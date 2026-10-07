'광주동구랑페이' 하반기 40억 이틀 만에 완판

큰사진보기 ▲전남광주 동구의 지역사랑상품권 '광주동구랑페이' 하반기 발행분 40억 원이 판매 이틀 만인 7일 전량 판매됐다. ⓒ 광주 동구청 관련사진보기

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전남광주통합특별시 동구는 7일 지역사랑상품권 '광주동구랑페이' 하반기 발행분 40억 원이 전량 판매됐다고 밝혔다.동구는 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인의 매출 증대를 돕기 위해 지난 6일부터 15% 할인된 가격으로 하반기분 판매를 시작했으며, 이틀 만인 이날 조기 완판됐다.지난 2월 발행한 상반기분 40억 원을 포함해 올해 발행한 총 80억 원의 동구랑페이가 모두 판매됐다.구매한 동구랑페이는 발행일로부터 5년 이내 동구 내 가맹점에서 사용할 수 있다. 지난 9월 기준 4038개 점포가 가맹점으로 등록돼 있으며, 연 매출 30억 원 이하 점포는 수시로 가맹 신청할 수 있다.특히 이번 하반기분은 제23회 광주 추억의 충장축제 개막을 하루 앞두고 발행해 축제 기간 지역 소비 활성화에도 힘을 보탤 것으로 기대된다.동구는 축제를 찾은 방문객들의 소비가 원도심과 골목상권으로 이어져 소상공인 매출 증대에 도움이 될 것으로 보고 있다.축제 기간에는 동구랑페이 이용 활성화 이벤트를 진행한다. 동구랑페이 가맹점에서 총 10만 원 이상 결제한 뒤 영수증과 실물카드를 지참해 빛의읍성 앞 추억의 테마거리에 마련된 광주은행 부스를 방문하면 응모할 수 있다. 참여자 가운데 400명을 추첨해 동구랑페이 3만 원권을 지급하며, 응모는 1인 1회 가능하다.임택 동구청장은 "앞으로도 지역 내 소비가 지역경제의 활력으로 이어질 수 있도록 다양한 소상공인 지원 정책을 발굴해 나가겠다"고 말했다.