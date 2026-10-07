▲윤희신 태안군수 "발전공기업 통합본사 유치 플랜B는 없다“ 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲7일 100일 기자회견 중인 윤희신 군수. ⓒ 방관식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

윤희신 태안군수가 7일 군청 중회의실에서 취임 100일 기자회견을 열고 발전공기업 통합본사 유치를 비롯한 군정 핵심 현안 해결에 대한 강력한 의지를 밝혔다.특히 석탄화력발전소 단계적 폐지에 따른 통합본사 유치와 관련해서는 "경쟁이 치열하고, 객관적인 여건도 좋지 않지만 플랜B를 갖고 가지는 않는다"면서 "목표를 이루는 데 있어 전략적인 부분인데 배수의 진을 치고 유치를 하겠다는 일념으로 간다"고 강조했다.일부 경쟁 지역에서 유치가 안 될 시 다른 걸 해달라는 제안도 있지만 태안은 이 부분이 안 됐을 때 어떻게 하겠다는 구체적인 검토나 공표 없이 유치에 전력을 다하겠다는 뜻을 밝힌 것이다.윤 군수에 따르면 현재 발전공기업 통합본사 유치를 놓고 전국 7개 지자체가 치열한 경쟁 중이다.영남권, 호남권, 충청권 등 각 권역별 지자체가 저마다의 장단점을 내세워 총력전을 펼쳐 그 누구도 유치를 장담하기 어려운 상황이다.그러나 윤 군수는 "태안이 다소 부족한 점이 있는 것은 사실"이라면서도 "태안군이 구상하고 기획 중인 방안들은 다른 지자체에서는 시도할 수 없는 태안만의 독보적인 강점과 경쟁력을 지니고 있다"고 자신감을 나타냈다.태안군은 통합본사 유치와 관련한 구체적인 비전과 제안 내용은 10월 중(늦어도 11월 초) 별도의 언론 브리핑을 통해 설명할 계획이다.