메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

26.10.07 13:38최종 업데이트 26.10.07 13:38

'광주동구랑페이' 하반기 40억 이틀 만에 완판

올해 발행액 80억 전량 판매… 충장축제 기간 소비 활성화 이벤트

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
전남광주 동구의 지역사랑상품권 '광주동구랑페이' 하반기 발행분 40억 원이 판매 이틀 만인 7일 전량 판매됐다.
전남광주 동구의 지역사랑상품권 '광주동구랑페이' 하반기 발행분 40억 원이 판매 이틀 만인 7일 전량 판매됐다. ⓒ 광주 동구청

전남광주통합특별시 동구는 7일 지역사랑상품권 '광주동구랑페이' 하반기 발행분 40억 원이 전량 판매됐다고 밝혔다.

동구는 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인의 매출 증대를 돕기 위해 지난 6일부터 15% 할인된 가격으로 하반기분 판매를 시작했으며, 이틀 만인 이날 조기 완판됐다.

지난 2월 발행한 상반기분 40억 원을 포함해 올해 발행한 총 80억 원의 동구랑페이가 모두 판매됐다.

AD
구매한 동구랑페이는 발행일로부터 5년 이내 동구 내 가맹점에서 사용할 수 있다. 지난 9월 기준 4038개 점포가 가맹점으로 등록돼 있으며, 연 매출 30억 원 이하 점포는 수시로 가맹 신청할 수 있다.

특히 이번 하반기분은 제23회 광주 추억의 충장축제 개막을 하루 앞두고 발행해 축제 기간 지역 소비 활성화에도 힘을 보탤 것으로 기대된다.

동구는 축제를 찾은 방문객들의 소비가 원도심과 골목상권으로 이어져 소상공인 매출 증대에 도움이 될 것으로 보고 있다.

축제 기간에는 동구랑페이 이용 활성화 이벤트를 진행한다. 동구랑페이 가맹점에서 총 10만 원 이상 결제한 뒤 영수증과 실물카드를 지참해 빛의읍성 앞 추억의 테마거리에 마련된 광주은행 부스를 방문하면 응모할 수 있다. 참여자 가운데 400명을 추첨해 동구랑페이 3만 원권을 지급하며, 응모는 1인 1회 가능하다.

임택 동구청장은 "앞으로도 지역 내 소비가 지역경제의 활력으로 이어질 수 있도록 다양한 소상공인 지원 정책을 발굴해 나가겠다"고 말했다.

#광주#동구#광주동구랑#지역화폐#페이

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기