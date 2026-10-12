충청권 메가프로젝트 성공하려면 '물 다변화' 전략이 필수

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 6월 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 충남연구원 선임연구위원입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

정부는 지난 6월 반도체, 피지컬AI, 데이터센터 3개 분야를 국가 차원의 초대형 성장 전략으로 추진하기 위해 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'를 발표하였습니다.3대 메가프로젝트 가운데 하나인 충청권 메가프로젝트는 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 등 미래 첨단산업 분야에 총 392조 원을 투자하는 사업입니다. 이 가운데 202조 원이 투자되는 충남 지역은 천안·아산을 중심으로 고대역폭메모리(HBM) 생산 거점과 차세대 디스플레이·배터리 시설, AI 데이터센터 등이 추진됩니다.충청권 메가프로젝트를 계획대로 진행하기 위해서는 반도체 생산시설과 데이터센터 등에 한정된 자원인 물을 안정적으로 공급할 수 있는 기반이 뒷받침돼야 합니다. 하지만, 서남권 메가프로젝트에 필요한 용수 일 65만 톤을 공급하는 계획이 마련된 것에 반해, 충청권 메가프로젝트는 그간 논란이 되어왔던 지천댐 건설을 통해 하루 18만 톤의 용수를 산업용수로 활용하기로 발표한 것 이외에 구체적인 산업용수 필요량과 지역 내 확보가능량 등에 대한 정보는 없습니다. 따라서 충청권 메가프로젝트의 성공적인 추진을 위해 산업용수 필요량과 확보가능량 여부와 관계없이 지역 내 다양한 수자원을 확보하는 방안을 선제적으로 마련해야 합니다.물관리기본법 제정 이후 통합물관리가 이루어지면서 다목적·용수댐, 발전용댐 등은 기후에너지환경부로 일원화되었으나, 농업용 저수지는 농림축산식품부가 관리하고 있습니다. 주로 다목적·용수댐은 생활 및 공업용수, 농업용 저수지는 농업용수, 발전용댐은 발전용수 등으로 활용하고 있습니다.원래의 조성 목적에 따라 다목적·용수댐은 생활 및 공업용수, 농업용 저수지는 농업용수로 활용하는 것이 맞지만, 전체 수자원의 약 60% 정도를 차지하고 있는 농업용수의 절감을 통해 공업(산업)용수로 활용하기 위한 다양한 방안을 적극적으로 검토해야 합니다. 이를 추진하기 위해서는 기존 농업용수의 안정적인 공급에 대한 확신과 농업인과의 사전 협의가 필수적인 전제 조건입니다.기후변화로 인해 지역적 용수 이용의 형평성이 확보되지 못한 상황에서 용수 이용 목적이 다소 벗어나더라도 통합물관리 차원에서 유역 내 다양한 수자원을 시·공간적으로 호혜적(互惠的) 활용이 가능하도록 법·제도적 방안을 시급히 마련해야 합니다.충청권은 외부 광역상수원(대청댐, 용담댐, 보령댐 등)에 대한 의존도가 높고 지역 간 용수 이동이 많아서 효율적인 이용에 한계가 있는 지역입니다. 정부에서 충청권 메가프로젝트에 필요한 용수가 얼마인지 정확히 밝히지는 않았지만, 지천댐 건설을 통해 하루 18만 톤의 용수를 산업용수로 이용하는 것으로 발표하였습니다. 하지만, 기후위기로 기존 단일수원(댐, 하천 등)에 의존한 물 이용은 한계에 도달했기 때문에 다양한 수자원을 서로 연계하여 사용하기 위한 전략적 접근이 필요합니다.충청권 메가프로젝트에 필요한 산업용수를 지천댐에만 의존하는 것이 아니라 지역 내 다양한 수자원을 발굴하고 서로 연계하여 안정적이고 효율적으로 이용해야 합니다. 다중수원 워터루프시스템, 커넥티드 워터벨트, 워터믹스 등 다양한 용어로 불리고 있는 것과 같이 농업용 저수지, 지하수, 빗물, 하수 재이용수, 해수담수화 등 다양한 수원을 하나의 시스템으로 연결하여 물 공급의 안정성과 효율성을 높이고 비상시에 대비할 수 있는 물관리 시스템을 구축해야 합니다.특히 정부에서 하수처리수를 공업(산업)용수로 재이용하는 사업을 확대하고 있어 충청권 메가프로젝트에서도 하수처리수 재이용 사업을 선제적으로 검토해야 합니다. 서남권 메가프로젝트 사례에서와 같이 기존 수자원 활용 및 신규 수자원 개발을 통해 유역 단위의 통합물관리 산업용수 모델을 개발하는 것이 중요합니다.충청권 메가프로젝트에 필요한 산업용수 확보를 위해 정부 차원에서 다양한 용수 공급 전략 및 방안들을 마련할 것입니다. 하지만, 용수 확보에 어려움이 있다면 산업시설 자체적으로 용수를 아낄 수 있는 공정을 개발하여 용수사용량을 절감하거나 사용 후 버려지는 물을 적극적으로 재이용하도록 책임을 부과해야 합니다. 하나의 대안으로 기존 산업시설에서 사용하고 있는 무방류시스템(Zero Liquid Discharge, ZLD)의 도입 등도 적극적으로 검토할 필요가 있습니다.충청권 메가프로젝트의 성공적인 추진을 위해서는 기존 수원들을 통합적으로 관리·이용하고, 부족한 용수를 안정적으로 공급하기 위해 다양한 수자원을 확보하여 연계하고, 산업시설에서 용수사용량 절감이나 재이용을 위한 노력이 필요한 시점입니다. 더불어 이를 시행하기 위한 법·제도적 방안을 시급히 마련하는 것도 중요합니다.