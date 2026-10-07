"이런 비극은 여명학교가 마지막이 되어야"... 눈물 회견

▲7일 오전 10시 30분, 서울시의회 본관 앞. 서울에서 유일한 북한 이탈 학생 대안학교(중고교 학력 인정학교)인 여명학교를 세운 조명숙 교장이 눈물을 흘리며 기자회견에서 발언하고 있다. 옆에 있는 이는 이 학교 졸업생 엄에스더씨(사단법인 유니시드 대표). ⓒ 윤근혁 관련사진보기