김좌진 장군 군자금 모집책도… 청주 팔봉리는 '항일 성지'

큰사진보기 ▲팔봉리는 조각가 김복진을 비롯해 김천복, 김하진 지사 등 세 명의 독립운동가를 배출한 곳이다.여기에 만주 북로군정서(총사령관 김좌진 장군)의 핵심 군자금 모집책 김영진(金映鎭)?김세진(金世鎭) 지사도 팔봉리 출신이라는 사료도 새로이 확인됐다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1921년 5월15일 동아일보 보도 기사 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선총독부 대전지검공주지청 1922년 형사사건부 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 청주시 서원구 남이면 팔봉리는 1907년 정미의병부터 일제 말기 보안법 사건에 이르기까지 시대를 관통한 거대한 '항일 독립운동의 성지'였을까?팔봉리는 조각가 김복진을 비롯해 김천복, 김하진 지사 등 세 명의 독립운동가를 배출한 곳이다.여기에 만주 북로군정서(총사령관 김좌진 장군)의 핵심 군자금 모집책 김영진(金映鎭), 김세진(金世鎭) 지사도 팔봉리 출신이라는 사료도 새로이 확인됐다.독립운동사 연구 대가인 故 박걸순(충북대학교 사학과)교수는 과거 자신의 논문에서 김영진, 김세진 지사에 대해 김좌진 장군과 재종(再從=4촌)관계라고 특정했다.이런 사실이 최초로 조명되면서, 팔봉리를 '독립운동가 마을'로 지정하고 숨은 영웅들의 명예를 찾아주어야 한다는 목소리가 커지고 있다.7일 오후 2시 청주시의회 특별위원회실에서 박승찬 청주시의원, 김복진선양사업회, 독립운동가김천복추모사업회, 팔봉리협동조합의 공동 주최로 '팔봉리 독립운동사 발굴 및 기념사업 방향 정립을 위한 시민포럼'이 개최된다.좌장은 김병우 전 충북교육감이 맡았고, 지역 사학자와 지식인, 주민 대표들이 참여해 팔봉리 출신 독립운동가들의 삶을 재조명한다.이번 포럼은 단일 인물 기념을 넘어 '마을 단위'의 장기 지속적인 항일 역사를 추적한다는 점에서 학계와 지역 사회의 관심을 끌고 있다.팔봉리는 ▲1907년 군대 해산 후 의병을 조직하다 내란죄로 처벌받은 김천복 ▲조각가이자 사회운동가로 치안유지법 탄압을 받은 김복진 ▲일제 말기 보안법 위반 수형 기록이 남은 김하진 지사의 고향으로 이미 1차 사료가 명백히 확보된 상태다.이번 포럼을 통해 김좌진 장군과 친척관계로 북로군정서의 군자금 모집 조직인 '대한건국단'에 참여한 김영진(1922년 당시 39세), 김세진(金世鎭, 1921년 체포당 당시 37세) 지사가 팔봉리 출신이라 기재된 사료도 공개된다.故 박걸순 전 충북대 사학과 교수의 연구 자료와 당시 사법 기록에 따르면, 김영진, 김세진 지사는 청주군 남이면 팔봉리 출신으로 청산리 대첩의 영웅 김좌진 장군의 재종(再從, 사촌) 관계였다.1920년 전후 만주 독립군의 무기 구입을 위해 막대한 군자금이 필요했던 김좌진 장군은 친척인 김영진과 김세진 지사라는 강력한 혈연적 신뢰를 바탕으로 국내 자금 조달 네트워크를 구축했다.김영진, 김세진 지사는 1919년 음력 10월, 충남 논산의 동지 윤상기 집에서 비밀결사 '대한건국단(大韓建國團)'을 함께 조직하고 핵심 '모집원'으로 활동하며 경기·충청 일대의 부호들을 상대로 치열하게 독립군 군자금을 조달했다.1921년 4월 대한건국단원 이상설의 체포로 조직이 발각되자 경기도지역으로 피신하던 김세진 지사는 경기도 경찰부에 의해 전격 체포됐다.당시 동아일보(1921년 5월 15일 자)는 "피고들은 죽기를 각오하고 입을 다물어 대답을 안 하려 하므로 사건의 내용은 자못 오리무중"이라며 이들의 눈물겨운 묵비권을 보도했다.동아일보 기사에 따르면 김세진 지사는 일제의 혹독한 고문 속에서도 혀를 깨물며 단 한 마디도 발설하지 않아 조직의 비밀과 동지들을 지켜냈다.또 김세진 지사에 대해 청주시 남이면 팔봉리에 거주하고 있다고 명시했다.반면 1920년 4월 19일 조선총독부 대전지검공주지청 형사사건부 기록에는 주소지가 '충남 논산군 광석면 신당리'로 기재됐다.당시 김세진 지사는 군자금 모집활동과 관련해 '강도예비 횡령'죄로 기소됐지만 '증거불충분'으로 불기소 처분을 받았다.김영진 지사의 경우 1922년 4월 19일 조선총독부 대전지검공주지청의 형사사건부 기록에는 주소지가 '충북 청주군 남이면 팔봉리 293번지'로 기재됐다.이 주소지는 조각가이자 독립운동가였던 김복진 선생의 주소지이기도 하다.당시 김 지사는 재판에서 총포화약류취체령 위반과 강도, 공갈 혐의로 징역 10년을 언도받았다.이번 포럼에서 주민들이 직접 잊힌 영웅들을 찾아내고 전문가들과 검증해 나가는 '주민 주도형 발굴'의 중요성이 강조될 예정이다.청주시에는 이미 '청주시 독립운동 기념사업 지원 조례(2025년 개정)'가 시행 중인 만큼, 이를 법적 기반 삼아 팔봉리 일대를 역사광장과 기록벽, 독립운동사길이 연결된 국내 유일의 '세대별 항일 역사 교육·기억 공간'으로 확장해야 한다는 청사진이 제시된다.박승찬 청주시의원은 "시설 먼저 짓는 전시성 사업이 아니라 원사료 중심의 철저한 조사와 검증을 바탕으로 마을 전체를 역사 현장으로 만들 것"이라며 "잊힌 청주의 영웅 김세진 지사를 비롯해 팔봉리의 장기지속적 항일 역사를 온전히 복원하는 데 시의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.