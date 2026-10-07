존엄한 마무리, 잘 살아갈 수 있는 도시에서 시작된다

큰사진보기 ▲2025년 노인의 날 기념해 수지보건소에서 열린 ‘어르신 작품 전시회’ ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲2011년 진행된 용인시민대학 웰다잉 학습코디 양성과 수료식 모습(사진출처 용인시 홈페이지) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2025년 용인시가 진행한 찾아가는 주거복지상담소 사업. 이를 통해 용인시는 60세 이상 용인시민에게 웰다잉 등에 대한 이해를 공유했다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

삶의 마지막까지 자기 뜻을 존중받고 필요한 돌봄을 받으며 살아갈 수 있는가. 노인의 날을 맞아 용인시의 웰다잉 사업과 노인복지 자료를 함께 살펴보면 이 질문은 죽음을 준비하는 개인의 문제에서 노년의 일상을 지탱하는 지역사회의 과제로 이어진다. 삶을 돌아보는 교육과 함께 건강·주거·관계·사회참여를 뒷받침할 기반을 갖추는 일이 중요하다.웰다잉은 존엄하게 삶을 마무리하는 준비와 과정을 뜻한다. 용인시가 2022년 인생노트 사업을 안내하며 제시한 설명도 일상에서 죽음을 성찰하고 준비하면서 현재를 소중히 살아가는 과정 전반을 담고 있다. 생의 끝을 생각하는 일이 남은 시간을 어떻게 살아갈지 돌아보는 계기가 된다는 의미다.이 관점에서 건강한 노후와 웰다잉은 연결된다. 건강할 때 원하는 활동을 이어가고 몸이 약해지면 필요한 지원을 받으며 자신의 뜻을 표현할 수 있어야 한다. 질병이나 장애가 있는 사람도 같은 존엄을 누릴 수 있도록 하는 것이 핵심이다. 웰다잉을 건강한 사람만의 준비로 좁혀서는 안 되는 이유다.용인시가 고령화 시대 흐름으로 자리잡은 2010년부터 용인시도 웰다잉을 행정에 적용하기 시작했다. 용인시민대학 웰다잉 학습코디 양성과를 시작으로 최근에 진행한 용인시 인생노트 사업은 웰다잉이 어떤 내용을 담을 수 있는지 보여준다. 2022년 계획에는 감사일기 쓰기, 사진으로 인생의 흐름 돌아보기, 하고 싶은 일 목록을 작성하고 실행하기, 가족에게 편지 쓰기 등이 포함됐다. 장례식장을 찾은 사람들에게 남기고 싶은 마음을 생각하는 시간과 앞으로의 삶을 돌아보는 과정도 마련했다.죽음 이후의 절차에 더해 살아온 시간을 정리하고 현재의 관계와 남은 삶을 생각하도록 구성한 것이다. 2026년 사업도 이 같은 접근을 담았다. 60세 이상을 대상으로 웰다잉의 이해와 장례문화·유언장 작성법 등을 다루는 교육, 지나온 삶을 기록하고 남은 생애를 계획하는 자서전 작성 프로그램으로 나눠 추진한다고 밝혔다. 경로당 등 노인이 이용하는 시설을 찾아가는 교육도 계획했다.용인이 제시한 웰다잉의 내용은 삶의 기록과 관계 정리, 남은 시간의 계획을 아우른다. 여기서 지역복지의 질문이 더해진다. 노인이 생각한 삶을 실제로 이어가려면 어떤 지원이 필요한가. 교육에서 자기 뜻을 정리하더라도 생활과 돌봄을 뒷받침할 여건이 함께 갖춰져야 한다.웰다잉의 또 다른 축은 자기결정권이다. 삶의 마지막에 어떤 의료를 받을지 충분히 설명 듣고 자신의 뜻을 밝힐 수 있어야 한다. 이를 뒷받침하는 제도 중 하나가 사전연명의료의향서다.국립연명의료관리기관에 따르면 19세 이상은 향후 임종과정에 대비해 연명의료와 호스피스에 관한 의향을 문서로 남길 수 있다. 지정 등록기관에서 설명을 듣고 작성·등록해야 하며 언제든 변경하거나 철회할 수 있다. 실제 이행에는 법이 정한 임종과정 판단과 의사 확인 절차가 필요하다.연명의료 중단을 선택해도 통증 완화를 위한 의료행위와 영양분·물 공급, 산소의 단순 공급은 유지해야 한다. 자신의 결정을 존중받는 일과 필요한 돌봄을 받는 일이 함께 보장돼야 한다는 뜻이다.고통을 줄이는 지원 역시 삶의 마무리를 준비하는 중요한 기반이다. 세계보건기구(WHO)는 완화의료를 생명을 위협하는 질환을 겪는 환자와 가족의 삶의 질을 높이는 접근으로 설명한다. 통증 등 신체적 문제뿐 아니라 심리사회적 고통과 삶의 의미에 관한 어려움도 다룬다. 질병관리청도 전문팀의 통합적인 돌봄과 사별 가족 지원을 설명한다.이를 지역복지와 연결하면 웰다잉은 의향서 한 장이나 교육 참여만으로 완성되는 일이 아니다. 충분한 상담과 의사소통, 상태에 맞는 전문서비스, 가족의 돌봄 부담과 상실을 살펴줄 지원이 함께 필요하다. 일상 돌봄과 생애 말기 전문돌봄은 대상과 내용이 다르지만 필요한 시점에 연결될 수 있어야 한다.용인의 노인복지 수치는 웰다잉의 성과를 직접 보여주는 지표는 아니다. 그러나 노인이 자신의 일상과 선택을 유지하는 데 어떤 지원이 필요한지 분석할 근거가 된다.2025년 용인시 사회조사에서 시민이 생각하는 노인의 가장 심각한 문제는 경제문제 45.3%, 외로움·소외감 21.0%, 건강문제 20.2% 순이었다. 노인만의 직접 경험을 조사한 결과는 아니지만 시민이 바라보는 노년의 어려움이 경제·관계·건강에 걸쳐 있음을 보여준다.웰다잉 관점에서 보면 이 세 영역은 남은 삶을 선택하고 준비할 생활조건과 연결된다. 경제적 지원은 일상을 유지할 기반이며 관계망은 자신의 이야기를 나누고 도움을 요청할 통로다. 건강과 돌봄 지원은 몸이 약해졌을 때 생활과 의사 표현을 이어갈 여건이다. 수치를 죽음에 대한 불안으로 해석할 수는 없지만 웰다잉을 일상 복지와 함께 다뤄야 할 근거로 읽을 수 있다.같은 조사에서 노인복지사업 확대를 우선 정책으로 선택한 응답자들은 필요한 서비스로 가사서비스 21.3%, 취업알선 17.8%, 간병·목욕서비스 15.9% 등을 꼽았다. 생활을 돕는 돌봄과 경제활동 지원이 함께 요구된 것이다. 남은 삶을 준비하는 정책도 노인의 자립과 참여를 지원하면서 일상생활이 어려워진 사람을 돌보는 두 역할을 함께 가져야 한다.2023년 말 복지 통계에서는 신청 당시 65세 이상인 장기요양보험 인정자가 1만6500명이었다. 같은 시점의 연령별 장애인 등록 비율은 65~69세 7.2%, 85세 이상 21.8%였다. 두 지표는 서로 다르며 생애 말기 환자 규모를 뜻하지 않는다. 다만 몸의 기능이 약해진 노인이 생활과 선택권을 유지하도록 돕는 지원이 노인복지의 중요한 부분임을 보여준다.주거복지는 웰다잉을 일상과 연결해 볼 수 있는 영역이다. 거주할 공간과 필요한 생활 지원이 마련돼야 남은 삶을 어디에서 어떻게 보낼지 생각하는 선택도 뒷받침할 수 있다.관계를 이어갈 공간도 중요하다. 첨부 복지 통계에 따르면 2023년 말 용인의 노인 여가복지시설은 복지관 3곳, 경로당 871곳, 노인교실 2곳 등 876곳이었다. 이 수치는 지역에 마련된 활동 거점을 보여주지만 시설이 충분한지, 고립을 얼마나 줄였는지까지 판단할 근거는 아니다.웰다잉 관점에서 점검할 부분은 이런 공간에서 노인이 사람을 만나고 자신의 이야기를 나누며 필요한 상담으로 연결될 수 있는지다. 인생노트의 가족 편지와 삶의 기록이 개인의 관계를 돌아보는 과정이라면 지역의 활동 공간과 상담 체계는 그 관계와 생활을 지탱할 공적 기반이 될 수 있다.2026년 8월 말 용인의 65세 이상 인구는 내국인 기준 19만2800명이다. 65~74세는 11만200명, 75세 이상은 8만2600명으로 노년 안에도 넓은 나이 폭이 있다. 나이만으로 건강과 활동 능력을 구분할 수는 없지만 한 종류의 서비스로 모든 노인의 요구를 충족하기 어렵다는 점을 보여준다.노인의 활동 범위도 특정 시설 안에 머물지 않는다. 전국 비교자료인 보건복지부의 2023년 노인실태조사에서는 2020년보다 친목단체와 동호회 참여율이 높아졌다. 용인의 2023년 하반기 65세 이상 취업자도 통계청 지역별 고용조사를 정리한 첨부 자료에서 4만5300명으로 나타났다. 노인은 돌봄을 받는 주민인 동시에 일하고 배우며 지역의 관계를 만드는 주민이다.WHO의 고령친화도시 기준은 교통·주거·야외 공간과 건물, 사회참여·고용, 정보 접근, 지역사회 지원과 보건서비스 등을 함께 다룬다. 용인과 같은 대도시의 노인복지도 의료·요양시설에 더해 안전하게 이동하고 활동할 환경, 생활권 안의 상담과 돌봄, 배움과 일자리의 기회를 함께 살펴야 한다.특히 2026년 8월 말 고령인구 비율은 백암면 38.1%, 원삼면 33.6%인 반면 노인 수는 기흥구가 7만 6900명으로 가장 많았다. 고령인구 비율이 높은 지역의 접근성과 노인 수가 많은 지역의 서비스 수용 여건을 함께 점검할 필요가 있다. 이 수치만으로 특정 지역의 시설 부족을 단정할 수는 없다.용인의 웰다잉 과제는 삶을 돌아보는 교육을 일상의 복지 기반과 연결하는 데 있다. 활동을 이어갈 때는 참여를 지원하고 몸이 약해지면 생활과 의료를 돌보며 삶의 마지막에는 자신의 뜻을 존중받을 수 있어야 한다. 잘 살아갈 수 있는 도시의 조건을 갖추는 일이 존엄한 마무리를 뒷받침하는 지역사회의 역할이다.