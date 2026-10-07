박수현, 기후부 향해 "지천댐 결정과정 투명하게 밝혀 달라"

큰사진보기 ▲７일 충남 청양군에 방문한 박수현 충남지사 ⓒ 충남도 유튜브 갈무리 관련사진보기

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박수현 충남지사가 "현재 상태에서 개인적으로 지천댐 건설에 동의할 수 없다"며 기후에너지환경부에 공론화위원회의 지천댐 추진 결정 과정에 대한 '투명한 정보공개'를 주문했다고 밝혔다.박 지사는 7일 민선 9기 시군 방문 일정인 '충남통(通)행'의 일환으로 청양군을 방문했다. 박 지사는 이날 청양문예예술회관에서 '청양군민과의 대화'를 가졌다. 이날 역시 주요 화제로 충남 청양·부여 지천댐 건설 문제가 떠올랐다.앞서 지난 8월 27일 기후에너지환경부는 청양·부여 지천댐을 비롯해 전국 5곳에 댐 건설을 추진하겠다고 발표했다. 환경부는 공론화위원회를 통해 지천댐 건설을 결정했다고 밝혔지만 공론화위원회의 위원 6명의 인적사항과 결정 과정에 대해서는 공개하지 않고 있다.이런 가운데 박 지사는 이날 '청양군민과의 대화'에서 "환경부에 요구했다. (지천댐 관련) 공론화위원회 구성이 공정하고 투명하게 되었는지 밝혀달라는 것"이라고 강조했다. 그러면서 "(정부는) 지천댐을 건설하는 이유로 홍수예방도 얘기했고 인공지능(AI) 대전환 첨단 산업에 대비한 용수 공급을 이야기했다. 용수가 부족하다면 통계로 설명해야 한다. 지천댐이 아닌 다른 대안은 없었는지 공론화위원회에서 논의한 적이 있는지에 대한 설명도 필요하다"라고 덧붙였다.박 지사의 입장과 별개로, 지천댐 찬반 논란은 시작부터 반복됐다. 이날 박수현 지사와 함께 단상에 오른 심우성(국민의힘) 충남도의원은 "청양군에 세가지 큰 현안 사업이 있다. 지천댐 건설, 도립파크 골프장, 산림자원 연구소 이 세가지 사업을 적극적으로 추진해 달라"고 주문했다.이에 객석에서는 "반대"라고 외치는 소리가 터져나왔다. 심 도의원은 "끝까지 들어 달라"며 말을 이어갔다. 심 의원은 "(지천댐, 골프장, 산림자원 연구소를 추진할 경우) 앞으로 10년 후에는 청양군 인구가 5만이 되지 않을까 확신한다"라고 주장했다.관련해 김명숙 지천댐 반대 대책위 공동위원장은 <오마이뉴스>에 보낸 반박문을 통해 "심우성 도의원은 도의원 당선 이후, 지천댐 반대 대책위와 대화를 한 적이 없다. (군민들은 군청 앞에서) 860일이 넘도록 군청 앞에서 피켓 시위를 하고 있다. (심 도의원은) 이곳에도 온 적이 없다"라고 지적했다.그러면서 "3년 동안 댐 문제로 갈등을 겪고 있다. (댐 건설의) 이익은 무엇이고 피해는 무엇인지 제대로 된 정보를 제공하고 결정해야 한다"라고 반박했다.지천댐 건설에 대한 찬반 양측 주민들의 의견도 팽팽하게 맞섰다. 박수현 지사의 중재로 이날 찬반 양측 주민들은 각각 자신의 의견을 밝힐 수 있는 기회를 가졌다. 찬성 측 주민은 "지천댐 건설 문제로 주민 갈등이 깊어 지고 있다"고 우려했다. 반면 반대 측 주민은 "댐을 건설해서 발전한 곳은 없다"며 댐 건설은 취소되어야 한다고 맞섰다.지천댐 찬성 측 주민 A씨는 "2년 이상 (지천댐) 찬반으로 분쟁이 심하다. 지사님이 공론화위원회 결정을 수용하자고 해서 찬성 측은 그 결론을 따르기로 했다. 지난 8월 말 기후에너지환경부가 갑작스럽게 (지천댐 건설 계획을) 발표했다. (우리 찬성측은) 수용을 하기로 했다"고 말했다.그러면서 "(지천댐 찬반으로) 학연·지연 학교 선후배 간에 갈등이 지속되면 청양 발전에 도움이 될 게 없다. 갈등을 해소해야 하는데 쉽지 않다. 청양 발전을 위한 동력이 필요하다. 예를 들어 청양군 하수도 보급률은 50% 조금 넘는다. 전국 평균은 80~90%이다. 하수처리시설 보급률을 100%로 해 달라"고 주문했다.반론도 만만치 않았다. 전직 과학교사였다고 밝힌 B씨는 지천댐 건설에 반대하는 입장을 밝혔다. 그는 "정부가 하는 일이라고 다 옳다고 보진 않는다. 현재 공론화위원회의 자료가 모두 비공개 되어 있다. 아직까지 본 사람이 없다. 군민을 우롱하는 것"이라고 비판했다.그러면서 "청양에는 볼 게 없는 것이 아니다. 청양에는 자연이 있다. 우리는 관광객을 필요로 하지 않는다. 자연이 살아 있으면 앞으로는 사람들이 살기 위해 (청양에) 찾아 올 것"이라며 "지천에 국가 생태정원을 만들어야 한다. 세계에서 유일한 천연기념물 미호종개 서식지가 있다. 이것을 국가 정원으로 만들면 모든 사람이 와서 살려고 할 것이다. 댐을 만들어서 발전한 곳이 있는지 꼭 살펴봐야 한다"고 강조했다.이어 "하수 처리도 깨끗하게 하면 지천이 더 아름다워질 것이다. 댐만 생기면 청양이 발전할 수 있다는 근거는 없다. 지천댐이 생기면 오히려 상류에 있는 칠갑저수지가 마를 수도 있다. 자연이 재산이고 유산이다. 어떤 것이 우리 후손을 위해 더 옳은 것인지 고민해야 한다"고 주장했다.