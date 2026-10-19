정권의 눈엣가시던 시인의 외침

큰사진보기 ▲신동엽문학관건축가 승효상의 설계로 지어진 신동엽문학관. 2013년 5월 3일 개관했다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲신동엽문학관 안내 팸플릿신동엽문학관 안내 팸플릿 전면을 장식하는 시인의 초상과 격문 ⓒ 서광식 관련사진보기

껍데기는 가라./ 사월도 알맹이만 남고/ 껍데기는 가라.// 껍데기는 가라./ 동학년 곰나루의, 그 아우성만 살고/ 껍데기는 가라.// 그리하여, 다시/ 껍데기는 가라./ 이곳에선, 두 가슴과 그곳까지 내논/ 아사달 아사녀가/ 중립의 초례청 앞에 서서/ 부끄럼 빛내며/ 맞절할지니// 껍데기는 가라./ 한라에서 백두까지/ 향그러운 흙가슴만 남고/ 그 모오든 쇠붙이는 가라.



-신동엽 <껍데기는 가라>

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큰사진보기 ▲신동엽문학관 내부신동엽 시인의 주요작품과 연구저술 등을 전시해 놓았다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲신동엽 생가신동엽문학관의 대문같이 서있는 신동엽 시인의 생가 ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲신동엽생가 대문신동엽시인의 생가 대문 위 초가에 박이 열려있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

추적추적 비가 내리는데도/ 마당에 피워놓은/ 모닥불은 훨훨 탄다./ 삼십년 전 신혼 살림을 차렸던/ 깨끗하게 도배된 윗방/ 벽에는 산 위에서 찍은/ 시인의 사진/ 시인의 아내는 옛날로 돌아가/ 집 앞 둠벙에서/ 붉은 연꽃을 딴다/ 추적추적 비가 내리는/ 옛 백제의 서러운 땅에/ 그가 남긴 것은 무엇인가/ 모닥불 옆에서 훨훨 타오르고 있는/ 몇 개의 굵고 붉은 낱말들이여



-신경림, <시인의 집> 전문

큰사진보기 ▲백마강낙화암 백화정에서 바라본 백마강. 신동엽 시인도 이곳에서 백마강이 흘러가는 것을 보았을 것이다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲신동엽시전집1979년 창비시선 스무번 째로 창작과비평사에서 출간된 '누가 하늘을 보았다 하는가' ⓒ 서광식 관련사진보기

덧붙이는 글 | '이야기하는 쟁기꾼의 대지'를 조선일보에 보냈을 때 예심을 본 박봉우 시인은 이 시를 "굉장한 장시"라고 평가했다. 하지만 본심 심사자들은 후한 점수를 주지 않았다. 결과는 가작 입선. 당시 시단의 다른 시들과는 너무 달랐다는 이유였다고 한다.

1979년 신동엽 시선집 <누가 하늘을 보았다 하는가>가 나오기 전까지 사람들은 시인 신동엽, 아니 신동엽 시에 대한 갈증에 목말라 있었다. 1975년 창작과비평사에서 출간한 <신동엽 시전집>이 박정희 정권의 긴급조치 위반을 이유로 판매가 금지돼 읽을 수가 없었기 때문이다.이른바 신동엽은 정권의 눈엣가시였다. 이러한 이유로 사후 10년 만에 펴내는 시선집에도 <금강><4월은 갈아엎는 달> 등 중요한 작품을 제외할 수밖에 없었다. 편집후기에도 "<전집>을 마음 놓고 구해볼 수 있을 때까지는 이 선집이 신동엽의 예술에 접하고자 하는 독자들의 갈증을 얼마간이라도 축여줄 수 있으리라"고 밝히고 있다.왜 정권은 그토록 신동엽을 막았는가. 무엇 때문에 신동엽을 가둬두려 했는가. 신동엽의 시편에는 먹구름, 쇠항아리를 하늘로 알고 살아가는 사람들에 대한 연민과 서러움이 넘친다. 불의와 허위에 대한 들끓는 분노가 있다. 네 머리를 덮고 있는 억압을 찢어내라, 외치는 목소리를 듣는 사람의 가슴을 뜨거워지게 만드는 무엇이 있다. 이는 힘겨운 삶을 살아가는 이 땅의 많은 이들에게는 위로와 힘이 돼주었다.신동엽을 포함한 그런 마음들이 하늘에 가 닿았을까. 마침내 유신이 종말을 고하고 잠시 새 날을 맞았을 때 사람들이 오랜만에 느껴지던 벅찬 감동이라니. 1980년 신동엽의 금서 <신동엽전집>도 비로소 다시 빛을 볼 수 있게 되었다.늦더위의 열기가 조금 가라앉은 지난 16일, 부여 <신동엽문학관>을 찾았다. 부여에 오기 전 미리 찾아본 신동엽문학관 누리집에는 "신동엽-그는 지나간 추억이 아니라 살아 격돌하는 현재이다"라는 문장을 구호처럼 표나게 내세우고 있다.여기서 나를 돌아보았다. 나는 현재인가. 과거만 파먹고 사는 늙다리는 아닌가. 만으로 겨우(?) 예순다섯 밖에 안 됐는데 피 끓던 젊은 날은 어디로 온데간데 없이 아득하기만 한 지. 낡은 몸은 삐걱거리고 정신은 가물가물. 정신 차려라. 정신. 아직 뒷방 늙은이로 물러날 때가 아니다. 어디선가 시인의 불호령이 들려오는 듯해 등줄기에 식은땀이 흐른다.문학관이 위치한 곳은 길이름마저 신동엽길 12(지번은 동남리 501-21)다. 2013년 5월 3일 개관했다. 건축가 승효상의 설계로 지어진 신동엽문학관은 건물 자체로도 아름답다. 부여가 자랑하는 건축물 세 곳 중 하나로 꼽힌다.상설전시실은 시인의 연보와 흉상, 유품과 육필원고 들이 관람객을 맞는다. 기획전시실은 신동엽 시인의 문학정신과 역사의식을 기리는 특별전을 연다. 이달 말까지는 사진작가 심명식의 기획사진전 '들에 언덕에 피어날지어이'가 열리고 있다.문학관 바로 옆에는 생가가 복원돼 있다. 신동엽 시인이 어린 시절은 물론 나중에 결혼해서 부부가 부모님과 함께 살던 곳이다. 방 두 칸과 마당이 전부. 원래 초가지붕이었던 것이 기와로 바뀐 것 빼고는 보전상태가 양호하다. 시인 부부가 썼던 방 방문 위에는 부인 인병선 여사-짚풀생활사박물관장을 지냈다-가 쓴 '신동엽생가'라는 시가 걸려있다. 2003년 유족들이 이 집을 부여군에 기증했다.신경림 시인은 생전 신동엽 생가를 찾아가 일박하고 난 뒤, 다음과 같은 시를 쓰기도 했다. 그날 비가 왔나보다.시인은 1930년 8월 18일 태어났다. 1959년 조선일보 신춘현상문예에 <이야기하는 쟁기꾼의 대지>가 가작 입선되고 1963년 시집 <아사녀> 를 발간했다. 1968년 장편서사시 <금강>을 발표. 등단부터 세상을 떠날 때까지 창작활동은 10년에 불과하지만 한국시문학사에 뚜렷한 발자취를 남겼다. 1969년 4월 타계했다. 서른아홉. 신동엽이 세상을 떠난 뒤 1970년 4월18일 부여 백마강 기슭에 시비가 세워졌다.백마강가에 선다. 해가 지고 있는 저 아래 백마강에 시인의 "몇 개의 굵고 붉은 낱말들이" 흘러, 흘러가고 있는 것 같았다.