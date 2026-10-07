"농업인 53% 미래 비관... 기본소득·최저가격 보장 시급"

큰사진보기 ▲농림축산식품해양수산위원장 서삼석 의원(더불어민주당) ⓒ 서삼석 관련사진보기

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국회 농림축산식품해양수산위원장인 서삼석 의원(더불어민주당·영암 무안 신안)은 7일 전국 농업인의 절반 이상이 농업의 미래를 비관하고 있으며, 이를 타개하기 위한 소득 안전망 구축이 시급하다는 내용의 '2026년 농업인 의견조사' 결과를 발표했다.서 의원이 여론조사 기관 티브릿지에 의뢰해 전국 농협 조합원 1200명을 대상으로 실시한 이번 조사 결과에 따르면 "10년 후 농업의 미래가 비관적"이라는 응답은 53.2%를 기록했다. 이는 2020년(41.0%) 대비 12.2%포인트 급증한 수치다. 농업이 "앞으로도 중요할 것"(60.7%)이라는 가치 인식과는 상반되게 현장의 불안감은 오히려 커진 것으로 나타났다.농촌의 정주 여건과 삶의 질에 대한 불만도 컸다. 농촌 생활 수준이 "도시보다 낮다"는 응답은 76.9%로 2020년(72.8%)보다 악화했으며, 농업인 직업 만족도는 25.2%에 불과했다. 특히 보건·의료 분야 만족도는 5점 만점에 2.59점으로 생활 지표 중 가장 열악했다.위기 극복을 위한 정책적 요구로는 소득과 가격 안정이 최우선으로 꼽혔다. 정부 중점 정책으로 '농민 기본소득 보장'(52.3%)이 가장 높은 지지를 받았고, 농산물 최저가격 보장 품목 확대가 "필요하다"는 응답은 72.0%에 달했다. 최우선 적용 품목으로는 쌀(69.6%)이 꼽혔다.주요 통상 현안인 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입에 대해서도 가입 전 철저한 농업 피해 대책을 마련해야 한다는 의견이 63.2%를 차지해 생존권 위협에 대한 우려를 드러냈다. 농협 개혁 과제로는 지배구조 개편보다 '농산물 판매·유통 등 경제사업 활성화'(3.93점/5점)를 더 중요하게 평가했다.서 위원장은 "7년째 이어온 조사가 보여주는 현실은 농업의 중요성이 커짐에도 농민의 삶은 체감상 나아지지 않았다는 것"이라며 "미래를 비관하는 농민이 절반을 넘어선 엄중한 현실을 정부와 국회가 무겁게 받아들여야 한다"고 지적했다.이어 "농어촌 기본소득과 농산물 최저가격 보장 등 촘촘한 소득·가격 안전망을 구축하고, 필요한 입법과 예산 확보를 통해 농업인이 다시 희망을 가질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.