성남 수정·중원 위락시설-주거지역 제한거리 완화 논란

큰사진보기 ▲경기 성남시 수정구와 중원구 일반상업지역에서 위락시설과 주거지역 사이의 건축 제한거리를 현행 50m에서 40m로 줄이는 조례 개정이 추진되면서 논란이 일고 있다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 성남시 수정구와 중원구 일반상업지역에서 위락시설과 주거지역 사이의 건축 제한거리를 현행 50m에서 40m로 줄이는 조례 개정이 추진되면서 논란이 일고 있다.조례안 발의 측은 현행 50m 규제가 상권 활성화를 제약한다며 규제 완화 필요성을 내세웠지만, 시민단체는 주거환경 보호 기준을 낮추는 데다 수정·중원구에만 완화된 기준을 적용하는 것은 지역 간 형평성에도 맞지 않는다며 반발하고 있다.7일 성남시의회에 따르면 조우현 의원 등 13명은 이 같은 내용을 담은 '성남시 도시계획 조례 일부개정조례안'을 발의했다.개정 대상은 조례 제39조 제1항이다. 현행 조례는 일반상업지역 내 위락시설 가운데 공원·녹지 또는 지형지물 등으로 주거지역과 차단되지 않은 시설의 경우 수정구와 중원구에서는 주거지역으로부터 50m의 이격거리를 두도록 하고 있다.개정안은 이를 40m로 10m 줄이는 내용이다. 발의 의원들은 개정 이유로 "일반상업지역 내 위락시설의 건축 제한거리 50m가 경직돼 있어 상권 활성화에 제약이 되고 있다"며 제한거리를 40m로 완화해 상업 및 문화·여가시설을 보다 유연하게 배치할 필요가 있다고 밝혔다.반면 시민단체 '성남을바꾸는시민연대'는 6일 성명을 내고 조례 개정안 철회를 요구했다. 시민연대는 "위락시설의 입지를 제한하는 것은 심야 소음과 빛 공해 등으로부터 주거환경을 보호하기 위한 장치"라며 "상권 활성화를 이유로 이격거리를 줄이면 그에 따른 영향을 인근 주민들이 받게 된다"고 주장했다.특히 시민단체는 수정·중원구에 대해서만 규제를 추가로 완화하는 이유가 충분히 설명되지 않았다고 지적했다.현행 성남시 조례상 수정·중원구 위락시설의 주거지역 이격거리는 50m인 반면 분당구에는 이보다 강화된 별도 기준이 적용되고 있다. 이번 개정안은 분당구 기준은 그대로 두고 수정·중원구 기준만 50m에서 40m로 완화한다.시민연대는 "위락시설 규제가 상권 활성화를 가로막는 것이 문제라면 왜 특정 지역의 거리만 줄이려 하는지 객관적인 근거를 제시해야 한다"고 주장했다.다른 지방자치단체와의 규제 수준도 쟁점이다. 서울시 도시계획 조례의 경우 주거지역 경계로부터 50m 이내에서는 일반숙박시설과 위락시설의 건축 또는 용도변경을 제한하고 있다. 50m를 초과해 200m까지도 주변 주거·교육환경 등에 적합하지 않다고 허가권자가 판단하면 도시계획위원회 심의를 거쳐 제한할 수 있도록 하고 있다.이에 따라 이번 조례안 심의에서는 상권 활성화를 위해 현행 50m 기준을 40m로 완화할 필요성이 실제로 있는지와 함께 수정·중원구에만 다른 기준을 적용하는 근거가 주요 쟁점이 될 것으로 보인다. 또 이격거리 10m 완화에 따라 실제 새롭게 위락시설 입지가 가능해지는 일반상업지역과 건축물 규모가 어느 정도인지도 규제 완화의 영향을 판단할 핵심 요소다.해당 조례안은 7일 열리는 성남시의회 도시건설위원회에서 심의될 예정이다.