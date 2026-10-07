이재승 교수 "'제주4.3사건'을 '제주4.3항쟁'으로 정명해야"

큰사진보기 ▲기념촬영제주4·3특별법 개정을 위한 제4차 공동토론회에서 기념촬영을 하는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

"제주4·3의 정명(正名)은 당대 제주도민들이 분단과 단독정부 수립에 맞서 민족자결권을 행사하고자 했던 정당한 항쟁의 역사적 가치를 바로 세우는 일입니다."

큰사진보기 ▲이재승주제 발표를 하는 이재승 건국대학교 법학전문대학원 교수 ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲양성주주제 발표를 하는 양성주 제주4·3희생자유족회 상임부회장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲김창범개회사를 하는 김창범 제주4·3희생자유족회장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲김한규인사말을 하는 김한규 의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲문대림인사말을 하는 문대림 의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲김성범인사말을 하는 김성범 의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲정춘생인사말을 하는 정춘생 의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲토론회제주4·3특별법 개정을 위한 제4차 공동토론회를 갖는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

미완의 과제로 남아있는 제주4·3의 완전한 정의와 법적·제도적 완성을 모색하기 위해 국회와 지자체, 시민사회가 한자리에 모였다. 6일 서울 여의도 국회의원회관에서 '제주4·3특별법 개정을 위한 제4차 공동토론회'가 성황리에 개최됐다.이번 토론회는 제주특별자치도, 제주도의회, 제주도교육청, 김한규·문대림·김성범·정춘생 국회의원, 제주4·3기관·단체 연석회의가 공동 주최하고 제주4·3희생자유족회, 제주4·3평화재단, 제주4·3범국민위원회, 제주4·3기념사업위원회가 공동 주관하여 마련됐다.제주4·3은 그동안 특별법 제정과 전부개정을 통해 진상조사, 국가 차원의 공식 사과, 희생자 보상금 지급, 수형인에 대한 직권재심 무죄 판결 등 괄목할 만한 성과를 거두며 한국 현대사 과거사 해결의 세계적 모범으로 평가받아 왔다. 그러나 현행 법률상의 '사건'이라는 중성적 명칭과 '소요사태'라는 낙인, 남로당 핵심 간부 등에 대한 희생자 배제 조항, 끊이지 않는 극우 세력의 역사 왜곡·폄훼 문제 등은 여전히 완결성 있는 해결을 막는 벽으로 남아있다.이날 첫 번째 주제발표자로 나선 이재승 건국대학교 법학전문대학원 교수는 '제주4·3특별법의 개정방향'이라는 발표를 통해, 22대 국회에서 김한규·정춘생·문대림·위성곤 의원이 각각 발의한 개정안을 종합적으로 분석하며 9가지 핵심 쟁점을 제시했다.이 교수가 꼽은 9대 쟁점은 ▲제주4·3사건에 대한 정명(正名)과 정의(定義) ▲피해범주 확대 및 피해자 범위 확장 ▲희생자 배제 문제 ▲직권재심 확대 ▲왜곡·비방죄 신설 ▲가해자 상훈 박탈 ▲의료복지재단 설립 ▲유족회 지원 ▲유족의 의료정보 제공 등이다.특히 이 교수는 4·3의 '정명' 문제에 중점을 두었다. 이 교수는 "현행 특별법이 1947년 3·1절 발포사건을 단순한 시간적 기점으로만 다루어 당시 도민들이 열망했던 독립과 민족자결권을 삭제하고, 4·3 봉기를 '소요사태'로 규정해 범죄적 낙인을 부여했다"고 날카롭게 지적했다. 또한 "재래식 무기를 든 인민유격대를 거대한 무장세력으로 과장하는 '무력충돌'이라는 용어는 국가폭력과 초토화 작전을 정당화하는 논리로 작용해 왔다"고 평가했다.이 교수는 "국제법적·역사적 관점에서 볼 때 제주4·3은 미군정과 패권국가의 분단 정책에 맞서 민족자결권을 지키려 했던 저항이자 민중항쟁의 성격을 띤다"며 "피해자의 관점에만 머무르는 '제노사이드'나 중성적인 '사건'을 넘어, 원인과 대의에 입각하여 '제주4·3항쟁'으로 정명하는 것이 역사적 진실과 명예회복에 부합한다"고 강조했다.아울러 이 교수는 2001년 헌법재판소가 남로당 간부나 무장봉기 적극 가담자를 희생자에서 일괄 배제토록 한 결정에 대해 "어떻게 죽었는지, 어째서 봉기했는지에 관심 없이 오로지 봉기 사실에만 집착한 외눈박이 헌법교리이자 과거사 판결의 퇴행"이라며 "국가폭력 진압 과정에서의 불법적 학살 피해자는 이념적 전력과 상관없이 희생자로 인정받아야 한다"고 주장했다.4·3 왜곡·비방 행위에 대해서는 "독자적인 처벌 규정을 신설하거나 일반형법 차원에서 공공질서 범죄로 엄단하고, 인터넷 유포에 대한 신속한 자율규제 및 삭제 조치가 병행되어야 한다"고 제안했다.이어 두 번째 발표를 맡은 양성주 제주4·3희생자유족회 상임부회장은 '4·3유족이 바라본 4·3특별법 개정 과제'라는 주제로 발표하면서 "희생자를 결정함에 있어 예외자가 없어야 진정한 화해와 화합을 위한 기초가 마련된다"고 희생자 제외에 반대했다.양 부회장은 "유죄 판결 기록이 없다 하더라도 경찰서나 형무소 수감 기록이 있는 이들까지 희생자로 널리 인정받아야 진정한 화해와 상생의 기틀이 마련된다"며 "다가오는 제주4·3 제80주년을 맞아 특별법 제2조의 '정의' 조항을 개정하여 더 이상 '사건'이 아닌 올바른 이름으로 호명되어야 한다"고 목소리를 높였다.그러면서 양 부회장은"이재명 대통령이 4·3 유족들과의 만남을 통해 약속한 사항인 국가폭력에 대한 공소시효 폐지, 4·3 명예훼손에 대한 처벌, 4·3 아카이브기록관 건립, 4·3유족회 지원 근거 마련, 유해 신원 확인, 4·3공적 서훈 취소 뿐만 아니라, 희생자가족에 대해 피해구제조치 등 우선적으로 논의되기를 기대한다"고 강조했다.이날 토론회에 참석하거나 서면 축사를 보낸 주요 인사들과 제주 지역 국회의원들은 22대 국회 내 특별법 개정안의 신속한 통과를 다짐했다.김창범 제주4·3희생자유족회장은 개회사를 통해 "4·3특별법 전부개정 이후 많은 성과가 있었으나 정의 조항의 명확화와 4·3 왜곡 처벌 규정 신설 등 시급한 과제들이 여전히 국회 문턱을 넘지 못하고 있다"며 "희생자와 유족의 가슴에 못을 박는 왜곡 행위를 엄단하고, 80주년 이전에 반드시 법 개정이 결실을 맺을 수 있도록 힘을 모아달라"고 강력히 촉구했다.위성곤 제주특별자치도지사(변영근 자치행정국장 대독)는 축사에서 "단 한 분의 희생자와 유족도 소외되지 않도록 입증 책임을 합리적으로 완화하고 보상의 사각지대를 해소해야 한다"며 "제주도는 정부와 국회를 적극 설득해 특별법 개정이 실질적인 결실로 이어지도록 끝까지 책임을 다하겠다"고 밝혔다.김한규 의원(더불어민주당, 제주시을)은 인사말을 통해 "지난 5월 4·3유족회 등 관련 단체 지원 근거를 마련하고 입양신고 특례 신청권자를 확대하는 개정안을 대표발의했다"며 "법안의 큰 원칙을 바로 세우는 정명 논의와 함께 유족들이 현장에서 겪는 사각지대 고통을 해결하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.문대림 의원(더불어민주당, 제주시갑)은 "4·3 단체의 안정적 운영 지원을 위한 특별법 개정안과 함께 잘못된 국가유공자 지정 및 서훈을 바로잡는 '박진경 금지 3법'을 대표발의했다"며 "이재명 정부 구상과 연계해 유족들의 명예회복과 완전한 해결을 입법과 예산으로 든든히 뒷받침하겠다"고 강조했다.김성범 의원(더불어민주당, 서귀포시)은 "4·3에 대한 정의를 명확히 하고 역사 왜곡과 허위사실 유포로부터 유족을 보호할 제도적 장치가 절실하다"며 "4·3이 대한민국의 당당한 역사로 자리 잡고 화해와 상생의 정신이 미래 세대에 전승되도록 여야를 넘어 힘을 모으겠다"고 약속했다.정춘생 의원(조국혁신당 사무총장, 비례대표)은 "22대 국회 1호 법안으로 '소요사태' 표현 삭제와 역사 왜곡 처벌을 골자로 한 4·3특별법 개정안을 발의했으나 아직 상임위에 계류 중인 것은 국회의 직무유기"라며 "토론회에서 모인 지혜를 바탕으로 실질적인 법 개정이 조속히 이뤄지도록 앞장서겠다"고 목소리를 높였다.또한 하성용 제주도의회 운영위원장은 "미군정 책임 규명과 유족 인정 범위 확대 등 남아있는 미완의 과제를 풀기 위해 도민과 함께하겠다"고 전했으며, 고의숙 제주도교육감은 서면 인사말을 통해 "법과 제도가 정의를 세운다면 교육은 그 뜻을 미래로 잇는 힘인 만큼, 4·3을 민주시민교육의 중심에 두고 아이들에게 평화와 인권의 가치를 가르치겠다"고 다짐했다.이어진 지정 토론에서는 임문철 제주4·3평화재단 이사장이 좌장을 맡아 깊이 있는 논의가 전개됐다.이상희 변호사(제주4·3위원회 위원)는 "부마항쟁, 5·18, 여순사건 등 타 과거사법은 사건의 배경과 국가 폭력에 대한 저항성을 명시하고 있다"며 "4·3 역시 소요사태라는 표현을 지우고 경찰 발포와 탄압, 분단 반대에 대한 역사적 맥락을 반영해야 한다"고 지적했다. 이어 그리스가 입법을 통해 과거 좌파 저항 운동가들에 대한 사법적 낙인을 지우고 국가 정통성 안으로 포섭한 사례를 들며 배제 없는 희생자 구제를 강조했다.김동현 전 제주민예총 이사장은 정치적 시한을 제시하며 절박함을 호소했다. 김 전 이사장은 "2028년 총선 정국과 정치 지형을 고려할 때 4·3특별법 개정의 실질적 마지노선은 2027년"이라며 "현재 작성 중인 추가진상조사보고서 최종 권고안에 정명과 정의 개정 필요성을 명시하고, 이를 중앙위원회가 의결하도록 만들어 강력한 도의적·논리적 근거를 확보해야 한다"고 제안했다.또한 김 전 이사장은 "4·3이야말로 해방 공간에서 주권자로서 새로운 나라를 만들고자 했던 민주주의의 원형"이라며 "역사 부정주의자들의 준동에 맞서 5·18과 마찬가지로 4·3 정신 역시 대한민국 헌법 전문에 수록하기 위한 정면 질문을 던져야 한다"고 강조해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.참석자들은 토론을 마무리하며 오는 2028년 제주4·3 제80주년을 앞두고, '사건'이라는 유예된 이름을 넘어 온전한 역사적 평가와 명예회복이 담긴 특별법 개정안을 반드시 완수하겠다고 다짐했다.