100년 재외언론의 다음 100년, 정부가 지켜주십시오

큰사진보기 ▲전세계 한인미디어 현황. 지난 2022년 전 세계에 360개가 넘은 재외동포 언론사가 있었으나, 현재는 약 200여개사로 줄어들었다. ⓒ 세계한인언론인협회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲창간 105년의 카자흐스탄 <고려일보>. 현존하는 재외동포 매체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있다. ⓒ 세계한인언론인협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲전 세계 재외동포언론사들의 결집체인 사단법인 세계한인언론인협회 인터넷신문 <동포저널>. ⓒ 세계한인언론인협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲사단법인 세계한인언론인협회가 발행하는 계간지 <세계한인>(Global Korean) ⓒ 세계한인언론인협회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 사단법인 세계한인언론인협회 회장입니다.

대한민국은 이미 세계 곳곳에 소중한 한국어 언론·정보망을 가지고 있습니다. 미국과 캐나다, 일본과 중국, 유럽과 중남미, 오세아니아와 동남아시아에서 수십 년 동안 현장을 지켜온 재외 한인 언론과 기자들이 바로 그 자산입니다.이들은 현지 정부와 정치권, 경제계와 한인사회를 취재하며 거주국의 변화를 우리말로 기록해 왔습니다. 독립운동과 초기 이민에서 한인사회의 형성과 성장, 세대교체와 정착에 이르기까지 세계 곳곳의 한인 역사가 기사와 사진 속에 남아 있습니다.이러한 네트워크를 오늘 새로 구축하려면 막대한 비용과 시간이 필요합니다. 무엇보다 수십 년 동안 현장에서 쌓은 취재망과 지역사회의 신뢰는 돈으로 단기간에 만들 수 없습니다. 그런데 우리는 이미 가지고 있는 이 귀중한 자산을 눈앞에서 잃어가고 있습니다.오래된 신문과 기사, 사진, 영상·음성자료 상당수가 언론사 사무실과 개인 보관시설, 노후한 컴퓨터와 저장매체 등에 흩어져 있습니다. 종이는 낡아가고 저장매체의 수명은 다해갑니다. 언론사가 문을 닫고 세대가 바뀌면 기록이 어디에 있는지조차 알 수 없게 될 수 있습니다.그때 사라지는 것은 오래된 신문 몇 묶음이나 사진 몇 장이 아닙니다. 한 지역 한인사회가 어떻게 뿌리를 내리고 어려움을 이겨내 오늘에 이르렀는지를 보여주는 공동체의 기억입니다. 한번 사라진 원본은 다시 만들 수 없습니다.그래서 긴급 아카이빙을 기다려서는 안 됩니다. 실태조사가 끝날 때까지, 인공지능(AI) 공동 플랫폼이 완성될 때까지 기다리는 동안에도 기록은 사라지고 있습니다. 한국 정부는 소멸 위험이 큰 자료부터 확보하고 디지털화해야 합니다. 완벽한 조사를 마친 뒤 보존하는 것이 아니라 조사하면서 보존하는 체계를 지금 시작해야 합니다.동시에 과거의 기록을 지키는 데 그쳐서는 안 됩니다. 앞으로 세계 한인사회의 역사를 계속 기록할 재외 언론도 지켜야 합니다. 인공지능(AI)은 번역과 자료 분석, 팩트체크, 기사 제작, 영상·음성 활용까지 언론의 생산 방식을 빠르게 바꾸고 있습니다. 그러나 기자 몇 명으로 운영되는 상당수 재외 한인 언론에는 새로운 기술을 도입할 자본과 전문인력이 부족합니다.그동안 재외 언론에 선별적으로 제공돼온 몇백만 원 규모의 공익광고 지원마저 끊긴 상황입니다. 이제는 작은 지원을 되살리는 수준을 넘어 AI 시대에 맞는 새로운 정책을 만들어야 합니다. 필요한 것은 분명합니다.지난 100년의 기록을 구하는 '긴급 아카이빙'과 앞으로의 100년을 기록할 언론을 위한 '재외언론 AI 공동플랫폼'을 함께 추진하는 것입니다.대한민국에는 언론 발전을 지원하는 한국언론진흥재단이 있고 재외동포 정책을 담당하는 재외동포청도 있습니다. 그러나 재외 언론이 현장에서 체감하는 지원은 미미합니다.한국언론진흥재단의 주요 사업은 국내 언론을 중심으로 설계돼 있습니다. 일부 사업에서 국내 사업자등록증과 정기간행물등록증, 국세·지방세 관련 증명 등을 요구하는 구조는 해외에서 활동하는 언론의 참여를 어렵게 합니다.재외 한인 언론도 한국어로 뉴스를 생산하고 대한민국과 세계 한인사회를 연결하는 언론입니다. 국내 언론을 기준으로 만든 제도에 들어가기 어렵다면 재외 언론의 현실에 맞는 별도의 참여 경로를 마련해야 합니다.재외동포청도 한글학교와 정체성 교육뿐 아니라 재외 언론의 역사자료 보존과 AI 전환을 중요한 동포정책으로 다뤄야 합니다. 한글학교가 다음 세대에게 우리말을 가르친다면 재외 한인 언론은 그 우리말로 부모와 조부모 세대의 삶을 기록합니다. 우리말을 배우는 것만큼 그 말로 기록된 역사를 물려받는 것도 중요합니다.한국언론진흥재단의 언론 지원·교육 역량과 재외동포청의 세계적인 네트워크를 연결한다면 훨씬 효과적인 정책을 만들 수 있습니다. 문제의 본질은 몇몇 언론사의 경영난이 아닙니다. 언론사가 하나 사라질 때 기자가 수십 년 동안 쌓아온 취재망과 지역사회의 신뢰, 기사와 신문, 사진과 영상·음성자료도 함께 사라질 수 있습니다.따라서 정책의 질문을 바꿔야 합니다. '어느 언론사에 얼마를 지원할 것인가'가 아니라 '대한민국이 이미 세계 곳곳에 보유하고 있는 언론·정보자산과 역사 기록을 어떻게 지키고 연결할 것인가'를 물어야 합니다.정부가 해야 할 일은 언론의 논조에 관여하는 것이 아닙니다. 세계 한인 언론이 공동으로 사용할 수 있는 AI 번역과 취재자료 분석, 팩트체크, 뉴스 데이터베이스, 디지털 아카이브와 기자 교육이라는 공공 인프라를 만드는 것입니다.우선 폐간했거나 폐간 위기에 놓인 언론사, 오랜 기간 방대한 자료를 축적한 언론사와 훼손되고 있는 신문·사진, 노후 저장매체에 남은 영상·음성자료부터 찾아 디지털화하고 안전하게 보존해야 합니다. 핵심은 '조사한 뒤 보존'이 아니라 '조사하면서 보존'하는 것입니다.동시에 국가별 재외 언론 현황과 인력, 디지털 전환 수준, AI 활용 실태, 보유 자료의 규모와 보존 상태를 조사해야 합니다. 비용과 인력, 교육과 기술 등 AI 전환을 가로막는 현실적인 문제도 파악해야 합니다.이 과정에는 북미와 중남미, 유럽, 일본, 중국, 동남아시아, 오세아니아 등 현장의 재외 언론인이 처음부터 참여해야 합니다. 서울에서 계획을 만든 뒤 해외에 적용하는 방식이 아니라 현장의 목소리로 정책을 함께 설계해야 합니다. 이를 토대로 '재외언론 디지털·AI 전환 5개년 계획'을 수립하되 소멸 위험이 확인된 자료는 계획이 완성될 때까지 기다리지 말고 즉시 보존해야 합니다.재외언론 AI 공동플랫폼에는 다국어 번역과 취재지원 기능을 갖춰야 합니다. 영어와 스페인어, 일본어, 중국어 등 주요 언어와 각국의 법률·이민·경제·교육·의료 분야 전문용어를 축적해 취재에 활용할 수 있도록 해야 합니다. 각국 정부와 의회, 법원, 공공기관의 방대한 자료에서 핵심 내용과 수치, 쟁점을 찾고 원문 출처까지 확인할 수 있는 시스템도 필요합니다.딥페이크와 조작 사진, 합성 음성, 허위정보를 세계 한인 언론이 함께 검증하는 팩트체크 네트워크도 구축해야 합니다. 한 지역에서 시작된 허위 정보가 국경을 넘어 확산할 경우 공동 검증 결과를 활용해 신속하게 대응할 수 있어야 합니다. AI가 기자를 대신하자는 것이 아닙니다. 기자가 더 정확하고 깊이 있게 취재하도록 돕자는 것입니다.세계 재외 한인 언론의 기사를 연결하는 글로벌 한인 뉴스 데이터베이스와 과거 자료를 보존하는 '재외 한인언론 디지털 아카이브'도 구축해야 합니다. 기사와 자료의 저작권·소유권을 보호하고 참여 언론사의 동의를 바탕으로 생산 언론사와 기자, 출처를 명확하게 표시해야 합니다.이 사업은 특정 언론사의 창고를 정리해 주는 일이 아닙니다. 독립운동사와 이민사, 한인사회사와 재외동포사, 대한민국 현대사의 해외 기록을 지키는 국가적 기록사업입니다.기술을 사용할 기자에 대한 교육도 필요합니다. '재외언론 AI 아카데미'를 운영해 AI 번역과 자료 분석, 데이터 저널리즘, 생성형 AI 정보 검증, 저작권과 개인정보·취재원 보호, 딥페이크 판별 등을 교육해야 합니다.그리고 반드시 지켜야 할 원칙이 있습니다. 언론의 독립성입니다. 정부가 예산을 지원한다는 이유로 기사와 논조에 영향을 미쳐서는 안 됩니다. 플랫폼 운영도 정부가 직접 통제하기보다 언론계와 학계, 정보기술 전문가, 재외 언론인이 참여하는 독립적인 체계를 갖춰야 합니다. 지원은 하되 간섭하지 않는 확실한 방화벽이 필요합니다.정부와 국회가 지금 해야 할 일은 분명합니다.첫째, 소멸 위험이 큰 재외 한인 언론 역사자료에 대한 긴급 아카이빙과 AI·디지털 전환 실태조사를 동시에 시작해 주십시오.둘째, 조사 결과를 토대로 아카이빙과 AI 전환, 기자 교육과 공동취재, 기술지원을 포괄하는 '재외언론 디지털·AI 전환 5개년 계획'을 수립해 주십시오.셋째, 한국언론진흥재단과 재외동포청, 언론계와 학계, 정보기술 전문가, 재외 언론인이 참여하는 '재외언론 AI 공동플랫폼 추진위원회'를 구성해주십시오.넷째, 정부 예산에 긴급 아카이빙과 AI 공동플랫폼 시범사업을 위한 별도 사업을 마련하고 한국언론진흥재단과 재외동포청의 역할과 재정 분담을 명확히 해주십시오.다섯째, 정부 재정지원과 언론 편집권을 철저히 분리해 정부 비판이나 특정 논조를 이유로 지원에서 차별받지 않도록 독립성 원칙을 제도화해 주십시오.긴급 자료 보존은 지금 시작하고 AI 공동플랫폼은 단계적으로 구축하면 됩니다. 일부 지역에서 번역과 취재자료 분석, 팩트체크를 시범 운영한 뒤 성과를 검증하면서 참여 지역과 기능을 확대할 수 있습니다.재외동포 언론사는 수십 년 동안 현지 정부와 정치권, 경제계, 한인사회에 취재망을 구축해 왔습니다. 타국에서 우리말로 뉴스를 전해온 기자들과 한인들의 기쁨과 눈물, 성공과 좌절을 기록해 온 신문과 사진은 대한민국과 세계 한인사회의 소중한 자산입니다. 그러나 그 기록 가운데 일부는 빛이 바랜 신문 묶음으로, 일부는 언제 고장 날지 모르는 오래된 컴퓨터와 저장매체 속에 남아 있습니다.그것들이 사라진 뒤에야 소중했다고 말해서는 안 됩니다. 언론이 문을 닫은 뒤에는 기자가 수십 년 동안 쌓은 취재망과 지역사회의 신뢰를 되살리기 어렵고, 원본 신문과 사진·영상이 폐기된 뒤에는 아무리 많은 예산을 투입해도 그날의 기록을 다시 만들 수 없습니다.정부가 해야 할 일은 재외 언론에 무엇을 써 달라고 주문하는 것이 아닙니다. 우리가 계속 현장을 뛰고, 우리말로 기록하고, 사실을 검증하며 다음 세대에게 오늘의 역사를 남길 수 있도록 공동 기반을 만들어주는 것입니다.재외 언론의 생존은 몇몇 언론사의 경영 문제가 아닙니다. 세계 한인사회의 기억을 누가 지키고, 앞으로 세계 곳곳에서 살아갈 한인들의 역사를 누가 우리말로 기록할 것인가의 문제입니다. 기록은 기다려 주지 않습니다. 정부와 국회에 호소합니다. 사라질 위기에 놓인 기록부터 지켜주십시오.신문 한 장, 사진 한 장, 오래된 영상 하나라도 더 사라지기 전에 찾아내고 디지털화해 주십시오. 실태조사를 이유로 보존을 미루지 말고 발견하는 순간부터 기록을 살려주십시오. 그리고 재외 언론이 AI 시대에도 살아남아 다음 세대의 역사를 계속 기록할 수 있도록 '재외언론 AI 공동플랫폼'을 국가적 디지털 인프라로 만들어주십시오.과거 100년을 지키는 일과 다음 100년을 준비하는 일은 따로 갈 수 없습니다. 100년의 기록을 잃고 나서 다음 100년을 말해서는 안 됩니다. 기록은 기다려 주지 않습니다. 지금 보존하고, 지금 연결해야 합니다. 정부와 국회가 긴급 아카이빙과 재외언론 AI 공동플랫폼 구축을 함께 시작해 주시기를 청원합니다.