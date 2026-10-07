"오늘만큼은 우리가 주인공"…논산 어르신들 웃음꽃 활짝

큰사진보기 ▲6일 충남 논산시민운동장에서 열린 제30회 어르신의 날 기념행사에서 연무읍 동산2리 어르신들이 음악에 맞춰 라인댄스를 선보이고 있다. 어르신들의 경쾌한 몸짓에 객석에서는 힘찬 박수가 터져 나왔다. 이팀은 지난해 충남 시군 경연대회에서 1등을 차지했고 전국대회에서는 2등을 한 실력파 어르신들이다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 충남 논산시민운동장에서 열린 제30회 어르신의 날 기념행사에서 부적면 분회 어르신들이 분홍색 부채를 펼쳐 들고 체조를 선보이고 있다. 부채를 흔들며 동작을 맞추는 어르신들의 흥겨운 무대에 관객들의 박수가 이어졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲곱게 한복을 차려입은 논산시 취암동 분회 어르신들이 6일 논산시민운동장 무대에서 구성진 가락으로 민요 중창을 선보이고 있다. 우리 전통 가락의 멋과 흥을 살린 어르신들의 공연에 객석에서는 힘찬 박수가 쏟아졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 논산시민운동장에서 열린 제30회 어르신의 날 기념행사에서 김용진 대한노인회 양촌면회장이 백성현 논산시장으로부터 보건복지부 장관상을 전달받은 뒤 기념사진을 찍고 있다. 조금영 양촌면장과 가족들도 함께 자리해 수상의 기쁨을 나누며 축하했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 논산시민운동장에서 열린 제30회 어르신의 날 기념행사에서 시민효행상으로 논산시장 표창을 받은 수상자 15명이 백성현 논산시장과 함께 기념사진을 찍고 있다. 수상자들은 가족과 이웃을 위해 실천해 온 효행을 인정받아 이날 영예를 안았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 논산시민운동장에서 열린 제30회 어르신의 날 기념행사에서 대한노인회장 표창을 받은 박문화 연무읍 분회장, 김창수 벌곡면 분회장, 이창래 상월면 분회사무장, 전진희 논산시지회 경로부장이 수상의 기쁨을 나누며 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 논산시민운동장에서 열린 제30회 어르신의 날 기념행사에서 대한노인회 논산시지회장 표창을 받은 수상자 15명이 기념사진을 찍고 있다. 이들은 평소 경로당 운영과 노인 권익 증진, 지역사회 봉사에 힘써 온 공로를 인정받았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲임장식 대한노인회 논산시지회장이 6일 논산시민운동장에서 열린 제30회 어르신의 날 기념행사에서 기념사를 하고 있다. 임 지회장은 지역사회 발전에 헌신해 온 어르신들에게 감사의 뜻을 전하며 노인복지 증진과 일자리 확대를 위해 힘쓰겠다고 밝혔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 6일 논산시민운동장에서 열린 제30회 어르신의 날 기념행사에서 축사를 하고 있다. 백 시장은 축사에 앞서 무대에서 어르신들을 향해 큰절을 올리며 존경과 감사의 마음을 전했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이건창 논산시의회 의장이 6일 논산시민운동장에서 열린 제30회 어르신의 날 기념행사에서 축사를 하고 있다. 이 의장은 어르신들이 건강하고 편안한 노후를 보낼 수 있도록 시의회 차원에서도 세심하게 살피겠다는 뜻을 밝혔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시장을 내리 3선 지낸 황명선 국회의원이 6일 논산시민운동장에서 열린 제30회 어르신의 날 기념행사에서 축사를 하고 있다. 지방행정 경험을 바탕으로 국회에 진출한 황 의원은 이날 어르신들에게 감사의 뜻을 전하며 지역 발전을 위한 의정활동을 이어가겠다고 밝혔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 논산시민운동장에서 열린 제30회 어르신의 날 기념행사에서 손현중 대한노인회 가야곡면 분회장이 노인강령을 낭독하고 있다. 임장식 회장과 각 읍·면·동 노인회장들이 자리에서 일어나 낭독에 함께하고 있다. 이날 행사장에는 어르신 8000여 명이 모여 가을잔치의 흥겨움을 나눴다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 논산시민운동장에서 열린 제30회 어르신의 날 기념행사에서 노성면 어르신들이 새마을회 등 지역단체 회원들이 정성껏 마련한 점심을 함께하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 식탁에 둘러앉은 어르신들은 이웃들과 이야기꽃을 피우며 모처럼의 가을잔치를 즐겼다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 논산시민운동장에서 열린 제30회 어르신의 날 기념행사에서 백성현 논산시장, 이건창 논산시의회 의장과 시의원, 황명선 국회의원, 기호엽 충남도의원, 여상봉 논산경찰서장, 권선옥 논산문화원장, 신현호 논산계룡산림조합장 등 주요 기관·단체장들이 어르신들의 건강과 행복을 기원하며 힘차게 파이팅을 외치고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

"한 번 왔다 가는 인생, 기죽지 마라. 나는 아직 청춘이다."6일 오전 충남 논산시민운동장. 제30회 어르신의 날 기념행사에 참석한 백성현 논산시장이 무대에 올라 힘찬 목소리로 외쳤다. 객석을 향해 감사의 큰절을 올린 백 시장은 "여러분이 대한민국의 역사이고 오늘의 논산을 만든 주인공"이라며 어르신들의 노고에 고마움을 전했다.이날 논산시민운동장은 모처럼 한자리에 모인 어르신들의 웃음소리로 가득했다. 반갑게 인사를 나누며 서로의 안부를 묻는 모습이 곳곳에서 눈에 띄었다. 무대에서 흥겨운 장단이 울려 퍼질 때마다 객석에서는 박수와 환호가 이어졌다.무엇보다 눈길을 끈 것은 어르신들이 직접 준비한 공연이었다. 아랑고고 장구 공연으로 시작된 식전행사에서는 연무읍 동산2리 어르신들이 라인댄스를 선보였다. 음악에 맞춰 발을 옮기고 동작을 맞추는 모습에 객석에서는 힘찬 박수가 터져 나왔다.취암동 분회 어르신들은 민요 '동백타령'을 구성지게 불렀고, 부적면 분회 어르신들은 실버체조로 갈고닦은 솜씨를 뽐냈다.오전 10시부터 열린 기념식에서는 효행을 실천하고 노인복지 증진에 힘쓴 시민과 유공자 35명에게 표창이 수여됐다.양촌면 김용진 대한노인회 양촌면회장이 보건복지부 장관상을 받았다. 논산시장 표창인 시민효행상은 이영철(강경읍), 김명옥(연무읍), 박다숙(성동면), 김기주(광석면), 박계영(노성면), 이을호(상월면), 임철형(부적면), 홍의선(연산면), 김경화(벌곡면), 박헌순(양촌면), 백경현(가야곡면), 김정희(은진면), 김은서(채운면), 임연용(취암동), 유병숙(부창동)씨 등 15명에게 돌아갔다.대한노인회장 표창은 박문화 연무읍 분회장, 김창수 벌곡면 분회장, 이창래 상월면 분회사무장, 전진희 논산시지회 경로부장 등 4명이 받았다.대한노인회 논산시지회장 표창은 한돈석(강경읍), 홍태기(광석면), 이무성(부적면), 이동호(양촌면), 김영호(채운면), 노영성(연무읍), 최일용(노성면), 류재중(연산면), 이강성(가야곡면), 이근배(취암동), 이세용(성동면), 심재영(상월면), 김종일(벌곡면), 손인석(은진면), 송원섭(부창동)씨 등 15명이 수상했다.임장식 대한노인회 논산시지회장은 기념사에서 어르신들이 살아온 세월을 돌아보며 감사의 마음을 전했다.임 회장은 "어려운 시절을 견디며 자녀를 키우고 이웃과 지역을 위해 나눔과 봉사를 실천해 온 어르신들의 삶은 그 자체로 소중한 역사"라며 "어르신들이 존경받고 행복한 노후를 보낼 수 있도록 복지와 문화활동, 일자리 사업을 확대하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.운동장 한쪽에 마련된 홍보·체험관에도 어르신들의 발길이 이어졌다. 노인 일자리와 돌봄, 장기요양 서비스에 대한 안내가 이뤄졌고 정신건강 상담과 치매 조기검진, 보청기 관련 정보도 제공됐다. 이침과 아로마 손마사지, 마음건강 점검 등 직접 참여할 수 있는 프로그램도 관심을 끌었다.기념식이 끝난 뒤에는 읍·면·동별로 마련된 식사 장소에서 점심을 함께하며 이야기꽃을 피웠다. 이어 가수 금잔디와 현자, 하나영 등이 무대에 올라 흥겨운 노래를 선사하면서 잔치 분위기는 한층 무르익었다.백성현 시장은 이날 축사에서 어르신들의 일자리와 사회활동 확대를 강조했다.백 시장은 "최고의 복지는 어르신들이 아침에 눈을 떴을 때 오늘 어디에 갈지, 무엇을 할지 계획이 있는 삶을 살도록 해드리는 것"이라며 "지금까지 4600개가 넘는 어르신 일자리를 제공했다"고 밝혔다.이어 "앞으로도 예산을 더 확보해 좋은 일자리를 늘리고 어르신들이 이웃과 어울리며 보람 있는 노후를 보낼 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 논산의 농업과 국방산업 발전 방향을 설명하면서 내년 2월 26일부터 3월 21일까지 열리는 논산세계딸기산업엑스포에 대한 관심도 당부했다.이건창 논산시의회 의장은 "오늘의 논산은 여기 계신 어머님, 아버님들이 만드셨다"며 "일터와 논밭에서 흘린 땀방울이 지금의 논산을 일궜다. 어르신들이 외롭지 않고 건강하게 생활하실 수 있도록 잘 모시겠다"고 말했다.황명선 국회의원도 어르신들의 건강과 행복을 기원하며 수상자들에게 축하의 뜻을 전했다. 황 의원은 국방국가산업단지 조성에 필요한 진입도로와 용수·전력 공급 등 기반시설 예산을 비롯해 논산세계딸기산업엑스포의 국비 확보에도 힘쓰겠다고 밝혔다.행사장 안팎에서는 어르신들이 불편 없이 행사를 즐길 수 있도록 교통안내와 안전관리도 이뤄졌다. 논산경찰서와 모범운전자회, 시민경찰, 자원봉사자들이 차량 통행과 질서유지를 도왔고 논산소방서와 논산시보건소, 충남구급이송센터는 응급상황에 대비했다.올해로 30회를 맞은 어르신의 날 기념행사는 대한노인회 논산시지회가 주관하고 논산시가 주최했다. 이날 행사는 어르신들이 직접 준비한 공연과 효행 유공자 표창, 건강·복지 상담, 축하공연 등으로 진행됐다. 논산시는 앞으로도 노인 일자리와 돌봄 등 어르신들의 생활에 필요한 복지사업을 확대해 나갈 계획이다.