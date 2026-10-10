연보 '평화연구' 창간사

시대적 요청에 부응하여 오늘날 평화연구에서 전 세계적으로 크게 관심을 모으고 있는 것이 바로 평화체제로의 이행을 다루는 이른바 전환의 연구이다. 냉전시대의 군사체제를 평화체제로 전환하는 작업은 결코 용이한 일은 아니지만 이제 더 이상 미루어 둘 수 없는 과제이다. 우리 한반도에서 비록 만시지탄의 느낌은 있으나 평화체제로의 이행을 위한 연구와 전략을 체계적으로 수립해야 할 때가 왔다.



이번에 세상에 나온 고려대학교평화연구소의 학술지 <평화연구>는 이러한 문제의식에 걸맞는 논문들과 평화의 시대에 임하는 한반도 및 주변 강대국의 입장을 설명하는 몇 편의 논문을 담고 있다.



생각해보면 한국에서 평화연구를 위한 학술지를 간행한다는 것은 모험이 아닐 수 없다. 세계적으로 알려진 평화연구소에서도 정기적으로 학술지를 내지 않는 데가 많고 그동안 출판해 온 학술지도 재정적 이유로 중단된 사례가 적지 않다. 더욱이 한국에서는 연구 인력의 절대적인 부족에다 재정적 어려움까지 겹쳐 평화에 관한 내실있는 학술지를 지속적으로 내놓기가 여간 어려운 일이 아니다.



일단 시작이 반이라고 자위하지만 이 학술지가 생명력을 가지려면 국내외 평화연구가의 우정어린 동참이 무엇보다 필요할 것이다. 그런 의미에서 이번 창간호에 기고를 해준 국내 학자 여러분께 감사하며 외국에서 귀중한 논문을 보내 준 4명의 저명한 평화연구자들에게는 뜨거운 지적 연대감을 느낀다.



우리 '평연'이 내놓은 연보 <평화연구>는 비유컨대 잠깐 피는 아름다운 꽃을 보기 위해 일년 내내 정성껏 가꾸어야 하는 난초와도 같다. 뜻 있는 분들의 지속적인 관심과 성원이 있어야만 연년세세 꽃을 피우게 될 것이다.



끝으로 이 학술 잡지는 대우그룹의 연구비 지원으로 이루어졌음을 밝힌다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

고려대학평화연구소(소장 최상용)가 1991년 11월 연보 <평화연구>를 창간했다. 창간호는 '21세기 안보를 위한 제언', '탈조대 국제질서와 군비축소', '전환의 정치경제학', '중국 신안보 정책의 방향과 한반도', '지구시대와 일본', '분단민족과 분단국가', '탈냉전시대의 한미안보관계', '군비통제 정책의 이론적 분석', '한국인의 의식에 나타난 정치적 평화'가 실렸다.최상용 소장의 창간사 후반이다.