행정수도 세종의 문화민주주의

큰사진보기 ▲세종시에 들어설 국가상징구역 마스터플랜 시민공간 조감도 이미지 ⓒ 행복청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2023년 세종축제 시민기획 프로그램. 건강한 세종, '요리조리 궁중 체험' 사진 ⓒ 세종시문화관광재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민이 보는 문화에서 만드는 문화로, 세종이 앞서 보여줄 문화정책의 방향 자료 ⓒ AI 활용 제작 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종시는 특별한 도시다. 정부부처가 모여 있는 계획도시라는 뜻만은 아니다. 수도권에 집중된 국가권력과 기회를 나누고 대한민국의 균형발전을 이루겠다는 생각에서 만들어진 도시다. 앞으로 명실상부한 행정수도로 완성된다면 세종의 책임은 더 커진다. 세종은 서울을 닮아가는 또 하나의 중심도시가 아니라 대한민국이 앞으로 어떻게 살아갈 것인지를 먼저 보여주는 도시가 되어야 한다.그래서 행정수도 완성을 정부기관을 옮기는 문제로만 보아서는 안 된다. 세종을 통해 만들어야 하는 것은 건물과 기관의 이전을 넘어 더 공정하고 협력적인 새로운 삶의 질서다. 문화도 마찬가지다. 행정수도가 국가 운영의 새로운 방식을 보여준다면 문화에서도 다른 도시가 참고할 만한 새로운 기준을 제시할 수 있어야 한다.그동안 문화정책은 좋은 공연과 전시를 더 많은 시민에게 보여주고, 문화시설을 늘리고, 문화에서 소외된 사람들의 접근 기회를 넓히는 데 많은 힘을 쏟아왔다. 이런 흐름을 흔히 '문화의 민주화'라고 한다. 일부만 누리던 문화를 더 많은 사람이 접할 수 있도록 문턱을 낮추는 것이니 중요한 일이다.하지만 여기서 한 번 더 물어볼 필요가 있다. 무엇을 보여줄 것인지를 행정과 전문가가 정하고 시민은 그것을 받아들이기만 한다면, 문화의 기회는 넓어질 수 있어도 시민은 여전히 관객이나 수혜자의 자리에 머물게 된다.문화민주주의가 말하는 것은 그다음 단계다. 시민을 문화를 소비하는 사람으로만 보지 않고 문화를 만들고, 해석하고, 필요하면 정책의 방향에도 의견을 내는 주체로 보는 것이다. 사람마다 문화적 취향과 삶의 방식은 다르다. 그 차이가 이유가 되어 배제되지 않아야 하며, 자신이 살아가는 지역의 문화가 어떤 모습이어야 하는지 말할 수 있어야 한다.이렇게 보면 문화민주주의는 고급문화를 더 널리 보급하는 문제에만 머물지 않는다. 누가 문화를 만들고, 누가 향유하며, 누가 문화정책의 방향을 정하는가까지 포함한다. 문화의 경제적 가치도 중요하지만 문화가 사람과 사람을 연결하는 역할 역시 가볍게 볼 수 없다. 문화와 예술은 다른 사람의 삶을 들여다보게 하고, 평소 만나지 않던 사람들이 서로 이야기할 수 있는 계기를 만든다. 때로는 갈등하는 집단 사이에 공통의 관심사를 발견하게 하기도 한다.그렇다면 문화정책의 질문도 달라져야 한다. 어떤 공연을 가져올 것인가, 어떤 축제를 열 것인가만 물을 것이 아니라 누가 결정하는가를 함께 물어야 한다. 문화공간을 어디에 두고 어떻게 운영할지, 문화예산을 어디에 먼저 쓸지에도 시민의 판단이 들어가야 한다.세종은 이런 문제를 생각하기에 특별한 조건을 가진 도시다. 새로 만들어진 동지역이 있는가 하면 조치원과 읍·면지역에는 오래된 삶과 기억이 남아 있다. 전국 각지에서 이주해 온 시민과 대대로 이곳에서 살아온 주민이 함께 산다. 조치원에는 고려대와 홍익대 세종캠퍼스가 있어 수만 명의 대학생이 생활한다. 여기에 공무원과 연구자, 농민, 자영업자, 예술인까지 서로 다른 삶의 배경을 가진 사람들이 한 도시를 이루고 있다.이런 차이를 없애는 것이 균형발전은 아니다. 오히려 서로 다른 지역과 세대가 가진 고유한 문화를 인정하면서 문화적으로 연결하는 일이 필요하다. 나는 2020년 세종시문화재단 이사로서 세종시 문화도시 조성사업 자문의견에서도 '균형발전은 지역의 균일화가 아니다'라고 썼다. 당시에도 신도심과 읍·면지역이 각자의 특성을 살리면서 연결되고, 시민이 문화의 수용자에 머물지 않고 기획과 생산의 주체가 되어야 한다고 제안했다.이를 위해서는 다음 네 가지를 생각할 수 있다.첫째, 문화정책을 생활권 가까이에서 시작해야 한다. 신도시의 문화와 읍·면지역의 문화가 똑같을 이유는 없다. 조치원과 전의, 전동, 금남, 연기 역시 각기 다른 역사와 생활환경을 가지고 있다. 지역마다 필요한 문화사업을 주민이 직접 제안하고, 가능한 범위에서는 예산과 사업의 우선순위도 함께 결정할 수 있어야 한다. 마을의 오래된 장소나 이야기를 주민이 발굴하고 예술가와 함께 작품이나 축제로 만들어가는 방식도 가능하다. 문화자치는 바로 이런 데서 시작된다.둘째, 문화정책을 결정하는 구조에 시민이 들어가야 한다. 시민과 예술인, 청년과 노인, 장애인과 이주민, 문화기획자와 전문가가 함께 참여하는 상설적인 논의구조를 만들 수 있다. 중요한 것은 행정이 정책을 다 만들어놓고 마지막에 시민의 의견을 묻는 방식에서 벗어나는 것이다. 무엇이 문제인지 정하는 단계부터 시민이 참여해야 한다. 새 시정이 추진하려는 시민청도 이런 역할을 맡을 수 있다. 시민청이 단순히 민원을 듣거나 의견을 접수하는 장소에 머물지 않고, 시민이 만나 토론하고 숙의하며 실제 정책을 제안하는 공간이 된다면 문화민주주의와도 자연스럽게 연결될 수 있다.셋째, 누구나 문화에 접근하고 참여할 수 있는 조건을 만들어야 한다. 좋은 공연장이 있다고 해서 모든 시민이 문화를 똑같이 누릴 수 있는 것은 아니다. 읍·면지역에 사는 시민에게 교통이 불편하다면 문화시설은 여전히 멀리 있다. 입장료가 부담되거나 장애인이 접근하기 어렵다면 문화향유권은 형식적인 권리에 머물 수 있다. 노인이 디지털 예약을 하지 못하거나 돌봄을 맡은 사람이 문화활동에 참여하기 어려운 경우도 마찬가지다. 결국 문화민주주의는 모든 시민에게 같은 문화를 제공하는 일이 아니다. 각자의 조건과 삶의 차이를 인정하면서 누구든 문화에 접근하고, 만들고, 표현하고, 향유할 수 있도록 여건을 만드는 일에 가깝다.넷째, 예술인이 세종에서 계속 살아가며 작업할 수 있어야 한다. 지역에 문화가 뿌리내리려면 예술가가 이 도시에서 작업을 이어갈 수 있어야 한다. 해마다 공모사업에 선정되어야 작품 하나를 만들 수 있는 구조만으로는 부족하다. 창작공간과 공정한 계약, 예술인 복지, 작품 유통, 기획자 양성, 시민 관객과의 연결까지 함께 보아야 한다. 새 건물을 계속 짓는 것보다 이미 있는 공간과 유휴시설을 잘 활용해 시민과 예술인이 실제로 쓸 수 있는 문화공간으로 만드는 것도 방법이다.이제 문화정책의 중심을 시설에서 사람으로 옮길 때가 되었다.여기에 한 가지 원칙이 더 필요하다. 문화민주주의가 시민 참여를 늘리는 데서 끝나서는 안 된다. 문화정책이 특정한 정치적 입장이나 행정의 취향에 따라 흔들려서도 안 된다. 진보적인 표현도, 보수적인 표현도, 행정에 비판적인 작품도 같은 원칙과 절차 안에서 존중되어야 한다. 지원은 하되 간섭하지 않고, 비판적 표현의 자유도 보장해야 한다.좋은 시장이나 좋은 공무원의 선의에만 맡길 문제도 아니다. 시장이 바뀌고 시정의 방향이 달라져도 유지될 수 있도록 지원 기준을 공개하고, 의사결정 과정에 시민과 예술인이 참여할 수 있는 장치를 만들어야 한다. 문화자치는 사람의 선의보다 제도로 보장될 때 오래간다.세종은 대한민국의 균형발전을 위해 만들어진 도시다. 행정수도가 국가권력과 기회를 한곳에 몰아두지 않겠다는 선택이라면, 문화에서도 같은 원리를 생각할 수 있다. 행정수도가 권력의 공간적 분산이라면, 문화민주주의는 문화적 권한의 분산이다.세종이 꼭 가장 큰 공연장을 가진 도시일 필요는 없다. 가장 유명한 축제를 가진 도시가 되어야 하는 것도 아니다. 대신 어느 지역에 살든 문화에서 소외되지 않고, 예술인이 자신의 작업을 이어갈 수 있으며, 시민이 문화정책을 함께 만들어가는 도시라면 충분히 의미가 있다. 행정수도 세종이 대한민국의 새로운 국가운영 방식을 보여주려 한다면 문화에서도 새로운 삶의 방식을 보여줄 수 있어야 한다.시민이 문화의 관객에 머물지 않고 문화의 주인이 되는 도시. 그것이 행정수도 세종이 문화민주주의를 앞서 실현해야 하는 이유다.