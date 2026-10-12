5살 손자와 언제든 시작할 수 있는 놀이

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"할머니~그건 내 사랑이잖아요!"

'할머니 사랑해요.'

큰사진보기 ▲사랑해그림 같은 아이의 글자 ⓒ 신혜솔 관련사진보기

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"할머니 이름을 여기에 써 주세요. 나도 할머니처럼 글씨 쓰고 싶어요."

"할머니, 편지 왔어요!"

큰사진보기 ▲로리의 우체통 ⓒ 신헤솔 관련사진보기

'사랑하는 손자, 로리야! 고마워'

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

책상 위에 쌓인 색종이를 정리하다가 손을 멈췄다. 다섯 살 손자 로리가 쓴 편지였다. 읽은 편지들을 한데 모으려던 참인데, 아이는 그것을 버리는 줄 알고 마음에 걸렸던 모양이다. 손에 든 종이를 다시 펼쳐보았다.이미 여러 번 받은 쪽지였다. 매번 반갑게 읽었지만, 읽고 나면 또 같은 쪽지들이 올라오니 책상엔 제법 로리의 편지들이 쌓여있다. 로리는 자기가 건넨 사랑을 어디에 두는지 지켜보고 있었다. 로리가 원하는 것은 벽에 붙여 놓는 것이다.이 편지들은 가족들 이름 쓰기에서 시작되었다. 어느 날 로리가 스케치북과 색연필을 가지고 내 앞으로 다가오더니 방긋 웃으면서 요청을 했다.내 이름을 적어주자 엄마와 아빠 이름도 부탁했다. 가족의 이름을 나란히 써주었더니 로리는 그것을 보고 따라 그렸다. 내 글씨와 자기 종이 사이로 눈길이 부지런히 오갔다. 그 모습이 진지했다. 자기 이름은 물건마다 붙어 있는 이름표를 보며 이미 익혔지만 문득 가족들의 이름이 쓰고 싶어졌나 보다. 아직 글자를 쓰는 모습은 그림을 그리는 것에 가깝다.동그라미를 그리고 선을 긋고, 꺾어서 이어 붙인다. 글자마다 크기와 간격이 다르지만 무엇을 쓰려고 했는지는 알아볼 수 있다. 종이를 넉넉하게 차지한 글씨를 보고 있으면 고쳐주기보다 사진으로 남겨두고 싶어진다. 그렇게 이름 쓰기를 하더니 요즘은 그림책 제목도 손가락으로 짚어본다. 알고 있는 글자를 찾고, 궁금한 글자는 물어온다. 자음과 모음을 순서대로 가르치지는 않았지만 아이에게 쓰고 싶은 말이 생길 때마다 써주었다.가족의 이름 옆에 '사랑해요'가 붙으면서 종이는 편지가 되었다.작게 접은 쪽지가 내 책상에 놓였다. 엄마와 아빠 책상에도 같은 내용의 편지가 도착했다. 색종이와 색연필만 있으면 언제든 시작할 수 있는 다섯살 아이의 놀이였다.여기에 블록이 한몫했다. 로리는 블록으로 우체통을 만들어 세우더니 그 안에 편지를 넣으며 놀았다. 늘 무언가를 쌓고 만들던 블록이 이번에는 글자를 담는 곳이 되었다. 스케치북에 쓰고 끝났다면 글씨 한 장이었을 것이다. 하지만 종이를 접어 우체통에 넣으니 그다음 할 일이 생겼다. 누군가 꺼내야 하고, 펼쳐 읽어야 했다. 가족의 이름은 누구에게 보내는 편지인지 알려주는 글이 되었고 '사랑해요'는 받는 사람이 읽어주기를 기다리는 문장이 되었다. 그렇게 행복한 우체국이 로리에게서 탄생했다.나는 로리가 글씨를 쓴 뒤에 그 글씨로 무엇을 하며 노는지 궁금했다. 아이는 쓰는 동안만 놀고 있는 게 아니었다. 종이를 고르고 접는 일, 색을 칠하고 우체통에 넣는 일, 편지가 왔다고 알리는 일까지 모두 이어져 있었다.받는 어른들도 놀이의 한 부분이었다. 쪽지를 펼치고 소리 내어 읽으면 로리는 자기 글씨가 다른 사람의 목소리로 돌아오는 것을 들으며 좋아했다. 자기가 읽을 수 있는 글자를 썼다는 것과, 하고 싶은 말이 가족에게 전해졌다는 것이 함께 확인되는 순간이기도 했다.편지는 날마다 늘어났다. 책상에 쌓이던 종이들이 벽에도 붙기 시작했다. 그림과 색칠한 종이, 접은 색종이 사이에 편지가 자리 잡았다. 크기도 색도 제각각인 종이들이 모이니 벽에 알록달록한 단풍나무가 서 있는 것 같다.치우려던 종이를 들고 "그건 내 사랑이라구요"라는 말을 다시 생각했다. 나는 편지를 잘 보관할 방법부터 고민했다. 로리는 편지를 계속 보내고 있었고, 나는 계속 받고 있었으니 말이다. 어쨌든, 오늘은 나도 블록 우체통에 편지를 넣어 본다.