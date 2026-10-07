충주 40대 하청노동자 사망... "위험의 외주화 중단하라"

큰사진보기 ▲7일 오전, 전국금속노동조합은 고용노동부 충주지청 앞에서 '현대성우캐스팅 충주공장 중대재해 규탄 기자회견'을 열고, 반복되는 위험의 외주화를 즉각 중단할 것과 철저한 진상 규명 및 책임자 처벌을 강력히 촉구했다. ⓒ 금속노조 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고인의 동료이기도 했던 김희수 지회장은 현장의 목소리를 대변하며 참담한 심경을 감추지 못했다. ⓒ 금속노조 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견 참가자들은 특히 사고가 발생한 공장이 9월 30일 고용노동부가 불시 점검을 시행했던 곳임에도 불구하고, 현장은 여전히 절삭유와 분진 찌꺼기들로 가득한 상태였음을 지적했다. 사진은 사고가 발생한 킬른 설비의 모습. 빨간색 원 안이 고인이 정비 작업을 위해 들어간 출입구다. ⓒ 금속노조 제공 관련사진보기

7월 평택 공장에서 20대 노동자가 정비 작업을 위해 기계 내부에 들어갔다가 사망한 지 채 석 달도 지나지 않아 충주의 한 공장에서 하청 노동자가 목숨을 잃는 중대재해가 발생했다.지난 4일 오전 10시 47분경 현대성우캐스팅 충주 1공장에서 하청업체 소속 40대 노동자가 사망했다. 고인은 용해로 킬른 설비 내부에서 보전 업무(청소 및 생산정비)를 하던 중 가동된 설비 내부의 회전하는 날에 부딪혀 사망한 것으로 추정된다.전국금속노동조합은 7일 오전 고용노동부 충주지청 앞에서 '현대성우캐스팅 충주공장 중대재해 규탄 기자회견'을 열고, 반복되는 위험의 외주화를 즉각 중단할 것과 철저한 진상 규명 및 책임자 처벌을 강력히 촉구했다.이날 기자회견은 정상만 금속노조 부위원장(노동안전보건위원장)의 발언을 시작으로, 김민우 민주노총 충북지역본부 수석부본부장, 권오주 금속노조 대전충북지부 부지부장, 그리고 김희수 금속노조 대전충북지부 현대성우메탈지회 지회장의 발언 순으로 진행됐다.첫 발언에 나선 정상만 부위원장은 사고 현장을 직접 둘러본 소감을 전하며 "사고 현장은 2026년의 공장이라고 이야기하기 부끄러울 정도였다"라며 "작업자들이 일하는 주변에는 800도 이상 넘는 용해로들이 구석구석에 자리하고 있었다"라고 현장 실태를 고발했다.그는 "자본이 그들의 주머니를 채우기 위해서 만들어낸 위험의 외주화가 또다시 노모를 모시며 가장 역할을 해 온 노동자를 죽음으로 내몰았다"라고 비판했다. 아울러 사고 발생 불과 며칠 전 고용노동부가 불시 현장을 점검했음에도 참사를 막지 못했다며 노동부의 책임을 강하게 따져 물었다.이어 마이크를 잡은 김민우 수석부본부장은 "정비와 청소가 끝날 때까지 설비가 가동되지 않았어야 했고 외부 작업자의 안전을 확인하는 것은 가장 기본적인 규칙"이라며 "2인 1조 작업과 작업 지휘자 배치가 이루어지지 않았고 작업자 안전 확인도 부족했다는 문제 제기가 있었다"라고 지적했다. 그러면서 "하청업체에 책임을 떠넘기지 말고 외주화로 무너진 안전 관리 체계를 바로잡아야 한다"라고 촉구했다.세 번째 발언자로 나선 권오주 부지부장은 "일어나서도 안 되는 일이었고 사전에 충분히 막을 수 있었던 사고였다"라고 지적했다.고인의 동료이기도 했던 김희수 지회장은 "아침에 정성껏 신발끈을 메고 출근했다가 저녁에는 무사히 집으로 돌아와 가족과 온기를 나누는 건 너무나 당연하고도 지극히 평범한 삶의 권리"라며 "그러나 고인은 모두가 휴식을 취하는 일요일에도 일터를 지키다 끝내 사랑하는 가족의 품으로 돌아오지 못했다"라고 애도를 표했다.이어 "위험도가 높은 공정이 하청 노동자의 몫이 되었고 위험의 외주화와 책임의 분산이 고착되었다. 이번 사고 역시 이 구조적 문제에서 자유롭지 못하다"라며 "철저한 진상 규명과 책임 있는 재발 방지 대책이 마련될 때까지 끝까지 투쟁하겠다"라고 강조했다.이후 이어진 기자회견문 낭독에서 기자회견 참가자들은 구체적인 사고 경위를 밝히라며 사측과 노동부에 책임을 촉구했다.특히 사고가 발생한 공장은 9월 30일 고용노동부가 불시 점검을 시행했던 곳임에도 불구하고, 현장은 여전히 절삭유와 분진 찌꺼기들로 가득했다고 주장하며 "이번 중대재해는 이익은 갖되 책임은 방기한 현대성우캐스팅 자본의 외주화의 결과"라며 "문제가 있다는 사실을 확인했음에도 역할을 못한 노동부 책임"이라고 강도 높게 비판했다.금속노조는 고용노동부를 향해 ▲제대로 된 진상조사 및 현대성우캐스팅 최고경영책임자 처벌 ▲재발 방지를 위한 종합감독 및 종합진단 즉각 명령 ▲작업중지 해제 시 현대성우메탈지회 참여 보장 ▲설비보전작업 일체에 대한 작업중지 범위 명확화 ▲불시점검 및 과거 근로감독 결과 노동조합 공유 ▲임금손실 보전 및 트라우마 치료 보장을 촉구했다.아울러 현대성우캐스팅 사측을 향해서는 ▲2019년 이후 진행된 1공장 은주화 전면 철회 ▲유족에 대한 중대재해처벌법에 따른 보상 및 사과 ▲안전보건 관련 자료 차별 없는 제공 ▲사고 발생 정보 및 자료의 전체 노동자 공유 ▲충분한 작업 시간 보장 및 2인 1조 작업·작업지휘자 배치 ▲현대성우메탈지회와 별도 협의체 구성을 강력히 요구하며 기자회견을 마무리했다.