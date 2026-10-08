무크 '본질과 현상' 창간사

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물질적 풍요와 정치적 욕망과 세계에 대한 무관심으로 투명한 벽 속에서 안일하게 살아가는 것을 행복으로 착각하는 현실에서, 개인의 존재성은 철저하게 상품화되었고, 지식은 효용주의 늪에 빠져 있다. 거짓으로 포장된 순수는 폭력을 정당화하기에 이르면서, 미래에 대한 불확실성은 점점 증폭되어가고 있다.미래에 대한 전망이 어둡기에 사람들은 찰라적 가치 추구에 급급하면서 문화도 경박해졌고, 학문까지도 상업주의와 권력 지향주의로 치닫고 있다. 이러한 현실에서, <본질과 현상>은 본질을 환기하고 현상과 삶의 실체를 바르게 인식할 수 있는 공동의 장이 될 것이다.



전문인의 지성적 양식을 고양하고, 순수하고 정직한 시민의 삶과 마음을 한데 모아 공유함으로, 자아와 세계를 성찰하고 진단할 수 있는 안내자 역할을 할 것이다. 다양한 계층의 지식과 생각을 수렴함으로 편견 없이 세상을 인식하고 성찰할 수 있는 지적·정신적·실천적 자양을 독자에게 제공할 것이다. 본질에 대해서는 이론적으로 접근하고, 그것을 다시 현상과 실천적 사례를 통해 검증할 수 있도록 이론과 실천적 사례들을 한자리에 모은다. 다양한 내용과 태도와 방법을 포용하여 나눔으로 문제를 함께 생각할 수 있을 것이다.



대립과 갈등, 편견과 무지, 오만과 불신, 무지한 자기 맹신으로부터 벗어나 자유롭게 신과 인간과 자연과 사회를 인식할 수 있도록, 학문의 업적을 쌓은 원로로부터, 신진 학도, 전문 지식인, 삶의 경험을 통해서 얻은 생활의 지혜와 체험들까지 함께 나누게 될 것이다. 책의 기본 틀은 본질에 대한 탐색과 환기, 역사와 문화에 대한 성찰과 모색, 아름다운 현실과 문화 예술로 설정하였다.



연구소의 운영과 <본질과 현상>의 발간은 여러 사람들이 자신이 가진 것을 약간씩 내놓아서 이루어지게 되었다. 연구소에서는 기획 원고·수집 원고료 지급의 책임만을 맡고 간행과 영업에 따른 일과 권한은 전문 출판사가 맡음으로, 연구소는 상업주의 위험과 문화 권력에 대한 유혹으로부터 자유로울 수 있다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"평화의 문화연구소에서 만드는 <본질과 현상>은 잊어버렸던 우리 참모습을 찾아 지난날과 오늘을 성찰하며 미래를 모색하는 통로가 될 것"을 다짐하며 2005년 가을 무크 <본질과 현상>이 창간되었다.편집·발행인 현길언, 기획간사 김영성·신성환, 발행처 본질과 현상사이다. 창간호는 '신은 누구인가' 특집에 이어 전문학자들이 참여한 '성찰과 모색', '현상과 사람', '현상과 문화' 등의 글로 꾸몄다.편집인 현길언의 창간사 중간 부분이다.