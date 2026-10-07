김민석 "징계 얘기" 언급하며 '김지용 반발' 자제 압박

김민석 더불어민주당 당대표가 김지용 중대범죄수사청장 후보자 지명을 비판한 당 내 주요 인사들을 겨냥해 "징계 얘기"를 언급하면서 '자제'를 압박했다.
김 대표는 이날 오전 민주당 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 "이번에 중수청장 문제 관련해서도 (당원들이) 몇몇 의원님 말씀을 들면서 징계 얘기도 하시고 여러 말씀을 하신다"면서 "(반발하는 쪽에서) 이미 충분히 의사 표명을 하셔서, 더는 말씀을 안 하실 걸로 안다"고 말했다.
김 대표는 이날 최고위원회의에서도 "이제 중수청장(후보)에 대해 다양한 의견의 시간은 지나고 인사청문회의 시간이 왔다"며 "인사청문회가 잘 이루어질 수 있도록 다양한 의견을 인사청문위원들에게 전하고, 당은 청문회에 만전을 기할 것"이라고 말했다.
김 후보자 지명에 공개 반발한 국회의원과 광역자치단체장 등 주요 인사들에 대해 당 내 일각에서 징계하라는 요구가 있었다. 김 대표가 이를 언급하면서 '더는 말이 안 나올 것'이라고 한 것은 사실상 징계를 검토할 수도 있으니 자제하라는 메시지를 낸 것으로 풀이된다.
민주당은 오는 14일 청문회 개최로 가닥을 잡았다. 청와대는 앞서 9월 8일 김 후보자를 지명했으나, 민주당 일부와 조국혁신당 등에서 비판일 일자 추가로 검증에 들어갔다가 10월 2일이 돼서야 인사청문요청안을 국회로 보냈다.
조희대앤 재차 "그만두는 게 낫다"
한편 김 대표는 전날 국정감사에서 대법원과 청와대의 대법관 임명 제청 협의 절차는 헌법에 근거가 없다고 말한 조 대법원장을 향해 이날 재차 사퇴하라고 요구했다.
김 대표는 당 유튜브 방송에서 "대법원장으로서는 입장이 난처하고 '오마카세 얘기까지 해야 되나'하는 민망함이 있었을 텐데, 근본은 재제청 문제를 제대로 처리하지 못하는 데서 나오는 것"이라며 "그런 문제를 처리하지 못하는 상태라면, 차라리 그만두는 것이 낫다"고 말했다.
김 대표는 최고위에서도 "선서와 증언을 거부하고, 국민의 재판받을 헌법상 권리를 침해하면서 위헌을 운운하는 궁색함에 처하기보다는 이제 떳떳하지 못하면 스스로 물러나는 것이 대법원장의 마지막 도리라고 생각한다"며 사퇴를 촉구했다.
앞서 대법원장 업무추진비가 '7만5000원짜리 방배동 스시 오마카세 런치' 등 고가의 식사를 하는 데에 지출됐다는 지적이 제기됐다, 이에 대해 조 대법원장은 전날 대법원 국정감사에서 "그동안 못 먹던 음식을 먹어보고 싶다는 게 법원 구성원들 소망"이라며 "시정할 거다, 국민께 송구하다"고 해명한 바 있다(관련 기사: 조희대, 오마카세 논란에 "못 먹어본 음식 먹어보고 싶다는 게..." https://omn.kr/2k0qz
).