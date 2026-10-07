조상호 세종시장 "행정수도 특별법 연내 처리 가능"

큰사진보기 ▲7일 열린 '제5대 세종특별자치시장 취임 100일 성과 및 시정운영계획 시민보고회' 사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 취임 100일 성과와 시정운영계획을 발표하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'제5대 세종특별자치시장 취임 100일 성과 및 시정운영계획 시민보고회' ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲인사말을 하고 있는 조상호 세종시장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 조상호 시장이 취임 100일 성과 및 시정운영계획 발표 후 시민대표 질의를 받고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조상호 시장이 봉암출장소에서 나와 시청으로 복귀한다는 발언에 시민들이 박수로 화답하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

조상호 세종시장이 취임 100일을 하루 앞둔 7일 "행정수도 특별법은 11월 처리가 가능할 것으로 본다"며 연내 제정에 자신감을 나타냈다. 재정 위기와 관련해서는 행사와 시 자체 지원사업을 상당 부분 유예하거나 통폐합하겠다고 밝혔다.조 시장은 이날 시청 대회의실에서 열린 '제5대 세종특별자치시장 취임 100일 성과 및 시정운영계획 시민보고회'에서 이같이 밝혔다. 보고회에는 시장직 인수위원, 25개 읍·면·동 대표 50여 명, 언론인 등 100여 명이 참석했다.조 시장은 세종시의 가장 큰 현안인 행정수도 특별법의 연내 통과 가능성에 대한 질문에 "더불어민주당 내에서는 이견이 없고, 당 대표와 원내대표, 국회 국토교통위원회 간사 모두 11월 처리가 가능할 것으로 보고 있다"고 답했다. 수도권 시민들도 행정수도 완성 자체에는 별다른 반대 의견이 없는 것 같다는 게 그의 판단이다.그는 가장 큰 변수로 여야의 정치적 대립을 꼽았다. 조 시장은 "야당을 압박하거나 불편하게 하는 방식보다 시대적 대의와 대한민국의 미래를 위한 선택이라는 방향으로 끝까지 설득하겠다"며 "그렇게 하면 올해 안에 반드시 처리할 수 있다고 생각한다"고 말했다. 현재 국정감사 기간이라 만남이 쉽지 않지만, 국민의힘 소속 국토교통위원들도 최대한 만나 협조를 구하겠다고 했다. 다만 대통령 집무실이 세종으로 완전히 옮겨오는 문제에는 "염려가 조금 있다"고 인정했다.조 시장은 지난 100일간 국무총리 4회를 포함해 여당 대표, 장·차관, 국회의원 등을 38차례 만났다고 밝혔다. 정부는 법무부, 성평등가족부, 공소청, 중대범죄수사청(중수청), 경찰청 등을 세종으로 옮기는 1차 이전 시기를 사실상 정했고, 현재까지 확정된 이전 인원은 약 3600명이다. 중앙행정기관과 공공기관의 2차 이전 최종 발표는 10월 말~11월 초에 나올 것으로 전망했다.조 시장은 이날 재정 안정화를 "가장 어려운 당면 문제"로 규정했다. 세종시의 채무비율(예산 대비 빚 비율)은 현재 22.3%로, 내년에는 25%에 이를 가능성이 높다. 25%는 정부가 재정 관리를 강화하는 '재정주의단체' 기준선이다. 시는 임기 말까지 채무비율을 20% 이하로 낮추고, 8400억 원대인 지방세수를 1조 원 규모로 키운다는 목표다.내년 예산 방향에 대해 조 시장은 "이전 시정에서는 사업 골격은 유지한 채 예산 비율만 깎아 사업의 실효성이 떨어진 경우가 있었다"며 "일률적으로 삭감하지 않고, 목적을 달성했거나 국비로 직접 추진되는 사업은 정리하겠다"고 밝혔다. 이어 "행사나 시가 좋은 뜻으로 추가 지원해 온 사업은 상당 부분 일시 유예하거나 통폐합할 것이고, 그 내용은 의회와 언론을 통해 소상히 설명하겠다"고 말했다.재정 여건은 1년 6개월 정도면 풀릴 것으로 전망했다. 조 시장은 "그때 가서도 지금 사업을 그대로 복원하지 않고 신성장과 시민 삶에 꼭 필요한 사업에 투자하겠다"고 강조했다.공약 이행 재원에 대한 지적에는 "148개 과제를 모두 수행하는 데 약 6조 원이 들고 시 예산은 약 7천억 원으로 본다"며 "나머지는 국비와 민간투자 유치를 전제로 한 계획이고, 여의치 않으면 매년 보고하며 조정하겠다"고 했다.총사업비 약 1500억 원이 드는 양성자 암치료센터는 시 부담 250억 원을 부지 제공으로 충당하겠다는 구상이다. 양성자 암치료센터는 중입자 치료센터보다 건설비가 절반 이하이고 건강보험이 적용돼 환자 부담이 적다는 것이 조 시장의 설명이다.시는 인수위원회 제안을 토대로 5대 시정 목표, 25개 추진 전략, 148개 시정 과제를 확정했다. 148개 과제는 선거 공약 124개와 소관 부서가 선정한 핵심 과제 24개로 구성된다. 시정 철학은 '시민의 삶을 내 몸의 상처 돌보듯 살핀다'는 뜻의 '시민여상(視民如傷)', 비전은 '국가 균형 성장의 중심, 행정수도 세종'이다.5대 목표는 ▲국격을 높이는 행정수도 ▲지속 가능한 자족경제 ▲일상의 행복한 문화·복지 ▲도시와 농촌이 함께 성장하는 균형 성장 ▲소통과 협치의 시민 참여다.시는 자족경제 분야에서 반도체와 소재·부품·장비, AI 데이터센터, 피지컬 AI 등 3대 메가 프로젝트에 집중한다. 내년부터 경제산업국을 경제국과 신산업국으로 나누고, 종합 국립대와 KAIST 세종캠퍼스 유치도 추진한다.지난 100일간 성과로는 네이버 로보틱스 본사 이전, 아성다이소 5,500억 원 투자 결정, 삼성전기 1단계 4조 6,700억 원 투자 공시, 액티스코리아와의 1조 8천억 원 규모 AI 데이터센터 투자협약(MOU) 등이 소개됐다. 조 시장은 협약 때마다 지역 기업의 제품·용역 사용과 지역 인재 채용을 요청하고 있다고 밝혔다.데이터센터는 전력 소모가 커 지역 반발이 큰 사례도 있다는 지적에 대해서는 "한국전력과 협의해 전력을 확보하지 못하면 사업이 불가능하고, 주민 동의 없는 전력망 건설도 할 수 없다"며 "송전선을 땅속에 묻는 지중화를 전제로 검토하고 있다"고 말했다.조 시장은 4년 내 핵심 약속으로 ▲행정수도 특별법 제정과 국가 중추기능 이전 ▲지역 경제를 이끄는 대표 기업(앵커기업) 5개에서 10개로 확대 ▲대중교통 분담률 20% 달성 ▲신도시 주택 약 6만 호 신속 공급 ▲지방재정 건전화 등을 들었다.이날 질의응답 말미에는 조 시장이 세종시청 본청이 아닌 봉암 출장소에서 근무하는 문제가 거론됐다. 조 시장은 "오늘 보고회에서 제 말이 끝나고 박수를 쳐주시면 시청으로 복귀하는 형태로 준비하겠다"고 말했고, 참석자들은 박수로 화답했다. 다만 봉암 출장소는 북부권과 읍·면 지역 주민의 선호가 높아 당분간 유지하는 방안을 검토하겠다고 했다.