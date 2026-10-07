돗자리·텐트 1천원…광주 서구 '천원 피크닉' 뜬다

큰사진보기 ▲광주광역시 서구청사. ⓒ 광주광역시 서구청 관련사진보기

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전남광주통합특별시 서구는 "가을 나들이에 나선 주민들을 위해 '천원 피크닉'을 선보인다"고 7일 밝혔다.서구의 '천원 정책' 중 하나인 '천원 피크닉'은 돗자리와 텐트, 테이블, 놀이용품 등 필요한 물품을 1000원에 빌려주는 서비스다.10월 10일 상무시민공원 피크닉장, 17일 영산강자전거안내센터 인근 서창억새축제장, 24일 풍암생활체육공원 책축제장을 찾는 주민들이 토요일 낮 12시부터 오후 5시30분까지 이용할 수 있다.편하게 쉴 수 있는 '눕방 피크닉', 야외 놀이용품을 담은 '야외놀이 피크닉, 아이들과 자연을 관찰하는 '파브르 피크닉' 등 3종 세트를 비롯해 돗자리, 유모차, 원터치 텐트와 그늘막, 미니테이블, 좌식의자, 보드게임 등을 대여한다.김이강 서구청장은 "가을 나들이만큼은 이것저것 챙겨야 하는 부담 없이 빈손으로 가볍게 떠날 수 있었으면 한다"며 "공원과 축제장에서 천원 피크닉과 함께 소소하지만 특별한 가을 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.한편, 서구는 공공자원 개방과 공유정책 성과를 인정받아 행정안전부 주관 '2025년 공공자원 개방·공유서비스 실적 평가'에서 전국 1위 최우수기관으로 선정돼 장관상을 수상했다.