숏폼 넘기고 계세요? '바쁜 권태'에 빠지신겁니다

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세상은 어디로 가고 있는가? 나는 어떻게 해야 하는가?

덧붙이는 글 | 이 기사는 송은혜 시민기자의 개인 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.

2027년 대한민국의 소비트렌드는 무엇이 될까. 그 해답은 <트렌드 코리아 2027>에 있다. <트렌드 코리아 2027>은 단순히 미래를 예측하는 책이 아니다. 시대의 흐름을 파악하고 어떤 시대가 올지 예측하여, 그 변화에 대응할 수 있도록 돕는다. 세상을 살아가는 데 가장 중요한 것이 바로 '대응' 아니던가. 이미 일어난 변화를 뒤늦게 따라가기보다 앞으로 어떤 변화가 다가올지 살펴보고 준비하는 것. 그리고 그 변화를 만났을 때 그에 알맞게 대응하는 것. 자, 이제 <트렌드 코리아 2027>을 통해 2027년을 대응해보자.이 책은 먼저 2026년의 소비와 사회 변화를 돌아본 뒤, 2027년을 이끌 10개의 키워드를 제시한다. '권태사회', '라이프 ROI', '폼팩터 시프트', '해봄경제', '저장인류', '바이브 워킹', '리:텐션 전략', '휴먼엣지', '하프시그널', '안목자본'이 그것이다. 개인의 일상과 소비부터 일하는 방식, 기업의 전략, AI 시대에 필요한 인간의 역량까지 다양한 변화를 폭넓게 다룬다.재미있는 점은 10개의 키워드 어디에도 'AI'라는 단어가 직접 들어가 있지 않다는 것이다. 당연히 AI가 직접적으로 언급되리라 생각했던 예상은 빗나갔다. 하지만 이는 AI가 중요하지 않아서가 아니라 이미 우리의 일상에 너무 자연스럽게 들어왔기 때문이라 설명한다. 이제 AI는 특별한 기술이라기보다 하나의 환경에 가깝다. 책은 AI 자체를 설명하기보다 AI로 인해 달라지는 사람들의 생활과 소비, 일의 방식, 그리고 그 안에서 새롭게 중요해지는 인간의 능력에 주목한다. 2027년의 트렌드를 결국 AI라는 '기술' 자체가 아니라 그 기술을 사용하는 '사람'의 변화로 바라보는 셈이다.이번 책에서 특히 흥미로웠던 키워드는 '바쁜 권태'였다. 나는 숏폼을 보지 않는다. 숏폼을 본 후 밀려드는 허탈감, 보고 있는 순간에도 계속 다음 영상을 보고 싶어지는 욕망이 피곤하기 때문이다. 재미있어서 보는 것 같지만 막상 보고 나면 무엇을 봤는지 기억에 남지 않는다. 그렇다고 새로운 재미를 발견한 것도 아니다. 그저 짧은 자극을 계속해서 소비했을 뿐이라는 느낌이 남는다.하지만 이런 경험은 나만의 것은 아닐 것이다. 많은 사람이 숏폼에 피로와 허무함을 느끼면서도 쉽게 끊지 못한다. 자극은 넘쳐나는데 오히려 재미는 줄어들었다. 새로운 것을 계속 찾아 헤매지만, 막상 무엇을 원하는지는 알기 어렵다. 책은 이러한 상태를 과잉이 만들어내는 '바쁜 권태'라고 표현한다. 바쁘게 무언가를 소비하고 있지만 정작 깊이 몰입하지 못하고, 지루함을 견디지 못해 또 다른 자극을 찾아 나서는 상태다.흥미로운 것은 책이 이러한 현상을 단순히 소비 현상으로만 설명하지 않는다는 점이다. 바쁜 권태가 왜 생겨났는지 살펴보고, 그 반대편에 있는 진정한 몰입은 무엇인지 이야기한다. 그리고 이를 개인의 삶뿐 아니라 조직과 사회의 문제로까지 확장한다. 생각해보면 끊임없이 무언가를 소비하고 새로운 자극을 찾는 현상은 특정 세대만의 문제가 아닐 수도 있다. 어쩌면 풍요로운 시대를 살아가는 인류 전체가 새롭게 마주한 문제일지도 모른다.이 부분을 읽으면서 자연스럽게 열 살 딸이 떠올랐다. 우리 집은 TV가 나오지 않고, 태블릿도 평소에는 숨겨놓는다. 꼭 필요한 경우가 아니면 꺼내지 않는다. 그런데 아이가 가끔 "심심해"라며 태블릿이나 스마트폰을 보여달라고 할 때가 있다. 그럴 때마다 나는 "스스로 재미있는 걸 찾아봐"라고 말한다. 처음에는 볼멘소리하지만 얼마 지나지 않아 자신만의 놀이를 찾아낸다.인형을 가지고 혼자 연극을 만들어 촬영하기도 하고, 직접 책을 만들기도 한다. 때로는 내가 생각지도 못한 방식으로 시간을 보낸다. 그 모습을 보고 있으면 '저렇게 놀 수도 있구나' 싶어 신기할 때가 있다. 아무것도 주어지지 않았을 때 오히려 자기 상상력으로 무언가를 만들어내는 것이다.그래서 이제는 풍요를 관리하는 법을 익혀야 할 때라는 책의 말이 더욱 와닿았다. 이제 우리에게 부족한 것은 자극이나 콘텐츠가 아니다. 오히려 너무 많은 선택지와 너무 많은 재미가 문제일 수 있다. 무엇이든 더 소비하는 것이 아니라, 무엇을 소비하지 않을 것인지, 무엇에 시간을 쓸 것인지 선택하는 능력이 중요해진 것이다.<트렌드 코리아 2027>은 AI와 소비, 일하는 방식 등 빠르게 변화하는 사회의 모습을 다양한 키워드로 보여준다. 하지만 결국 책이 던지는 질문은 기술이나 유행에만 머물지 않는다. 변화가 너무 빠른 시대에 우리는 무엇을 선택하고, 어디에 집중하며, 어떻게 살아갈 것인가에 대한 질문이다.미래를 정확하게 맞히는 것은 어렵다. 그러나 변화의 방향을 읽고 나의 삶을 조정하는 것은 가능하다. 그래서 이 책은 단순히 '2027년에 무엇이 유행할까'를 알려주는 트렌드 전망서라기보다, 변화하는 시대를 조금 더 주의 깊게 바라보고 그 안에서 나의 선택을 준비하게 만드는 책으로 느껴졌다. 다가오는 2027년을 막연히 기다리기보다, 어떤 변화가 우리 앞에 놓여 있는지 살펴보고 싶다면 한 번 읽어볼 만한 책이다.