3개월 파행 끝낸 남양주시의회, 부의장·상임위원장 선출

큰사진보기 ▲남양주시의회는 6일 제322회 임시회 제1차 본회의를 열고 부의장과 4개 상임위원회 위원장, 예산결산위원장을 선출했다. ⓒ 남양주시의회 관련사진보기

AD

개원 이후 3개월 넘게 원 구성을 둘러싼 파행을 겪어온 경기 남양주시의회가 부의장과 상임위원장단 선출을 마치고 의정활동 정상화에 들어갔다.남양주시의회는 6일 제322회 임시회 제1차 본회의를 열고 부의장과 4개 상임위원회 위원장, 예산결산위원장을 선출했다.부의장에는 국민의힘 김동훈 의원이 선출됐다. 의회운영위원장은 국민의힘 원주영 의원이 맡았다. 기획행정위원장에는 더불어민주당 이진환 의원, 문화복지위원장에는 민주당 임영신 의원, 도시교통위원장에는 민주당 이영환 의원이 각각 선출됐다.예산결산위원장에는 국민의힘 전혜연 의원이 선출됐다. 이에 따라 부의장과 운영위원장은 국민의힘이, 기획행정·문화복지·도시교통위원장은 더불어민주당이 맡게 됐다.상임위원회 구성도 마무리됐다. 기획행정위원회는 이진환 위원장을 비롯해 홍성우 부위원장, 백선아·한근수·손정자·유수형 의원으로 구성됐다.문화복지위원회는 임영신 위원장과 김희성 부위원장, 김동훈·최문광·김도은·정미정 의원이 활동한다.도시교통위원회에는 이영환 위원장과 전혜연 부위원장을 비롯해 김영실·박경원·원주영·최정혜·김수연·김기준 의원이 배치됐다.이번 원 구성으로 지난 7월 제10대 남양주시의회 출범 이후 이어져 온 의회 파행도 일단락됐다.남양주시의회는 개원 이후 원 구성 방식과 의장단·상임위원장 배분 등을 둘러싼 갈등으로 원 구성에 차질을 빚어왔다.원 구성이 마무리되면서 그동안 미뤄졌던 추가경정예산안 등 주요 안건 심사도 본격화될 전망이다.시의회는 7일 제322회 임시회 제2차 본회의를 열어 남양주시가 제출한 2026년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 청취할 예정이다.