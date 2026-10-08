산안법 개정안 국회 통과, '진짜 변화'는 현장에서부터

이재명 정부의 사회개혁을 위한 노동정책이 지난해 노란봉투법 제정 이후 미루어지고 있습니다. 대신, 메가 특구에서 차별적인 노동유연화 정책을 추진한다고 합니다. 장시간 차별적인 노동이 대한민국의 나아갈 방향이 될 수는 없습니다. 오히려 개혁적인 노동정책이 국민의 삶을 바꾸고 정부를 든든히 뒷받침 할 수 있습니다. 이에, 새로운 사회개혁을 위해 노동정책 과제가 왜 중요한지 들여다보고, 구체적인 방향을 제시하는 ‘새로운 사회개혁을 위한 노동정책 칼럼’을 6회에 걸쳐 기고합니다.

큰사진보기 ▲산업안전보건법 개정안 국회 본회의 통과 1일 국회에서 열린 제439회(정기회) 10차 전체 회의에서 산업안전보건법 개정안이 표결을 통해 통과되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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지난 10월 1일 산업안전보건법 개정안이 국회 본회의에서 의결되었다. 이로써, 안전한일터위원회 설치·운영, 노동자·사업주·고용노동부장관의 작업중지 범위 확대, 다수·반복 사망사고 발생 사업장 과징금 부과 등 산재 예방을 위한 중요한 법제도적 기반이 마련됐다.그러나 입법이 저절로 산재 예방으로 이어지는 것은 아니다. 법 개정이 현장의 변화로 이어져야 비로소 산재는 예방된다. 입법은 현장의 변화를 위한 시작이며, 그 성과는 현장의 변화로 평가되어야 한다. 이제 개정된 법률을 기반으로 어떻게 현장을 변화시켜야 할지를 구체적으로 고민하고 계획해야 할 때다.이번 법 개정을 통해 노사정이 함께 산재예방정책을 심의·조정하는 안전한일터위원회가 설치·운영된다. 정부가 정책을 일방적으로 수립하고 노사의 의견을 형식적으로 수렴하는 구조에서 벗어나, 노사가 정책 수립 단계에서부터 실질적인 결정 주체로 참여하는 새로운 구조가 만들어지는 것이다.다만, 새로운 구조가 현장의 변화로 이어지려면 안전한일터위원회가 모든 일하는 사람을 대표할 수 있어야 한다. 노조에 가입되어 있지 않은 소규모 영세사업장·하청·이주·고령 노동자 등 취약노동자 뿐만 아니라 특수고용·플랫폼노동·프리랜서 등 새로운 고용형태의 노동자까지도 대표할 수 있어야 한다.안전한일터위원회의 역할이 계획 수립 단계에서만 머물러서도 안 된다. 정책이 제대로 집행되고 있는지, 감독과 지원이 필요한 곳에 제때에 이뤄지고 있는지 등을 지속적으로 점검하고 평가해야 한다. 이를 위해서는 안전한일터위원회가 정책 집행 과정을 평가하고 개선을 관철할 수 있는 권한을 확보해야 한다.작업중지권의 확대·강화도 이번 법 개정의 중요한 의미다. 노동자, 노동자 대표, 명예산업안전감독관은 산재가 발생할 급박한 위험이 있거나 우려되는 경우 사업주에게 작업중지를 요구할 수 있고, 하청 노동자는 원청에 직접 작업중지를 요구할 수 있게 되었다.노동자는 산재가 발생할 급박한 위험이 있는 경우뿐만 아니라 우려되는 경우에도 작업을 중지하고 대피할 수 있게 되었다. 아울러, 고용노동부장관의 작업중지 명령 요건도 확대되었다.노동자가 현장에서 산재 예방의 주체가 되기 위한 중요한 변화가 시작된 것이다. 그러나 그 변화의 시작이 산재 예방으로 이어지기 위해서는 작업중지로 발생할 수 있는 다양한 불이익으로부터 노동자를 보호할 수 있어야 한다. 작업을 중지하고 대피하더라도 어떤 불이익도 발생하지 않는다는 확신을 노동자에게 줄 수 있어야 한다.이를 위해 민사소송, 형사고소, 징계, 임금 삭감 등 다양한 불이익으로부터 노동자를 보호하기 위한 구체적이고 실효성 있는 방안들이 함께 마련되고 실행되어야 한다.이번 법 개정에서 가장 논란이 되었던 부분은 아마도 과징금이었던 것 같다. 이제는 안전·보건조치 의무를 위반하여 1년간 3명 이상의 노동자가 산재로 사망하는 경우 사업주에게 영업이익 5% 이내의 과징금이 부과된다.안전·보건조치 위반으로 동시에 2명 이상 사망하는 산재가 발생하여, 3년간 영업정지 처분을 2회 이상 받았음에도 다시 영업정지 요청 대상이 된 경우에는 고용노동부장관이 관계 행정기관에 사업의 등록 말소 또는 취소를 요청할 수 있게 되었다.이는 사업주의 변화를 견인하기 위한 강력한 경제적 유인 구조의 구축으로 평가된다. 산재 예방 의무를 사업주의 시장 참여 자격 요건으로 설정했다는 의미도 있다. 산재 예방에 투자하지 않음으로써 얻는 이익보다 산재로 부담해야 하는 비용을 크게 함으로써, 사업주 스스로 산재 예방에 적극적으로 나서도록 유인하는 것이다.과징금 등 상기 조치가 단순 처벌에 그치지 않고 변화를 견인하는 수단이 되기 위해서는 조치의 확실성, 신속성, 예측가능성 등이 확보되어야 한다. 조치의 수준, 가중·감경 기준 등이 사전에 명확하게 제시되어야 하며, 조치는 명확한 적용 기준과 절차에 따라 신속하게 집행되어야 한다.새로운 법제도가 시행되더라도 정부 집행 역량이 이를 뒷받침하지 못한다면 현장에서 변화는 나타나기 어렵다. 작업중지권이 아무리 강화되더라도 노동자의 불이익을 막아내지 못한다면 작업중지권은 현장에서 작동되기 어렵다. 과징금 제도가 아무리 잘 구축되더라도 법 위반 사업주를 찾아내지 못한다면 강력한 조치도 무용지물이 된다.한편, 새로운 법제도 시행에 따라 대기업, 공공기관 등에서는 현장의 변화가 빠르게 나타날 것이다. 변화를 위한 능력이 충분하기 때문이다. 그러나 소규모 영세사업장이나 새로운 고용형태의 노동자 등에게는 법제도 개선이 체감되지 않을 가능성이 높다.감독 대상 사업장 선별을 위한 데이터 분석시스템 정비, 산업안전감독관 교육훈련체계 고도화 등을 통한 예방감독역량 강화가 필요하다. 또한 사업장을 넘어선 지역 또는 업종 단위의 공동 안전보건관리체계 구축, 소규모 영세사업장에 대한 지원 제도 강화 등 안전보건 격차 극복을 위한 다양한 방안들이 실행되어야 한다.이번 법 개정으로 산재 예방을 위한 중요한 법제도적 기반이 마련되었다. 새로운 법제도를 기반으로 효과적인 산재 예방으로 나아가기 위해서는 무엇보다 노사정의 협력이 중요하다.노동자는 현장의 유해위험요인에 대한 정보를 드러내고 현장에서 예방 활동을 직접 실행하는 주체이다. 사업주는 유해위험요인을 제거하기 위한 인적·물적 자원을 투여하는 주체이다. 정부는 노동자와 사업주에게 안전·보건기준을 제시하고 이에 대한 감독과 지원을 집행하는 주체이다. 영국 산업안전보건제도의 기틀을 마련했다고 평가받는 로벤스 위원회가 노사의 적극적인 참여와 책임, 노사정의 유기적인 역할 분담을 강조한 이유도 여기에 있다.다시 강조하지만, 입법은 끝이 아니라 변화를 위한 시작이다. 그리고 그 변화는 노사정이 함께 해야 가능한 일이다.