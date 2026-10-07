딥페이크 음란물 제작 유포한 현직 경찰 재판행

큰사진보기 ▲오는 2일 부산지방공소청 출범을 앞두고 부산 연제구 부산지검 건물에서 현판 교체 작업이 이뤄지고 있다. 2026.9.30 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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인공지능(AI)을 악용해 성적 허위 영상물을 제작·배포한 현직 경찰관이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 경찰청은 임용 전 벌어진 문제인 데다 제도적인 허점이 있었다며 대응책을 고심 중이다.부산지방공소청은 경찰관 ㄱ씨를 성폭력처벌법(허위 영상물 등의 편집) 위반 등의 여섯 가지 혐의로 구속기소했다고 7일 밝혔다.공소청에 따르면, ㄱ씨는 2022년 3월부터 올해 8월까지 400건의 이른바 딥페이크(인공지능 조작영상)을 제작해 이 가운데 50여 개를 반포한 혐의를 받는다. 또 휴대전화로 불법 촬영물 10여 개를 촬영·제작하거나, 아동성착취물 등 5600여 개의 영상을 소지한 혐의도 있다.두 해 전 경찰관이 된 ㄱ씨는 지인 사진을 활용해 이러한 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 수백 건에 달하는 불법 조작 영상의 대상이 자신과 친분이 있던 여성들이었단 얘기다.공소청은 "ㄱ씨는 2021년 성폭력처벌법위반(카메라 등 이용 촬영)죄로 교육 조건부 기소유예 처분을 받았는데도 입직 전까지 장기간에 걸쳐 지인 사진을 이용한 성적 허위 영상물 제작·반포를 반복했다"라고 설명했다.성범죄 혐의 전력에도 임용이 이루어진 것에 대해 경찰은 제도 개선을 시사했다. 경찰은 "임용 자격이나 결격 사유를 파악하기 위해 범죄경력, 수사경력자료를 활용하는데 기소유예는 불기소 처분이라 대상에 포함이 안 됐다. 간과한 부분이 있다"라며 법령 개정 등을 논의하겠다고 해명했다.