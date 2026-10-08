"한국 춤의 핵심은 호흡, 에너지를 관객에게 전달"

큰사진보기 ▲이지현 안무가. ‘22 Collective LAB’(22콜렉티브랩)의 대표이자 예술감독이다. ⓒ 22 Collective LAB 관련사진보기

"어머니가 저에게 예술을 참 많이 가르치셨어요. 여러 가지를 했는데 그중 무용이 굉장히 마음에 들었나 봐요. 공부는 답이 정해져 있어서 그대로 하면 어느 정도 맞출 수 있는데, 무용은 종잡을 수가 없었거든요. 내가 잘했다고 생각한 날 남들은 별로라고 하고, 별로라고 생각한 날 잘했다고 하고, 그게 너무 재미있었어요. 그런 예술적인 지점들이 생각을 자유롭게 만들어 준다고 느껴서 무용을 선택했죠. 이후로도 무용이 좋았던 건 이런 다양성 때문이었던 것 같아요."

큰사진보기 ▲어머니의 가르침으로 8살 때부터 예술에 눈을 떴다. 유독 무용에 마음을 빼앗긴 아이는 한국춤의 원형적 요소를 동시대의 움직임으로 확장하는 안무가가 되었다. ⓒ 22 Collective LAB 관련사진보기

"지금은 돌아가셨지만, 제가 이화여대에 진학했을 때 학교에 김영희 교수님이 계셨어요. 교수님은 한국 창작춤을 추시던 분이에요. 80년대부터 독보적이고 독창적으로 자신만의 예술 세계를 만들어 가셨죠. 어떻게 보면 기괴한 동작, 표현주의적인 느낌의 춤을 추셨어요. 그분의 작품 세계와 스타일이 너무 좋아서 교수님의 무용단에 들어갔고, 그 밑에서 배우다 보니 창작의 길이 저에게 더 맞다고 생각하게 됐어요."

"교수님이 하신 말씀이 있어요. 가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것이다. 그래서 저는 신체 언어를 탐구할 때 가장 원초적인 한국춤의 호흡과 즉흥을 가지고, 동시대의 사람들이 구현할 수 있는 움직임, 세계의 사람들이 함께 공유하고 배워볼 수 있는 움직임으로 풀어나가는 작업을 계속하고 싶어요."

"저는 뭐든 기록하는 걸 중요하게 생각해요. 다가올 22세기에도 21세기 한국춤의 활동가들이 어떻게 해왔는지, 그 모든 걸 기록하고 싶은 마음에 '22'를 붙였어요. '콜렉티브'는 구속되지 않고 협업으로 이뤄가는 단체가 되고 싶다는 뜻이고, '랩'은 연구소예요. 저는 제 몸에서 나온 움직임을 함께하는 무용수들에게 주입하지 않아요. 함께 리서치하면서 움직임을 만들고, 작품을 만들어 나가는 편이에요."

큰사진보기 ▲9월 22~23일 평택남부문화예술회관 대공연장에서 올린 공연 'CREW' 중에서 ⓒ 22 Collective LAB 관련사진보기

"한국춤은 서양 춤처럼 높이 뛰어오르고 포즈를 잡는 춤이 아니라 곡선으로 계속 흘러가는 춤이에요. 이 호흡이 무용수 전체의 하나의 운기(運氣)를 만들고, 에너지를 관객에게 전달하고 주고받는 거죠."

"호흡을 주고받으면서 동작을 키워나가기 시작하면 무용수들도 알게 모르게 감정이 격해져요. 의도했다기보다는 정말 자연스러운 감정이 호흡을 통해 전달되는 것 같아요. 이건 한국춤만이 할 수 있는 거예요. 다른 무용 공연에서는 이런 방식으로 감정이 전달되는 걸 보시기 어려울 거예요."

"독일에서 워크숍을 할 때의 일인데, 팔의 선이나 호흡 쓰는 법이 전혀 달라서 굉장히 흥미로워하더라고요. 한국춤의 호흡이 그들에게 특이한 게, 단순히 올라가는 숨과 내려가는 숨만 있는 게 아니라 그 사이에 아주 애매모호한 호흡이 있어요."

"한국춤은 마당에서 추던 춤, 형식 없이 자유롭게 추는 춤 같은 마당춤에서 시작됐다고 해서, 한국춤의 원형이 즉흥이라고 보기도 해요. 저는 안무를 만들 때 즉흥을 굉장히 많이 써요. 즉흥을 할 때 무용수들이 가장 몰입할 수 있고, 감정을 최대로 끌어낼 수 있거든요. 몰입을 통해 카타르시스를 느끼면 주제가 관객에게 훨씬 잘 전달되고, 무용수들끼리의 합도 훨씬 좋아져요."

"춤에서 즉흥이라는 건 '무용수 마음대로 하라'는 의미가 아니에요. 분명 안무의 규칙과 질서는 정해져 있어요. 하지만 저는 천편일률적으로 다듬어진 그림보다 우연성에서 나오는 짜릿한 그림들을 믿어요. "

큰사진보기 ▲인간이 끊임없이 마주하는 모순과 역설을 관계 속에서 발견하고, 갈등 이후의 희망을 모색해나가는 모습을 즉흥과 호흡의 몸짓으로 표현했다. ⓒ 22 Collective LAB 관련사진보기

"굉장히 개인적인 데서 출발한 주제예요. 사람이 평소에 모순을 생각하며 살진 않잖아요. 저는 이 사회가 모순적이라는 걸 작은 인간관계에서의 해프닝을 통해 깨달았고, 거기서부터 출발했어요."

"처음엔 모순이 갈등과 맞닿아 있는 것 같았어요. 그런데 시간이 지나고 보니 모순은 결코 갈등만이 아니라 희망으로 가기 위한 과정이더라고요. 이번 작품에 갈등의 구조가 많았어요. 관객분들이 거기서 갈등만 보는 게 아니라, 그것이 결국 하나가 될 수도 있고 다른 방향으로 나아갈 수도 있다는 걸 보면서 각자의 삶을 돌아보셨으면 하는 마음이었어요."

큰사진보기 ▲이번 공연은 넓은 무대를 활용해 음악과 미디어아트, 무용수의 몸짓의 합일을 시도했다. 장기간의 협업으로 작품의 완성도를 끌어올렸다. ⓒ 22 Collective LAB 관련사진보기

"서양 음악과 한국 음악은 연주도, 음도 아예 다르잖아요. 그걸 함께 쓰는 것 자체가 모순적이라고 생각했어요. 그런데 이 둘이 알 수 없는 이유로 어우러질 때 나오는 아름다움이 있어요. 그게 역설의 순간과 맞닿는다고 봤어요."

"흰 옷을 입은 무용수는 겉으로 고민하는 나, 누드 톤 의상의 무용수는 내면의 나예요. 극의 초반에 이 둘의 충돌을 보여주면 관객이 대립이라는 걸 좀 더 이해할 수 있을 것 같았어요."

큰사진보기 ▲격랑이 이는 듯한 미디어아트와 관객과 무용수의 심장 박동을 일치시키는 사운드, 여기에 인간의 내면과 외면을 상징하는 두 무용수의 동작이 인간의 내적, 외적 모순과 자신과 세상과의 화해를 향한 여정을 표현했다. 긴장 이후의 감동을 통해 객석에 에너지를 전달했다. ⓒ 22 Collective LAB 관련사진보기

"무용 공연은 정말 굉장히 어려운 작업이에요. 우선 저희가 쓸 수 있는 연습실 중에는 무대만큼 넓은 공간이 없어요. 무대의 반 정도도 안 되는 연습실에서 대형만 맞춰 연습하고, 극장에 들어오고 나서 그 배율을 그대로 늘려 공연에 들어갔어요."

"미디어아트도 보통은 극장에 가서 위치를 맞추는데, 영상감독님이 무용수 타이밍을 맞춰 가며 혼자서 정말 많이 런을 돌아야 했어요. 그렇게 만반의 준비를 하고 들어갔습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립잡지 <매거진S>와 인터넷신문 <시사N라이프>에도 실립니다.더욱 자세한 기사와 사진들은 <매거진S>와 <시사N라이프>를 통해 보실 수 있습니다.

어머니의 권유로 이런저런 예술의 장르를 배우던 아이가 무용에 마음을 빼앗겼다. 그때부터 춤을 춰 온 아이는 안무가로 성장했다. '22 Collective LAB'(22콜렉티브랩)의 대표이자 예술감독인 이지현은 한국춤의 원형적 요소인 호흡과 즉흥을 동시대의 움직임으로 확장하는 작업을 이어오고 있다.작년에 이어 올해 9월 22일과 23일에도 고향 평택에서 자신의 작품을 올렸다. 평택 남부문화예술회관 대공연장에서 선보인 'CREW'는 한국춤을 중심으로 서양음악과 대금, 미디어아트를 엮은 60분짜리 전막 공연으로, 평택시문화재단 '2026 전문예술 지원사업' 선정작이다.평택에서 춤을 배우던 그는 서울예술고등학교에 진학하며 본격적으로 무용에 몰입했다. 고등학생 때부터 서울로 '유학'을 떠난 셈이다. 이후 이화여자대학교 무용과에서 박사 학위까지 받았다.한국춤이라고 하면 한복을 입고 부채를 들고 추는 춤을 연상하곤 한다. 이지현 안무가는 전통의 형식을 반복하는 대신 새로운 신체 언어를 탐구하는 길을 선택했다. 그 방향을 정하게 된 건 이화여대에서 만난 은사의 영향이었다.'CREW' 공연에서도 상체를 뒤로 크게 틀어 180도 젖히는 동작처럼 쉽게 흉내 낼 수 없는 움직임들이 눈에 띄었다. 이런 몸짓을 두고 그는 "어쩔 수 없이 제 몸에서 비롯된 것"이라고 했다.김영희 교수가 세상을 떠난 이후에는 대학 밖으로 나오게 됐다. 한동안 무용단 생활을 이어가다 2022년 자신의 단체 '22 Collective LAB'를 만들었다.그가 말하는 한국춤의 원형은 두 가지, 호흡과 즉흥이다. 한국춤의 상징과도 같은 한복 의상이나 음악, 익숙한 춤사위를 걷어내도 이 둘은 몸 안에 그대로 남는다.그와 단원들은 호흡을 단계별로 나누고, 호흡의 속도와 크기, 세기를 조정해 가며 동작을 리서치한다. 이번 공연 'CREW'의 마지막 장, 대금 소리 위로 무용수들의 숨소리가 객석까지 번지던 장면도 그렇게 만들어졌다.해외 무용계와 교류하다 보면 현지 무용가들도 그 차이를 금세 알아본다.즉흥 역시 한국춤의 뿌리에서 길어 올린 것이다.실제로 이번 공연 'CREW'의 1장, 스크린에 경구가 흐르던 장면들이 모두 즉흥이었다. 무대 한쪽에서 무용수들이 서로 엇갈린 타이밍으로 기어 나오던 장면도, 갑자기 다른 무용수를 끌고 나가는 장면도 그 순간의 즉흥에서 비롯된 움직임이었다. 모두가 같은 동작을 하는 것 같은 군무에서도 저마다 팔을 올리는 높이와 각도가 조금씩 달랐다.이번 작품의 키워드는 '관계'와 '모순'이었다. 인간이 끊임없이 마주하는 '모순'을 '관계'라는 렌즈로 들여다보고, 개인의 삶에서 공동체와 인류의 역사로 시선을 넓힌다. 철학적으로 들리는 주제지만 사실 일상에서 싹튼 발상이다.2020년 20분 남짓한 작품으로 처음 다뤘고, 지금과 같은 성격의 작품은 2025년 소극장 초연에서 구현했다. 올해는 무대의 크기와 공연의 분량 양면으로 확장해 대극장 공연으로 이어갔다. 작품을 구상하고 만들어가는 사이 모순을 바라보는 시선도 달라졌다.모순은 무대를 이루는 춤 외의 다른 요소들 속에도 스며 있다. 음악은 미국 작곡가 필립 다니엘(Philip Daniel)과 대금 연주자이자 작곡가인 이주항이 맡았다. 서양 음악과 대금을 한 무대에 세운 데에는 '의도 아닌 의도'가 있었다.모든 음악은 오직 이번 작품을 위해 따로 작곡됐고, 오랜 시간 공들여 만들어졌다. 윤대원이 맡은 미디어아트는 처음부터 안무에 맞춰 설계돼, 무대 뒷벽을 넘어 바닥까지 무용수들의 몸짓과 포개졌다. 이 협업은 각자의 것을 뽐내는 자리가 아니라 하나의 작품을 위해 모은 재능을 버무리는 과정이었다.두 무용수가 등장하는 장면에 대해서는 이렇게 설명했다.대관은 공연을 위한 딱 이틀뿐이었다. 공간에 안무를 맞추는 작업부터 조명과 음향, 미디어아트에 맞추기 위한 리허설까지 반나절 정도의 시간 안에 소화해야 했다.서울에는 무용 전용 극장도 있고, 무용 공연하기 좋은 극장들이 꽤 있지만, 지방에는 아직 없는 편이다. 그래도 이번엔 미디어아트를 충분히 시도할 수 있는 규모의 무대여서 표현하려던 바를 더 잘 담아낼 수 있었다.이 밖에 관객의 99%가 일반인이었다는 것도 이번 공연의 특징이었다. 캠프 험프리스에 머무르고 있는 미군 가족들도 공연장을 찾았다. 화면에 영문 번역을 띄운 것도 그들을 위해서였다. 그렇다고 쉬운 공연을 만들겠다는 생각은 아니었다. 관객을 위해 입구를 넓혔을 뿐, 작품의 밀도는 타협하지 않았다.다음 작업도 이미 시작됐다. 최근 댄스필름 'Vapor Box(베이퍼 박스)'를 촬영한 이지현은 오는 10월 9일 필름 공개와 함께 쇼케이스를 연다. 유튜브에 영상을 올리는 데서 그치지 않고, 현장에서 관객과 함께 공개하고 보는 자리로 기획했다.입주 작가로 있는 서울 '자문밖 아트레지던시'에서는 호흡으로 그래프를 그리는 작업을 이어가고 있다. 내면의 호흡을 바깥으로 보이게 만드는 작업이다. 언젠가 학술 연구와도 이어질 수 있겠지만, 지금은 예술 작업에 더 몰두하고 있다. 이 작업으로 작품을 더 발전시키는 것이 다음 목표다.