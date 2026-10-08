수백조 원 나눠 내는 일본 시민들... 한국도 '승인 직전'

큰사진보기 ▲8월 4일 최원호 원자력안전위원장이 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 부처 업무보고에서 보고하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲"세계 최대의 원전 밀집 지역"부산 기장군 장안읍에 있는 고리원자력발전소 1호기 2호기, 3호기, 4호기. ⓒ 김보성 관련사진보기

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 9월 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 송전망 건설 수용성 제고 방안 발표 브리핑을 하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

2011년 3월 11일, 동일본 지진과 쓰나미가 후쿠시마 제1원전을 덮쳤다. 외부 전원이 끊기고 비상 디젤발전기까지 잠기면서 1~3호기에서 노심용융이 일어났고, 1·3·4호기 원자로 건물에서 수소폭발이 잇따랐다.일본에는 방사성물질의 확산 경로를 예측하는 SPEEDI라는 시스템이 있었다. 사고 직후부터 예측 결과가 나왔지만, 정작 주민들에게는 전달되지 않았다. 나미에 주민들은 바람이 다른 쪽으로 불 것이라 믿고 쓰시마 지역으로 대피했다. 그곳은 방사성 구름이 지나는 길목이었다. 방사성물질은 3월 15일과 21일 무렵 바람과 비를 타고 수도권까지 내려와 도쿄와 주변 곳곳에 오염 핫스팟을 남겼다. 예측은 서류 속에만 있었을 뿐, 주민들에게는 닿지 않았다.후쿠시마의 교훈은 분명하다. 사고에 대한 대비와 예측에는 한계가 있고, 그 한계의 대가는 고스란히 주민들이 치른다. 그래서 방사선 위험 앞에서는 가장 보수적인 기준을 적용해야 한다. 그러나 지금 원자력안전위원회(원안위)와 정부의 원전 행정은 그 반대로 가고 있다.지난 9월 30일 원안위는 고리 3·4호기와 한빛 1·2호기 사고관리계획서 승인안을 단일 안건으로 올려 종일 심의했다. 9월 11일에 이은 두 번째 심의였지만 결론은 나지 않았다. 안건지에는 승인일이 이미 '2026. 9. 30.'로 적혀 있었다. 승인을 전제로 한 안건이었지만, 종일 이어진 질의는 이 계획서가 아직 통과될 준비가 되지 않았음을 보여줬다.가장 큰 구멍은 다수호기 동시사고다. 사고관리계획서는 후쿠시마 이후 국민적 요구와 국회 입법으로 만들어진 제도다. 원안위 작성방법 고시 제11조도 극한재해 영향을 평가할 때 동일 부지 다수 호기의 동시 영향 가능성을 고려하라고 정한다.그러나 한국원자력안전기술원(KINS)은 자연재해에서는 전 호기의 전원 상실을 가정했다면서도, 여러 호기에서 동시에 방출될 때의 피폭선량 평가는 하지 않았다고 밝혔다. 항공기 충돌 같은 의도적 재해는 한 호기만 손상된다고 가정했다. 고리 3·4호기의 세슘-137 대량방출 빈도는 호기 하나만으로 목표치의 80%를 넘지만 부지 전체 위험도는 제시되지 않았다. 후쿠시마 이후 만든 제도가 정작 후쿠시마 같은 사고는 평가하지 않은 것이다.사고 가정은 들쭉날쭉했다. 수소 폭발 위험을 따질 때는 핵연료 피복재가 100% 반응하고, 수소를 없애는 설비(수소재결합기)는 성능의 75%만 낸다고 보수적으로 가정했다. 그런데 주민이 얼마나 피폭되는지를 가르는 방사성물질 확산 계산에는 '평범한 날씨'(50백분위)를 넣었다.다른 원안위 고시는 사고를 평가할 때 방사성물질이 잘 흩어지지 않는 '나쁜 날씨'(95백분위)를 쓴다. 원안위 위원은 고리 기상탑 5년 자료를 근거로, 이보다 나쁜 기상도 약 0.08%, 1년에 7시간꼴로 실제 나타났다고 확인했다. 수백만 년에 한 번 일어날 사고까지 따지면서 해마다 찾아오는 날씨는 빼놓은 것이다. 이날 회의에서 95백분위를 적용하면 허용기준 250mSv를 넘지 않느냐는 질문에 수치로 된 답은 끝내 나오지 않았다.계산과 해명도 흔들렸다. 중형냉각재상실사고(MLOCA), 즉 중간 크기 배관이 깨져 냉각수가 새는 사고의 피폭선량 값이 이상하다는 전문위원 지적이 나온 뒤에야 다시 확인하는 과정에서 입력값 오류가 발견돼 결과가 수정됐다. 한수원의 품질관리도, KINS의 심사도 먼저 걸러내지 못한 오류다. 해외 기준을 어디까지 빌려 썼는지도 오락가락했다.KINS는 설계기준사고를 다루는 미국 규제지침 RG 1.183에서 "수치 네 가지만" 가져왔다고 했다. 원안위 위원이 심사보고서의 핵종 선정과 누설 평가 방법 대목을 짚자, 방법론도 "두세 가지 더" 참조했다고 말을 바꿨다. KINS 부원장은 오해를 불러일으킨 측면이 있다고 인정했다. 필요한 대목만 골라 쓰고, 무엇을 가져왔는지조차 말이 바뀐다면 그것은 기준이 아니라 편의다.기준도 불투명하다. 허용기준 250mSv는 2019년 계획서 제출 당시 KINS 지침에만 있다가 올해 1월에야 고시에 올랐다. 원안위는 올해 KINS 지침 일부가 법령 근거 없이 인허가 기준으로 쓰였다고 스스로 보고했다. 계획서에는 평가기준일(cut-off date)도 없다. 7년 심사 동안 어떤 기준을 언제부터 적용했는지조차 분명하지 않다.고리 3·4호기는 노심용융물이 원자로공동으로 떨어질 때에 대비해 약 20cm 두께의 희생부재를 설치한다. 보수적으로 계산했다는 측면 침식 깊이는 약 18cm로, 여유는 2cm 남짓이다. 실제 원자로 규모의 실증 결과도 아니다. 공동에 물을 채우는 전략을 세우고도 수위를 직접 재는 계측기는 없다. 물이 부족하면 노심용융물-콘크리트 반응(MCCI)이, 초기에 너무 깊으면 증기폭발이 문제인데, 수위는 190톤이면 약 3m라는 식의 계산표로 추정한다. 한 위원은 이를 "긍정적인 희망 회로"라고 불렀다. 사용후핵연료저장조 수위계는 레이더식으로 바꾸면서 공동에는 두지 않았다. 지금 상태로는 계획서대로의 사고관리를 수행할 수 없다는 답변까지 나왔다.먼저 승인된 원전의 훈련도 마찬가지다. 새울 1·2호기는 첫 훈련에서 발전차 케이블 설치 인원을 6명에서 10명으로 늘려야 했다. 새울 3호기에서는 약 135kg의 펌프를 사람이 옮기기 어렵다는 사실이 드러났다. 방사선비상 때 소개(대피) 대상이던 협력업체 직원은 긴급작업 동의서를 받고 현장에 남게 됐다. 사고 대응의 위험을 하청 노동자에게 넘기는 구조다.같은 노형이라도 운전 이력과 설비 노화, 부지 조건은 저마다 다르다. 지진 PSA(확률론적 안전성평가)는 부지 특성을 반영했다고 답했다. 그런데도 인력과 시간이 모자라 7년을 끌던 심사가 이제는 네 기를 묶어 처리하는 속도전이 됐다. 이유는 회의장에서 나왔다. 최원호 위원장은 이곳이 "과학기술적 논의를 하는 자리가 아니라 규제 행정을 하는 곳"이라며 표결을 요구했고, 한 위원은 계획서가 통과되지 않으면 수명연장에 지장이 생겨 국민경제적 손실이 크다고 했다. 사고관리계획서가 수명연장 일정표 위에 올라 있음을 원안위 스스로 밝힌 셈이다.그 일정표를 떠미는 것은 전력수요 전망이다. 정부는 지난 4월 제12차 전력수급기본계획(전기본) 토론회에서 2040년 전력수요 전망을 내놨다. 넉 달 뒤인 8월, 다시 계산한 전망에서는 연간 전력소비량이 190TWh 늘어 있었다. 2024년 서울시가 1년 동안 쓴 전력(약 50.35TWh)의 3년 9개월치다. 공장이 갑자기 돌아간 것도, 인구가 급증한 것도 아니다. 전기는 종이 위에서 늘었다.숫자를 바꾼 것은 정부가 6월 29일 발표한 '3대 메가프로젝트'였다. 반도체 클러스터와 AI 데이터센터에 필요하다는 전력을 기업 투자계획 그대로 얹었다. 첨단산업 추가 수요는 24.6GW, 데이터센터는 4월 전망의 약 3배인 11.9GW가 됐다. 실제로 생길 수요인지, 기업 희망의 총합인지 구분하기 어렵다. 정부는 이 전망 위에서 신규 원전 공론화를 진행하고, 12월 전기본 정부안을 내놓는다.10월 6일 국정감사에서 김성환 기후에너지환경부 장관은 데이터센터 수요가 "과잉 추계된 측면이 없지 않다"고 인정했다. 입지와 규모가 사업자 판단에 따라 바뀌는 불확실한 수요인 데다, 정부가 가정한 2040년 데이터센터 에너지효율지수(PUE) 1.64는 현재 세계 평균 1.58보다도 높다. 15년 뒤 국내 데이터센터가 지금의 세계 평균보다 전기를 더 쓴다는 가정이다.이렇게 부풀린 수요는 전력이 모자란다는 논리가 되고, 그 논리는 노후원전 수명연장과 신규원전을 요구한다. 지난해 고리 2호기 계속운전 허가 이후 수명연장 절차는 줄지어 있다. 장관이 과잉 추계 가능성을 인정했는데도 그 수요를 전제로 한 원전 시간표는 그대로다. 대가는 송전탑이 지나는 마을과 노후원전 곁 주민들이 먼저 치른다.원안위가 존재하는 이유는 방사선 재해로부터 국민을 지키는 데 있다. 정부가 가동을 원하더라도 안전 근거가 부족하면 보류하고 불허할 수 있어야 독립 규제기관이다. 원안위는 다수호기 동시사고 평가 결과, 대기확산 가정별 민감도, 계산 오류의 전수 재검증 결과, 해외 지침과 기술기준의 적용 이력, 선행 원전 훈련 개선사항과 협력업체 노동자 방호 대책을 공개해야 한다. 쟁점이 풀리기 전에는 표결해서는 안 된다.정부는 제12차 전기본 수요를 다시 산정해야 한다. 불확실한 데이터센터 수요는 반도체 팹과 분리해 다루고, PUE(전력효율지수) 가정도 바로잡아야 한다. 검증되지 않은 수요로 수명연장과 신규원전을 기정사실화해서는 안 된다.후쿠시마는 15년이 지난 지금도 끝나지 않았다. 1~3호기에는 녹아내린 핵연료 잔해가 약 880톤 남아 있지만, 시험 회수조차 여러 차례 미뤄졌다. 2041~2051년 폐로 완료 목표는 기술적으로 어렵다는 지적이 많다. 오염수는 30년에 걸쳐 바다로 흘려보내야 하고, 제염 과정에서 나온 흙 약 1400만㎥(도쿄돔 11개 분량)는 2045년까지 후쿠시마현 밖으로 옮겨야 하지만 받아줄 곳이 없다.사고 당시 18세 이하였던 주민 300여 명이 갑상선암 확진 또는 의심 판정을 받았고, 피폭과의 인과관계를 다투는 소송이 진행 중이다. 일본 정부가 추산한 사고 처리 비용만 20조 엔이 넘고, 민간 연구기관은 최대 80조 엔까지 내다본다. 그 비용은 전기요금과 세금으로 일본 시민들이 나눠 지고 있다. 안전을 미룬 대가는 사고를 낸 세대에서 끝나지 않는다. 현세대와 미래 세대가 함께 짊어질 무거운 짐으로 남는다.두 차례 종일 이어진 심의에서 결론이 나지 않은 것은 시간이 아니라 답이 부족해서다. 2019년 계획서 제출 이후 7년을 기다린 국민에게 필요한 것은 속전속결 승인이 아니라 독립적인 검증이다. 후쿠시마에서 예측 정보는 있었지만 주민을 지키는 데 쓰이지 않았다. 부풀린 수요가 훗날 꺼진다면, 그 수요에 맞춰 서둘러 승인한 노후원전의 위험은 누가 되돌릴 수 있는가.