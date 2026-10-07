"올공 무법천지 124일째, 극우 놀이터 왜 놔두나" 지적에 한숨 쉰 선관위

▲투표용지 부족사태를 계기로 6월 5일 시작된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄시위가 124일째 이어지는 등 장기화돼고 있다. 사진은 시위가 3일째이던 6월 7일 개표장 입구에 경찰이 배치된 모습(자료사진). ⓒ 권우성 관련사진보기