이 있었다", "특검과 저희(선관위)가 면밀하게 협의하면서 검증을 조만간 할 것"이라고 답변했다.

"왜 보고만 있냐" 소극적 행동 지적에... 선관위 "빠른 시일 내 협의·검증하겠다"

윤 의원은 "선관위는 올림픽공원의 무법천지 상황을 해소하고 투표용지를 재검표 하는 데 대해서 절대적으로 찬성하는 입장인 게 맞느냐"고 물었고, 이에 선관위가 "그렇다"고 답하자 직후 다음과 같이 목소리를 높였다.

"그럼 행동으로 나서야죠, 왜 124일 동안 가만히 보고만 있습니까? 대한민국 경찰을 향해 '중국 공안'이라고 하는, 올림픽공원이 일부 극우세력의 놀이터가 돼가는 걸 왜 그냥 두고 보십니까? 국가 공권력이 그걸 (그냥) 보고만 있습니까?"

선관위 측은 올림픽공원 내 보관된 투표용지 검증을 서두르겠다고 밝혔다. 강 직무대리는 표정이 다소 굳은 채로 "특검과의 협의를 통해, 최대한 빠른 시간 내에 검증될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

같은 당 양부남 의원은 중앙선관위 측의 투표용지 인쇄 매수 결정을 강하게 비판했다. 양 의원은 "인쇄 매수 기준은 참정권에 중대한 영향을 미치기 때문에 선관위 의결로 해야 한다고 요구했지만, '사무총장 전결'을 '구·시·군 선관위 의결'로 바꿨을 뿐"이라며 "선관위는 인쇄 매수 기준을 의결할 권한이 없고, 보고만 받도록 돼 있다"고 했다.

양 의원은 "선관위가 자기 권한을 스스로 포기하고 있지 않느냐. 이번에 투표용지 부족한 데 대해서도 무슨 책임을 졌느냐"며 "개선의 의지, 일을 제대로 할 의지가 전혀 없는 것"이라고 비판했다. 이에 강 직무대리는 "투표용지 인쇄기간이 10일 정도로 매우 짧기에 감안한 것", "중앙선관위원들도 책임을 지겠다는 각오는 분명히 있다"면서도 지적을 추가 검토하겠다고 답변했다.

한편 올림픽공원 시위 장기화로 인한 비용 지출은 커지고 있다. <오마이뉴스>는 앞서 박은정 조국혁신당 의원이 경찰청에서 제출받은 자료를 토대로, 6월 5일부터 9월 17일까지 올림픽공원 시위 현장에 고정 투입된 경찰기동대의 수당이 최소 32억6748만 원으로 추산된다고 보도한 바 있다(관련 기사: [단독] 100일 훌쩍 넘긴 올공 시위, 형장 투입 경찰 수당만 최소 32억 https://omn.kr/2jxxd ).

투표용지 부족사태를 계기로 6월 5일 시작된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄시위가 124일째 이어지는 등 장기화돼고 있다. 사진은 시위가 3일째이던 6월 7일 개표장 입구에 경찰이 배치된 모습(자료사진).
투표용지 부족사태를 계기로 6월 5일 시작된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄시위가 124일째 이어지는 등 장기화돼고 있다. 사진은 시위가 3일째이던 6월 7일 개표장 입구에 경찰이 배치된 모습(자료사진). ⓒ 권우성




#올공#투표용지#무법천지#올공장기화#중앙선관위

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유성애 (findhope) 내방

정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

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