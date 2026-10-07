인천시, "'킥보드 없는 거리' 통행금지 도로 확대 97.5% 찬성"

큰사진보기 ▲인천시 연수구 송도 학원가(왼쪽)와 부평구 테마의 거리(오른쪽). ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시(시장 박찬대)는 '킥보드 없는 거리'에 대한 시민인식조사 결과, 응답자의 97.5%가 통행금지 도로 확대에 찬성한 것으로 나타났다고 7일 밝혔다.'킥보드 없는 거리'는 보행자 보호를 위해 전동킥보드 등 개인형 이동장치(PM)의 통행을 제한하는 구간이다. 인천시는 연수구 송도 학원가‧상가 일대 2개 구간(총 1,844m)과 부평구 테마의 거리 1개 구간(700m) 등 총 3개 구간을 지정해 올해 4월부터 매일 낮 12시부터 오후 11시까지 연중 시범 운영하고 있다.이번 조사는 2026년 9월 1일부터 18일까지 전문조사기관에 의뢰해 시범운영 구간을 통행한 만 18~59세 시민 200명을 대상으로 온라인 조사 방식으로 실시했다.조사 결과, 시민들은 '킥보드 없는 거리' 지정 이후 △전반적인 보행환경 개선(48.0%) △PM 통행량 감소(47.5%) △충돌 위험 감소(43.0%) △보행 중 불안감 감소(42.0%) 등 보행 안전 측면의 긍정적인 변화를 직접 체감한 것으로 확인됐다.또한, 정책 필요성에 대해 응답자의 88.0%가 긍정적으로 평가했으며, 보행자 안전 확보 및 교통질서 확립에 도움이 된다는 응답도 74.0%에 달해 정책에 대한 높고 깊은 공감대를 형성한 것으로 조사됐다. 운영 방식에 대해서도 위치 선정 적절성 71.5%, 운영 시간 및 방식 적절성 66.5% 등 높은 수용도를 보였다.특히 응답자의 97.5%는 '킥보드 없는 거리'를 확대하는데 찬성한다고 응답했다. 향후 통행금지 도로 확대 시 우선 지정이 필요한 지역으로는 학교 주변(46.7%)과 주거 지역(31.8%), 상업 지역(17.9%) 순으로 답했다.인천시는 이번 조사 결과를 바탕으로 시민들이 통행금지 구간을 쉽게 인지할 수 있도록 홍보 및 현장 안내체계를 보완하는 한편, 시민 의견과 현장 여건을 반영하여 관계기관과의 협의 및 교통안전시설 심의를 거쳐 '킥보드 없는 거리'를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.박성순 인천시 교통정책국장은 "이번 조사를 통해 '킥보드 없는 거리' 운영에 따른 보행안전 개선 효과와 확대 운영에 대한 시민들의 높은 공감대를 확인했다"면서 "앞으로도 현장 여건과 시민 의견을 적극 반영하여 보행자가 안심하고 걸을 수 있는 안전한 보행환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.