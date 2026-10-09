'누가 죽였나'만으론 부족하다…여성살해 5461건이 드러낸 '통로'

국내에 잘 알려지지 않은 세계 여성 뉴스를 전합니다. 국내 소식은 '한걸음 더' 들어가봅니다.

'5461건의 여성살해를 분석한 결과 가해자의 54.1%가 파트너 혹은 전 파트너였다. 이보다 중요한 건 가까운 사이가 아니라 실제로 닿을 수 있는 통로를 갖추었냐였다.'

큰사진보기 ▲관계가 끝나도 '연결고리'가 남았다 ⓒ 챗GPT로 이주연 생성 관련사진보기

주거 접근 : 동거 이력·열쇠·공동명의 등으로 주거지 소재를 알거나 출입할 수 있는지



일상 접근 : 직장·학교·자녀 등하교 정보 등 피해자의 생활 동선을 알고 찾아갈 수 있는지



연락·디지털 접근 : 전화·메신저·SNS·위치정보·계정 등에 접근하거나 이를 통해 감시할 수 있는지



관계망 접근 : 공동양육·금전관계·가족·지인망 등을 통해 계속 접촉할 수 있는지



물리적 수단 : 흉기·차량 등 위해에 쓸 수단을 보유하거나 쉽게 이용할 수 있는지

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'사망 전까지 가해자에게 어떤 접근 통로가 남아 있었고, 경찰·법원·보호기관은 그 통로를 끊을 기회가 있었는가. 있었다면 왜 끊지 못했는가.'

2008년부터 2025년까지 튀르키예에서 발생한 '여성살해'를 분석한 연구 결과가 지난 6일 발표됐습니다. 튀르키예 앙카라 고보안 법정정신의학병원 소속 아위뷔케 뷔위크카으느즈(Aybüke Büyükkağnıcı) 연구자가 수행한 연구 결과인데요. 시민사회단체의 여성살해 아카이브(아느트 사야츠, Anıt Sayaç)가 분석의 출발점이 됐습니다. 아카이브에 모인 사건을 최소 2건 이상의 공개 언론보도로 교차 확인해 중복을 제거했고, 피해자·가해자 관계와 살해 수단 등을 분석했다고 합니다.연구자는 논문에서 현재 또는 전 연인이 가해자인 사건이 전체의 54.1%, 가족 구성원이 12.8%였다고 분석했습니다. 이어 그는 "관계의 공식적 종료는 일상적 접촉을 줄일 수 있지만, 공동양육·금전적 의무·디지털 소통·가족 네트워크 또는 일상 이동에 관한 지식을 없애지 않을 수 있다"고 진단했습니다. 이별로 접근 통로가 사라지는 건 아니라는 것이지요.연구자는 이를 '관계적 근접성(relational proximity)'이라는 틀로 설명합니다. 즉 가해자의 위험성을 평가할 때 '이별 뒤에도 접촉 가능한가·스토킹하는가·피해자의 생활 동선을 아는가·집이나 직장에 접근 가능한가' 등을 종합적으로 봐야 한다는 것이 연구자의 결론입니다. 신고 및 보호 조치 후 가해자에게 어떤 접근 통로가 남아 있는지를 파악하는 게 중요할 텐데요. 대략적으로 떠오르는 접근권은 다음과 같습니다.한국에서도 유사한 문제의식 속에 제도 도입을 검토하고 있습니다. 원민경 성평등가족부 장관은 '사망검토제'를 도입하겠다는 입장을 밝힌 바 있는데요. 원 장관은 지난 6월 <서울신문>과의 인터뷰에서 "여성 살해 사건을 처음부터 다시 짚어보는 '사망검토제'를 도입하려 한다"라며 "젠더폭력 피해자가 사망에 이르기까지의 과정을 살펴보고 이를 토대로 제도와 정책을 바꾸는 방안을 검토하고 있다"고 말했습니다.두 달 후인 8월 28일 성평등가족부·경찰청은 '제1차 관계기관 합동 젠더폭력 대응 세미나'를 개최했고, 사망검토제가 다시 공식 의제로 올라왔습니다. 여성이 사망한 사건들을 역추적해 왜 사망할 수밖에 없었는지 제도의 허점을 들여다보고 보완하겠다는 것이 골자죠. 이때 꼭 톺아봐야 할 것이 '관계적 근접성'일 것으로 보입니다.튀르키예 연구가 한국의 사망검토 논의에 보태는 질문은 이것일 거 같습니다. 제도는 끝없이 촘촘해져야 합니다.