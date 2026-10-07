펭귄마을에서 만난 어린 시절, 아들과 함께 완성한 달고나 추억

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큰사진보기 ▲펭귄마을 골목 한쪽 작은 상회에서 달고나 만들기 체험에 참여해보았다. ⓒ 김종수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국자 속 설탕을 약불로 녹이면서 살살 저으면 예쁜 색깔이 드러난다. ⓒ 김종수 관련사진보기

큰사진보기 ▲국자에서 녹인 설탕을 판 위에 붓고 막대기를 끼어넣었다. 식은 뒤 막대 사탕처럼 들고다니면서 먹기 위함이었다. ⓒ 김종수 관련사진보기

큰사진보기 ▲아들은 달고나에 삼각형 틀을 찍어서 모양을 냈다. ⓒ 김종수 관련사진보기

큰사진보기 ▲조심스럽게 주변을 갉아먹자 삼각형 모양이 만들어졌다. ⓒ 김종수 관련사진보기

대체 휴일이었던 지난 월요일(5일), 가족과 함께 전남 광주 펭귄마을을 찾았다. 예전에 한 차례 들른 적 있지만, 다시 보고 싶은 마음이 들었던 곳이기 때문이다. 골목을 따라 이어지는 오래된 담장과 집들, 곳곳에 남아 있는 1960~1980년대의 감성이 여전히 머릿속에서 잊히지 않았다.이번에는 8살 아들에게도 그 풍경을 보여주고 싶었다. 펭귄마을의 명물인 펭귄빵도 맛볼 생각이었다. 그런데 막상 우리 가족의 발길을 오래 붙잡은 곳은 따로 있었다. 골목 한쪽에 자리한 그 시절 작은 상회였다.요즘 아이들에게 '상회'라는 말은 조금 낯설지도 모른다. 우리 어린 시절에는 동네마다 작은 구멍가게가 하나씩 있었다. 학교가 끝난 뒤 친구들과 들러 과자를 사 먹고, 주머니 속 동전을 탈탈 털어 무엇을 살지 한참 고민하던 곳이다.그때는 그저 흔한 동네 가게였다. 하지만 시간이 흐르고 나니 '상회'라는 이름부터 정겹게 다가온다. 펭귄마을의 작은 상회 안에는 아폴로, 쫀디기, 라면땅, 자야, 옥수수 쫄쫄이, 동부, 오브라이트, 휘파람사탕 등 어린 시절에 보았던 과자들이 빼곡하게 놓여 있었다. 진열대를 바라보는 순간 잊고 있던 기억들이 하나씩 떠올랐다.8살 아들에게는 촌스럽고 낯선 과자처럼 느껴졌을지 모르겠지만 엄마 아빠에게는 익숙한 어린 시절의 간식이었다. 같은 진열대를 바라보면서도 아이와 부모가 떠올리는 시간은 달랐다. 아들에게는 처음보는 신기한 옛날 과자였고, 부모에게는 오래전 골목 풍경의 일부였다.그리고 상회 한쪽에서 또 하나의 체험이 눈에 들어왔다. 달고나였다.달고나는 만드는 과정부터 아이의 관심을 끌었다. 국자에 설탕을 넣고 약불 위에서 천천히 녹인다. 설탕이 서서히 녹아 액체가 되면 바닥에 부어 납작하게 만든다. 그리고 그 위에 원하는 모양의 틀을 올려 꾹 눌러 자국을 내면 모양이 완성된다.8살 아들이 고른 모양은 삼각형이었다. 삼각형 틀을 달고나 위에 올려 꾹 눌렀다. 달고나가 어느 정도 굳은 뒤에는 막대기를 꽂았다. 손에 들고 보니 막대사탕과 비슷한 모양이었다.하지만 이제부터가 진짜였다. 삼각형 모양을 그대로 남기려면 주변을 조금씩 갉아내야 했다. 처음부터 너무 욕심을 내서 힘을 세게 주면 달고나가 깨지면서 삼각형 선까지 무너질 수 있었다.아들은 막대사탕처럼 생긴 달고나를 손에 들고 조심스럽게 가장자리를 갉아먹었다. 조금 먹고 다시 살펴봤다. 또 조금 먹고 모양을 확인했다. 생각보다 섬세한 작업이었다. 옆에서 지켜보던 엄마와 아빠도 어느 순간 아이의 손끝에 시선이 모였다. 삼각형 주변이 조금씩 깎이면서 모양이 서서히 모습을 드러냈다.처음에는 그저 둥글게 굳은 설탕 덩어리였지만, 테두리를 따라 조금씩 갉아내자 가운데 삼각형이 선명해졌다. 그리고 마침내 작은 삼각형 달고나가 완성됐다.아들은 완성된 달고나를 바라보다가 물었다. "엄마 아빠 때는 이렇게 달콤한 것도 만들어 먹었어?" 아이에게 달고나는 처음 경험하는 놀이였지만 엄마 아빠에게는 어린 시절 골목에서 친구들과 함께 즐겼던 익숙한 간식이었다.세월이 지나면서 주변의 풍경은 많이 달라졌다. 동네 곳곳에 있던 작은 상회도, 학교가 끝난 뒤 아이들이 삼삼오오 모이던 골목길 풍경도 이제는 쉽게 찾아보기 힘들다.하지만 그 시절의 기억을 떠올리게 하는 것들은 의외로 단순하다. 알록달록한 아폴로 한 봉지, 설탕을 녹이는 국자, 손에 쥔 막대 달고나 같은 것들이다. 어릴 때는 특별하게 생각하지 않았던 것들이다. 그저 친구들과 함께 먹고 놀았던 간식이었다. 시간이 흐른 뒤 다시 마주하니 그 안에 어린 시절의 풍경이 고스란히 담겨 있었다.이번에는 그 기억을 아이와 함께 나눴다. 아들은 삼각형 달고나 하나를 직접 만들었다. 엄마 아빠는 아이의 손끝을 바라보며 우리들의 어린 시절을 떠올렸다.펭귄마을에 오기 전에는 오래된 골목을 걷고 펭귄빵을 맛보는 것이 주된 계획이었다. 그러나 가족에게 가장 오래 남은 장면은 뜻밖에도 작은 상회와 막대 달고나였다.화려한 놀이기구도 아니고 대단한 관광지도 아니었다. 오래된 과자 몇 봉지와 설탕으로 만든 작은 간식 하나였다. 그런데 아이와 함께하니 평범했던 풍경이 조금 다르게 다가왔다. 아들에게는 엄마 아빠의 어린 시절을 들여다보는 시간이었고, 우리 부부에게는 어린시절 지나온 시간을 아이와 잠시 나누는 시간이 됐다.집으로 돌아오는 길에도 아들은 자신이 만든 삼각형 달고나 이야기를 꺼냈다. 이번 주말 가족 나들이에서 펭귄마을의 가장 인상적인 풍경은 의외의 곳에서 발견됐다. 오래된 상회 한쪽에 놓인 옛날 과자와 작은 달고나 체험이었다.그곳에서 아들은 새로운 추억을 만들었고, 우리 부부는 오래전 추억을 다시 만났다. 세대는 달라도 달콤한 기억은 이렇게 이어지나 보다.