인천시교육청, '전통 차문화·차예절 교육 활성화' 업무협약 체결

큰사진보기 ▲인천시교육청은 10월 6일 (사)한국차문화협회(이사장 최소연)와 '전통 차문화·차예절 교육 활성화를 위한 상호 협력 업무협약'을 체결했다. ⓒ 인천시교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인천시교육청은 10월 6일 (사)한국차문화협회(이사장 최소연)와 '전통 차문화·차예절 교육 활성화를 위한 상호 협력 업무협약'을 체결했다. ⓒ 인천시교육청 관련사진보기

인천시교육청(교육감 도성훈)은 6일 (사)한국차문화협회(이사장 최소연)와 '전통 차문화·차예절 교육 활성화를 위한 상호 협력 업무협약'을 체결했다.이날 협약식에는 도성훈 교육감을 비롯해 (사)한국차문화협회 최소연 이사장, 박광옥 부회장, 가천길재단 서전석 대외본부장 등이 참석했다.이번 협약은 양 기관이 함께 전통 차문화와 차예절을 활용한 교육 프로그램을 개발·운영해 인천 지역 학생들의 올바른 인성과 시민 역량을 기르고자 마련됐다. 협약 기간은 2028년 2월 29일까지다. 이후에는 2년씩 자동 연장된다.두 기관은 △학생을 위한 전통 차문화·차예절 및 세계 문화 다양성·시민교육 프로그램 개발·운영 △교원·학부모·학생을 위한 전통문화·생활 예절 교육 및 연수 지원 △학교 교육과정 및 창의적 체험활동과 연계한 전통 체험형 교육 지원 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.인천시교육청은 협력사업이 학교 현장과 원활히 연계되도록 행정적으로 지원하며, 협회는 전문 인력과 교육 자료를 제공하고 강사 관리와 프로그램 품질 향상에 힘쓸 예정이다.도성훈 교육감은 "차 한 잔을 나누는 시간에는 상대를 배려하고 기다리며 예를 갖추는 우리 고유의 생활 문화가 담겨 있다"면서 "전통 차문화·차예절 교육이 바른 인성과 예절, 공동체 의식 등 학생이 시민으로서 갖춰야 할 역량을 기르는 소중한 배움의 시간이 되도록 협회와 함께 정성을 다하겠다"고 말했다.